Путин подпишет капитуляцию: астролог назвала сроки окончания войны

Украинцам еще предстоит пережить "веселое лето", предупредила Анна Карпеева.
Украине предстоит пройти еще через много испытаний, прежде чем можно будет говорить об окончании войны с РФ.
Как подчеркнула астролог Анна Карпеева, украинцам еще предстоит пережить "веселое лето".
"Мы сейчас проживаем начало войны… Эта история с мобилизицией в России астологически в тему… По сути для России войны же нету и все думали, что в мае объявят мобилизацию. Потому что астрологически май — начало войны. Я уже слышала, что они перестали говорить о спецоперации, они все начали понимать, что дело серьезное… Активность по ленд-лизу начнется в июне", — рассказывает она.
Эксперт также рассказала о том, когда можно ожидать знакового события на фронтах, способного изменить ход войны.
"Следующий этап, поворотный момент войны — это конец июля-август. В августе будет использовано максимально то вооружение, которое будет нам поставлено, наступательное… В ноябре тоже будут ожесточенные столкновения, а потом начнутся акты капитуляции", - не исключила она.
По мнению астролога, из-за границы возвращаться в Украину еще рано, и этого не стоит делать как минимум до февраля 2023 года.
"А следующей весной можно будет возвращаться", — добавила Карпеева.
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Напомним, ранее таролог Елена Бюн заявила о том, что в мае четко вырисовывается отступление российских войск, а ВСУ пойдут в долгожданное интенсивное контрнаступление.
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