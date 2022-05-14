Путин подпишет капитуляцию: астролог назвала сроки окончания войны

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Украине предстоит пройти еще через много испытаний, прежде чем можно будет говорить об окончании войны с РФ.

Как подчеркнула астролог Анна Карпеева, украинцам еще предстоит пережить "веселое лето".

"Мы сейчас проживаем начало войны… Эта история с мобилизицией в России астологически в тему… По сути для России войны же нету и все думали, что в мае объявят мобилизацию. Потому что астрологически май — начало войны. Я уже слышала, что они перестали говорить о спецоперации, они все начали понимать, что дело серьезное… Активность по ленд-лизу начнется в июне", — рассказывает она.

Эксперт также рассказала о том, когда можно ожидать знакового события на фронтах, способного изменить ход войны.

"Следующий этап, поворотный момент войны — это конец июля-август. В августе будет использовано максимально то вооружение, которое будет нам поставлено, наступательное… В ноябре тоже будут ожесточенные столкновения, а потом начнутся акты капитуляции", - не исключила она.

По мнению астролога, из-за границы возвращаться в Украину еще рано, и этого не стоит делать как минимум до февраля 2023 года.

"А следующей весной можно будет возвращаться", — добавила Карпеева.

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Напомним, ранее таролог Елена Бюн заявила о том, что в мае четко вырисовывается отступление российских войск, а ВСУ пойдут в долгожданное интенсивное контрнаступление.

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