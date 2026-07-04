Успех с 6 по 12 июля: три знака зодиака, которым повезёт

Знаки зодиака, которым на этой неделе повезет больше всего. Какие знаки зодиака получат шанс осуществить свои мечты и добиться успеха.

https://horoscope.glavred.info/uspih-z-6-po-12-lipnya-tri-znaki-zodiaku-yaki-stanut-shchaslivimi-10778054.html Ссылка скопирована

Кому повезет на следующей неделе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Каким знакам зодиака больше всего повезет на следующей неделе

Какие астрологические события принесут положительные изменения

Почему пришло время действовать и воплощать свои мечты

На следующей неделе стоит забыть о сомнениях и поверить в собственные силы. Астрологические события открывают период удачи, когда даже самые смелые мечты могут стать реальностью. Главное - выйти из зоны комфорта и начать действовать. Особенно удачными следующие семь дней станут для трех знаков зодиака, каких именно - расскажет Главред.

видео дня

Как рассказывают астрологи издания yourtango, важным толчком к переменам станет первая четверть Луны в Овне, которая наступит 8 июля. Она подарит сильную мотивацию и поможет оставить позади страхи, мешавшие двигаться вперед.

Козерог: время для четких планов

Для Козерогов наступает момент, когда стоит трезво оценить свои желания и приступить к их воплощению. Переход Венеры в знак Девы 9 июля поможет сделать этот процесс проще и понятнее. Новая энергия подтолкнет вас к решительным шагам, но без лишнего риска.

На этой неделе полезно заняться сбором информации, планированием и обсуждением важных деталей будущих проектов. Даже если не всё сразу получится идеально, не останавливайтесь. Это хороший повод изменить свою жизнь в желаемом направлении.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы: шаг навстречу новым возможностям

Жизнь Весов начинает активно меняться. В субботу соединение Луны с Марсом в Близнецах, усиленное влиянием Урана, побудит вас действовать ради воплощения своих мечтаний. То, что раньше казалось комфортным, постепенно утратит свою актуальность.

Астрологи советуют не цепляться за прошлое и доверять собственной интуиции. Ваши эмоции и желания подскажут правильное направление. Позвольте себе развиваться и уверенно двигайтесь навстречу новым возможностям.

Лев: пришло время поверить в себя

Первая четверть Луны в Овне 8 июля принесет Львам вдохновение и силы бороться за свои цели, даже если обстоятельства будут казаться неблагоприятными. Сейчас вы проходите период личностного роста, который может сопровождаться непростыми жизненными уроками.

На этой неделе важно привести в порядок свои планы, чтобы открыть путь к удаче и благополучию. Оставьте в прошлом страх перед переменами и сомнения в собственных силах. Главное - верьте в себя и не позволяйте окружающим решать, на что вы способны.

Читайте также:

Источник

Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред