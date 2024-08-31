Прогноз погоды на сентябрь-2024: астролог предсказал дополнительный месяц лета

Погода в Украине в сентябре будет комфортной – продолжится лето, но без изнурительной жары, считает астролог.

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Погода в Украине в сентябре будет по-настоящему летней, с незначительным похолоданием – астролог Влад Росс / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Главред

Прогноз погоды на сентябрь обещает, что первый месяц осени в Украине станет продолжением лета. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Астролог утверждает, что сентябрь будет очень тёплым, потому осеннюю одежду пока можно не доставить.

"Сентябрь будет бесконечным летом, без особых охлаждений. Поскольку планеты, связанные с высокими температурами и теплом, Марс и Юпитер будут в соединении. Сентябрь будет абсолютно летним месяцем, это я гарантирую", – отметил Влад Росс.

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Несмотря на то, что первый осенний месяц будет по-летнему тёплым, астролог не прогнозирует изнурительной жары.

"К соединению Марса и Юпитера добавится Белая Луна – она, в свою очередь, указывает на то, что не будет запредельных жарких температур" – заверил Влад Росс.

Астролог считает, что в будущем погодные условия в сентябре всегда будут такими, в связи с этим в Украине пора кое-что изменить.

"Думаю, в Украине скоро поймут, что учебный год нужно начинать не 1-2 сентября, а как в Болгарии – 15 сентября. Потому что климат меняется, и сентябрь постепенно в Украине становится, как и во всей Западной Европе, фактически ещё одним месяцем лета", – отметил Влад Росс.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс спрогнозировал погоду в Украине в сентябре:

Впрочем, по словам астролога, украинцев ждёт незначительное и непродолжительное похолодание в начале осени.

"Прохладу мы почувствуем, когда Луна будет приближаться к Сатурну – он и может дать снижение температуры. До 10 сентября будет вообще лето-лето, вторая декада будет прохладной, а потом снова начнется очень тёплый период, когда Луна будет приближаться к горячему Юпитеру после 16 сентября. Так что одна неделька прохлады впереди, а так, будет горячо", – рассказал Влад Росс.

Также астролог пообещал, что осадки тоже не будут портить настроение украинцам в сентябре.

"Что касается осадков, то дожди пойдут в середине сентября, однако они не будут избыточными. Вообще, я бы не сказал, что сентябрь будет чем-то отличаться от августа. Разве что в сентябре будет на пять градусов прохладнее, чем в августе. А так, всё будет практически то же. И уж точно никаких первых заморозков в сентябре не будет", – отметил Влад Росс.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2024 года для всех знаков зодиака и рассказал, что каждый из них ждёт в работе, любви и финансовой сфере. Кроме того, Влад Росс спрогнозировал, какой результат будет иметь Курская операция ВСУ, и в каких областях России ещё начнутся боевые действия.

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