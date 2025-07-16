Ретро Меркурий 18 июля - 11 августа: Ракам - возврат долгов, Весам - новая мечта

Астролог Анжела Перл рассказала, что ретроградный Меркурий принесет каждому знаку зодиака.

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Что принесет ретроградный Меркурий 2025 всем знакам зодиака / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в знаке Льва в 2025 году

Что можно и нельзя делать во время ретроградного Меркурия

Как ретроградный Меркурий влияет на разные знаки зодиака

18 июля Меркурий разворачивается в ретроградное движение на три недели - до 11 августа. В этот раз разворот планеты произойдет в знаке зодиака Лев.

Астролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, что дни разворота - самые сложные. Они считаются нестабильными и хаотичными.

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Специалист не советует путешествовать в это время и начинать новые и важные дела. В период ретро Меркурия возможны отмены и задержки.

В то эе время этот период очень хорош для возобновления отношений и примирения.

Возможно вы решите пересмотреть свою профессию, переучиться, перевестись из одного одного офиса в другой, как-то улучшить свой бизнес. Вы будете переосмысливать свои идеи.Также в этот период можно пройти обследование, сдать анализы, вспомнить о том, что нужно заботиться о себе, о своём организме и о своём теле.

Ретроградный Меркурий - что нельзя делать

подписывать важные документы;

назначать плановую операцию, особенно пластическую;

начинать новый бизнес.

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Ретроградный Меркурий 2025 - Овен

У Овнов Меркурий разворачивается в пятом доме гороскопа. Это сектор любви. Возможно, к вам вернется ваш бывший муж/жена. Вы узнаете что-то о людях из прошлого, возобновите отношения.

Вы будете заниматься спортом с тренером, участвовать в соревнованиях, снова решите пробежать марафон. Вы снова поедете отдыхать в то место, которое очень любите.

С детьми могут возникнуть вопросы, которые уже решались ранее.

Совместная поездка с любимым человеком может перенестись.

Вы будете восстанавливаться на обучение или пересдавать экзамен.

Ретроградный Меркурий 2025 - Телец

У Тельцов Меркурий будет в четвертом доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за всё, что касается дома, места жительства.

Возможно вы будете обои переклеивать, перекрашивать стены, что-то отдавать, выбрасывать старые вещи. Новые покупки лучше делать после того, как Меркурий развернётся в прямое движение. Если все же решите покупать, то обязательно сохраняйте чек.

Может быть, приедут родственники, которых вы давно не видели. Вы будете переоформлять или восстанавливать документы.

Не исключен переезд, смена места жительства. Вы будете выбирать недвижимость, торговаться. Желательно не давать задаток, если вы нашли то, что вы хотите.

Ретроградный Меркурий 2025 - Близнецы

У Близнецов Меркурий разворачивается в третьем доме гороскопа, который отвечает за информацию и коммуникации.

Желательно не покупать телефон или компьютер до 11-14 августа. Иначе есть риск уронить, потерять, сломать технику. Вы можете переехать или к вам снова приедут сестра/брат.

В вашу жизнь вернуться единомышленники, знакомые, которых вы давно не видели.

Могут сдвинуться сроки получения каких-то документов.

Не исключено, что вы будете восстанавливаться на учёбе, переквалифицироваться. Это очень хорошее время для пересдачи экзамена. Вы получите новости от людей из прошлого.

Ретроградный Меркурий 2025 - Рак

У Раков Меркурий разворачивается во втором доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за деньги, источник дохода. Это удачное время для того, чтобы перефинансировать кредит, например, ипотеку.

Не исключены ошибки по начислению оплат налогов. Возможен даже возврат денег.

Ракам вернут долги. Кроме того, произойдет разговор или событие, которое повлияет на вашу самооценку.

Ретроградный Меркурий 2025 - Лев

У Львов Меркурий меняет знак в первом доме гороскопа.

Львы задумаются о своей роли в жизни и, возможно, захотят поменять профессию. Например, стать актёром, музыкантом, врачом.

Может быть, вы перекрасите волосы, начнете заниматься спортом, поменяете питание, сядете на диету.

Будьте осторожны: планы могут меняться, поэтому бронируйте отели и билеты так, чтобы их можно было поменять, перенести даты.

В вашу жизнь могут вернуться друзья или клиенты из прошлого. О вас вспомнят бывшие романтические партнеры.

Ретроградный Меркурий 2025 - Дева

У Дев ретроградный Меркурий будет в двенадцатом доме гороскопа.

Вы можете найти какую-то потерянную вещь. Посылка, которая задержалась, может найтись на месяц позже. Это хорошее время для восстановления документов, для того, чтобы обратиться в архив.

В целом, Меркурий хорош для завершения чего-то. Вы как будто вернётесь в прошлое и будете что-то раскапывать.

Не исключено, что вы поедете в санаторий или клинику.

Во время ретро Меркурия очень здорово выбрасывать старые вещи, наводить порядок, избавляться от всего ненужного.

Некоторые Девы решат уволиться с работы, но вам скажут дорабатывать до 11 августа. До этой даты избавиться от обязательств никак не получается.

Ретроградный Меркурий 2025 - Весы

У Весов Меркурий разворачивается в 11-м доме гороскопа. Состоятся встречи друзей, одноклассников, выпускников университета.

Состоится событие, во время которого вы встретитесь с родственниками, которых редко видите.

Вы вернётесь в какой-то клуб по интересам, будете общаться с единомышленниками. Это удачное время для того, чтобы вернуться к старому хобби. Или вы снова поедете на семинар, конференцию.

У некоторых Весов поменяется мечта.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Ретроградный Меркурий 2025 - Скорпион

У Скорпионов разворот Меркурия произойдет в 10-м доме гороскопа. Вы будете обдумывать вашу цель. А того ли вы хотите? Стоит ли вам этого добиваться?

Вы можете передумать, а может быть, наоборот, вернетесь к какой-то цели или мечте, которую вы раньше оставили.

Возможно, вы завершаете какой-то бизнес, уходите с работы, пойдёте на профессиональную переподготовку.

Ваш руководитель поменяется. Может быть, вы встретите коллег с вашей бывшей работы. Вас позовут на старую работу.

Вернутся старые клиенты. Если вы ищете работу, то вам могут позвонить, написать люди, которых вы знаете, и предложить должность.

Ретроградный Меркурий 2025 - Стрелец

У Стрельцов ретро Меркурий в девятом доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за путешествия за границу, за всё иностранное и ваши убеждения.

"Ретроградный Меркурий будет менять ваши убеждения. То в чём вы были раньше уверены, вы будете пересматривать. Может быть, вернётесь к вашим к вашему старому мнению. Вы решите, что раньше вы были правы. Не исключено путешествие за границу или в место, в котором вы уже были. Может быть, вы будете менять загранпаспорт. Будете восстанавливать документы, связанные с другими странами или поездками. Может быть, вас вызовут на собеседование или вы снова будете получать визу, менять гражданство", - рассказала астролог.

Ретро Меркурий очень хорош для того, чтобы пересдать экзамен, переходить с одного факультета на другой. Вам могут вернуть вашу рукопись из издательства, чтобы вы её доработали и улучшили.

Хорошо возобновить отношения с кем-то из-за границы, с кем-то из иностранцев или ваших друзей, которые живут за границей.

Перед Стрельцами откроются новые горизонты. Вы сможете путешествовать, жить по-другому, общаться с людьми разных национальностей. Ретроградный Меркурий, реально может поменять ваше отношение к жизни.

Ретроградный Меркурий 2025 - Козероги

У Козерогов ретро Меркурий будет в восьмом доме гороскопа. Это финансовый сектор.

Возможен пересмотр общих финансов с бизнес-партнёром. Вы будете анализировать ваши доходы, расходы, перефинансировать кредит или ипотеку. Вам придут счета, с которыми нужно будет разбираться.

Будут решаться вопросы по налогам, алиментам, страховкам. Козерогам стоит возобновить сессии с психологом или психотерапевтом, а также близкие интимные отношения. Может вернуться бывший партнер. Отношения могут возобновиться, но не факт, что они продлятся долго.

Ретроградный Меркурий 2025 - Водолей

Ретроградный Меркурий будет в седьмом доме гороскопа - это сектор отношений. К вам вернутся люди из прошлого, которые были раньше в вашей жизни.

Не исключено, что вы восстановите отношения, например, с вашим бывшим. Вы помиритесь, снова попробуете жить вместе или встречаться. Это хорошее время для ведения переговоров, для того, чтобы торговаться по поводу цены на недвижимость.

Могут задержаться или отложиться сделки, покупки. Перенесется встреча.

Ретроградный Меркурий 2025 - Рыбы

У Рыб ретроградный Меркурий будет в шестом доме гороскопа, который отвечает за ежедневную рутину, наши привычки, здоровье и самочувствие.

У вас может поменяться начальник. Вернётся кто-то из коллег. Вас позовут на старое место работы. Возможно, вы выходите назад на работу после декретного отпуска или просто после отпуска?

Вы снова поедете в командировку туда, где вы уже были, или ваши старые клиенты вернутся. Возможно, вам необходимо переделать проект. Нужно будет что-то улучшать, дополнять, переделывать, исправлять ошибки.

Рыбам нужно будет провести обследование, пройти какой-то курс лечения, сходить к зубному врачу. Не планируйте операции раньше 25 августа, посоветовала астролог.

Смотрите видео - Анжела Перл рассказала, что принесет ретроградный Меркурий 2025 всем знакам зодиака:

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