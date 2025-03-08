Ретро Меркурий 15 марта - 7 апреля: Весам - примирение, Рыбам - долги, Овнам - решение

Период ретроградного Меркурия - это хорошее время для размышлений, восстановления связей и завершения старых дел, рассказала Анжела Перл.

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Что принесет ретроградный Меркурий 2025 всем знакам зодиака / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в 2025 году

У каких знаков зодиака могут поменять планы

Кому придется рассчитаться с долгами

Ретроградный Меркурий в 2025 году начинается 15 марта и заканчивается 7 апреля. В этот период он разворачивается в знаке Овна и затем возвращается в знак Рыбы, где будет находиться до 17 апреля.

Меркурий меняет направление трижды в год. Весенний разворот будет особенным, поскольку Меркурий меняет курс вместе с Венерой.

Астролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, что ретроградный Меркурий принесет каждому знаку зодиака. Если вам интересен астропрогноз на лунное затмение, читайте материал: Лунное затмение в марте: какие неожиданные события ждут каждый знак зодиака.

Ретроградный Меркурий 2025 - Овен

Меркурий разворачивается в знаке Овна, а это знак действий, лидерства, спорта. Возможно вы вернётесь к какой-то активности, снова начнете заниматься спортом. Можно делать все, что связано с ремонтом, особенно если вы давно хотели что-то отремонтировать, починить.

В целом, месяц будет важным для Овнов. Наступит момент принятия важного решения. При этом Меркурий может отложить или поменять ваши планы. Например, вы о чем-то договаривались или собирались куда-то ехать, но поездка отменится. Может, вы договаривались о какой-то встрече, но она переносится по каким-то причинам.

Овны вернутся к своему стилю, который был в прошлом. Например, вы сделаете прическу, которая у вас была раньше.

Человек из прошлого вернется в вашу жизнь. Не исключено возобновление отношений.

Ретроградный Меркурий 2025 - Телец

У Тельцов ретроградный Меркурий будет проходить в 12-м доме гороскопа, который связан с прошлым и внутренними процессами. Возможно, вы получите звонки или сообщения от людей из вашего прошлого, включая бывших партнеров или клиентов. Ожидается восстановление старых связей или завершение незаконченных дел

Вы можете заняться поиском старых документов или анализов, возможно, вам придется снова обратиться к медицинским вопросам или пройти обследования .

Ретроградный Меркурий будет способствовать глубоким размышлениям и духовному развитию. Это хорошее время для работы над собой и избавления от лишнего, включая старые привычки или вещи.

Планы могут измениться, вам следует быть готовыми к неожиданным поворотам. Например, поездки могут быть отложены.

Также стоит пересмотреть свои привычки. Возможно, вы решите заняться спортом или улучшить свое здоровье .

Ретроградный Меркурий 2025 - Близнецы

У Близнецов Меркурий разворачиваются в одиннадцатом доме гороскопа. Это сектор друзей, социальной жизни.

Вы можете вспомнить о какой-то бывшей подруге. Поклонники выйдут на связь. Может быть, вы снова встретитесь со старым знакомым.

Деньги или посылка могут задержаться до 7 апреля. Этот период очень удачен для развития своих страничек в соцсетях.

Меркурий может подкорректировать ваши мечты. Вы как будто решите, что "нет, вот это я уже не хочу".

Ретроградный Меркурий 2025 - Рак

Для Раков ретроградный Меркурий будет проходить в десятом доме гороскопа, который отвечает за карьеру, достижения и репутацию.

Возможно, вы столкнетесь с трудностями в определении своих карьерных целей или с задержками в реализации планов. Это может касаться подписания документов или начала новых проектов.

Может возникнуть возможность вернуться на старую работу или возобновить сотрудничество с бывшими коллегами. Это время может быть связано с пересмотром ваших профессиональных отношений.

Ретроградный Меркурий повлияет на статус Раков, например, в отношении брака или родительства. Это может быть связано с обсуждением вопросов, касающихся совместного имущества или финансов.

На работе вас ждут проверки, которые могут затянуться. Не исключен аудит бизнеса или необходимость пересмотра документов.

Раки могут задуматься о своих мечтах и целях и пересмотреть свои желания и приоритеты.

Ретроградный Меркурий 2025 - Лев

У Львов Меркурий разворачивается в девятом доме гороскопа, который связан с заграницей, с путешествиями.

Документы могут задерживаться, собеседование может перенестись. Если вы собираетесь в поездку, то планы поменяются. Нужно будет покупать билеты на другую дату, перебронировать отель.

Ретро Меркурий - это удачное время для того, чтобы пересдавать экзамен, подтверждать диплом, повышать квалификацию.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Ретроградный Меркурий 2025 - Дева

У Дев Меркурий разворачивается в восьмом доме денег и общего бюджета. Вы можете снова обговаривать раздел имущества или, наоборот, общий бюджет.

Если вам кто-то пообещал деньги, то они придут только в апреле. Некоторые Девы будут погашать свой долг или вернутся деньги, которые вы одалживали кому-то. Не исключена проверка налоговой.

Возможно смена финансовых планов и пересмотр вашей финансовой ситуации.

Ретроградный Меркурий 2025 - Весы

У Весов Меркурий будет ретроградным в седьмом доме гороскопа, который отвечает за отношения, брак и партнерство. Возможно, вы встретите бывших партнеров или возобновите общение с людьми из вашего прошлого. Это может быть связано как с романтическими, так и с деловыми отношениями.

В это время могут возникнуть вопросы, которые требуют решения, такие как финансовые или имущественные дела. Вы можете снова обсуждать условия соглашений или деловые контракты.

Не исключены недоразумения в отношениях, поэтому важно быть внимательными к общению с партнерами. Это может касаться как личных, так и профессиональных взаимодействий.

Скорпионов ждут перемены в финансовой сфере. Не исключен пересмотр условий сделок. С платежами могут быть задержки.

Если у вас были конфликты с кем-то, это может быть хорошее время для восстановления отношений и примирения.

Ретроградный Меркурий 2025 - Скорпион

У Скорпионов Меркурий разворачивается в шестом доме гороскопа, который отвечает за здоровье, повседневные дела и работу. В этот период может возникнуть необходимость пересмотреть и решить повседневные задачи.

Возможно вы обратитесь к врачу и будете решать вопросы, связанные со здоровьем.

Не исключены недоразумения и задержки в рабочих процессах. Вам нужно будет пересмотреть документы или контракты, провести повторные переговоры с коллегами или клиентами.

Вы можете задуматься о необходимости изменения своего образа жизни, вернуться к занятиям спортом или пересмотреть свои привычки в питании. Это может быть хорошее время для начала новых привычек, которые вы когда-то оставили.

Рекомендуется избегать покупки новой техники в этот период.

Скорпионы могут встретить людей из прошлого, которые могут помочь в решении текущих задач или вопросов. Это может быть как профессиональная, так и личная связь.

Ретроградный Меркурий 2025 - Стрелец

У Стрельцов Меркурий разворачиваются в пятом доме гороскопа. Это сектор любви, удовольствий, детей.

Возможно кто-то из ваших бывших появится и снова начнется роман. Вы можете возобновить отношения, а, может, вы зарегистрируетесь на сайте знакомств и начнёте ходить на свидания.

Не исключено, что вы вернётесь к какому-то разговору с вашим любимым человеком. Может возникнуть любовный треугольник.

Не исключена поездка на отдых с детьми, участие в соревнованиях. Вы вернетесь к хобби, которое вы давно забросили.

Могут меняться даты поездок, нужно будет покупать новые билеты, перебронировать отель.

Ретроградный Меркурий 2025 - Козерог

У Козерогов ретроградный Меркурий будет происходить в пятом доме гороскопа, который отвечает за творчество, развлечения и романтические отношения.

Это время может быть связано с возвращением к старым хобби или творческим проектам, которые вы когда-то оставили. Вы можете снова начать заниматься тем, что приносило вам радость в прошлом.

Возможно, вы встретите людей из вашего прошлого или возобновите общение с бывшими партнерами. Это может быть хорошее время для примирения или обсуждения незавершенных дел в отношениях.

В этот период могут возникнуть недоразумения в общении с близкими и друзьями. Будьте внимательны к тому, как вы выражаете свои мысли и чувства, чтобы избежать конфликтов.

Возможно, вам придется пересмотреть свой бюджет и расходы особенно если они связаны с развлечениями или творческими проектами. Это может быть связано с необходимостью пересмотра бюджета или расходов.

Ретроградный Меркурий может побудить вас уделить больше времени отдыху и развлечениям. Это хорошее время для того, чтобы расслабиться и насладиться жизнью, возможно, вернуться к занятиям, которые вы любили в прошлом.

Ретроградный Меркурий 2025 - Водолей

У Водолеев Меркурий будет разворачиваться в тртьем доме гороскопа, который отвечает за общение, коммуникацию и поездки.

В этот период вы можете возобновить общение с друзьями или знакомыми, которых давно не видели. Это может быть хорошее время для восстановления старых связей.

Возможны недоразумения в общении, поэтому важно быть внимательными к тому, как вы выражаете свои мысли. Это может касаться как личных, так и профессиональных взаимодействий.

Водолеи могут планировать поездки к друзьям или знакомым, которых не видели давно. Однако стоит быть осторожными с поездками, так как они могут быть отложены.

Возможно, вам придется пересдавать экзамены или заверять дипломы и сертификаты. Вы можете вернуться к обучению или заняться новыми проектами, которые были приостановлены. Это хорошее время для того, чтобы пересмотреть свои знания и навыки.

Ретроградный Меркурий 2025 - Рыбы

У Рыб Меркурий будет ретроградным во втором доме гороскопа, который отвечает за финансы и ценности. Вы можете пересмотреть свои финансовые стратегии.

Возможны недоразумения в общении, особенно в вопросах, касающихся денег и ценностей. Будьте внимательны к тому, как вы обсуждаете финансовые вопросы с другими людьми.

Рыбам придется завершить незаконченные дела, связанные с финансами или имуществом. Это может быть хорошее время для того, чтобы разобраться с долгами или вернуть что-то.

Возможно, вы будете пересматривать свои профессиональные цели или даже решите сменить работу. Рыбы будут искать новые источники дохода или пересматривать условия работы.

Ретроградный Меркурий в Рыбах может также способствовать более глубокому размышлению о своих ценностях и убеждениях. Это может быть хорошее время для саморефлексии и работы над собой.

Смотрите видео - Анжела Перл рассказала, что принесет ретроградный Меркурий 2025 всем знакам зодиака:

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