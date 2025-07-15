Будут притягивать деньги, как магнит: 3 знака зодиака получат прибыль до конца лета

Вы узнаете:
- Каких знаков зодиака этим летом ждет финансовый прорыв
- Как влияет транзит Урана через знак Близнецов
- Какие инновационные идеи могут появиться у представителей этих знаков
Этим летом космические энергии способствуют росту, переосмыслению ценностей и прорывам в финансовой сфере для трех знаков зодиака. По словам астрологов, активность планеты Уран в знаке Близнецов стимулирует новаторское мышление, трансформации в сфере денег и карьеры.
Главред узнал, какие три представителя зодиакального круга могут рассчитывать на существенные прорывы в финансах, карьере и ресурсах.
Телец
Для Тельцов наступает облегчение: деструктивный Уран наконец-то покидает их знак после семи лет беспокойства. Жизнь постепенно стабилизируется, утверждает астролог Parade Макайла МакРей. Теперь Уран проходит транзитом через Близнецы, что активирует сферу финансов, ресурсов и ценностей. Это стимулирует вас искать более эффективные источники дохода или менять карьерное направление. Ожидайте прорывов в финансовом мышлении и появления инновационных идей, способствующих практическому росту.
Дева
Для Дев открывается новый этап карьерного развития. Уран в Близнецах подсвечивает ваш десятый дом - сферу профессии, целей и репутации. Это лето может вдохновить вас пересмотреть свой карьерный путь и найти направление, которое больше соответствует вашей истинной цели. Ожидаются изменения, которые позволят вам открыто проявлять собственную уникальность и мыслить вне рамок ожиданий других.
Козерог
Для Козерогов это лето станет периодом коренных изменений в ежедневной работе, привычках и профессиональном подходе. Уран в Близнецах трансформирует ваше отношение к обязанностям и рутинным задачам. Вы больше не готовы терпеть изнурительное самопожертвование - вместо этого наступает время устанавливать здоровые границы между работой и жизнью. Космос поддерживает смелые решения, в частности поиск новых форматов работы и внедрение собственных идей. Не бойтесь выйти из зоны комфорта.
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Об источнике: Parade
Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося как воскресная газетная вкладка в США.
Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.
Parade Magazine был основан в 1941 году.
В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.
Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.
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