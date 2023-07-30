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"Путин может устроить сюрприз": астролог спрогнозировал важные события августа

Алина Дембицкая
30 июля 2023, 02:15
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Как отметил Росс, 21-25 августа Меркурий будет статичным, поэтому будет сложная ситуация.
'Путин может устроить сюрприз': астролог спрогнозировал важные события августа
Астролог спрогнозировал важные события августа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В течение почти всего августа 2023 года Марс будет двигаться знаком Девы. Марс – это планета войны, а Дева – знак мелких побед. В этом месяце даже мелкие победы будут восприниматься как огромное достижение. При этом нельзя будет достичь больших побед при Марсе в Деве. Однако каждый пройденный километр и каждые преодоленные 100 метров будут очень важными на фронте. Они станут залогом для большого прорыва в сентябре. Об этом в интервью Главреду рассказал известный астролог Влад Росс.

"Марс в Деве также дает аккуратность, внимательность, трудолюбие и постепенное продвижение. Август будет благоприятным периодом для продвижения собственной работы, деятельности. Если кто-то не хочет отдыхать, то время прекрасно для кропотливой рутинной работы", - рассказал астролог.

По его словам, Марс в Деве очень благоприятен для работы, набора новых сотрудников, поиска деловых помощников и партнеров. Работодатели должны понимать, что своих лучших работников они найдут не в сентябре, а в августе. Ведь уже 27 августа Марс перейдет в Весы, а это будет не лучшее время, чтобы набирать персонал.

Астролог подчеркнул, что открывать новое дело лучше в сентябре, тогда как в августе лучше не начинать никаких новых проектов.

"16 августа будет гармоничный транзит Марса и Урана. Потому 15-17 августа, особенно в день новолуния 16 числа, могут родиться идеи об организации нового бизнеса, придет понимание новых возможностей, появится желание совершить что-то новое, революционное", - сказал он.

Как отметил Росс, 21-25 августа Меркурий будет статичен, поэтому будет сложная ситуация. В это время нельзя подписывать никаких важных документов. В эти дни Марс встанет напротив Нептуна в Рыбах, сбивая с толку и подсказывая неверные пути решения. В этот период можно совершить грубейшие ошибки.

В то же время после 21 августа нужно постараться не принимать важных решений, не начинать важные и ответственные дела.

"Если на эти даты у вас куплены билеты, их лучше сдать и никуда не ехать, потому что будут очень сложные ситуации. В это время Путин может устроить Украине черномагический сюрприз, связанный с Черной Луной, которая как раз в 20-х числах августа будет идти по стеллиуму планет (это комбинация трех или более планет, которые встречаются вместе в знаке зодиака или в доме, – ред.) в натальной карте Украины. В это время возможны обманы, неверная интерпретация ситуации, препятствия на пути и разного рода недоразумения. Более того, не исключено, что вблизи этого транзита Марса могут активизироваться мошенники и аферисты, потому нельзя заключать никакие важные договоренности", - отметил астролог.

Он подчеркнул, что финансовые вопросы в августе-2023 будут решаться сложно. Любые финансовые договоренности, достигнутые в этом месяце, могут иметь крайне негативные последствия.

"С другой стороны, август благоприятен для решения вопросов, которые тянутся из прошлого. Например, если в юности у вас с кем-то были романтические отношения, в августе будет самое удачное время, чтобы встретиться вновь и влюбиться повторно – вас будет ждать любовь, счастье и процветание. А вот все новое, что связано с финансами и любовью, в августе не получится. Любой новый человек в вашей жизни будет иллюзией", - заметил Росс.

По его словам, 13 августа произойдет нижнее сочетание Венеры и Солнца, которое всегда появляется в середине ретроградного пути. Вблизи 13 августа будет прекрасное время для восстановления брачных отношений, любви и отношений с деловыми партнерами. Все, что ранее было разрушено, вблизи 13 августа можно восстановить.

"Также нужно понимать, что уже после 6 сентября Венера выйдет из ретроградности, и тогда восстановить деловые или любовные отношения уже будет сложно", - добавил Росс.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите подробный прогноз на август 2023 года от астролога Влада Росса:

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