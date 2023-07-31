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Ретроградный Меркурий в августе 2023: нелегко будет 4 знакам зодиака

Сергей Кущ
31 июля 2023, 09:26 обновлено 31 июля, 09:26
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Мы расскажем, что ждать от ретроградного Меркурия и как он повлияет на жизнь некоторых знаков зодиака.
Что происходит с человеком в ретроградный Меркурий
Что происходит с человеком в ретроградный Меркурий / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Ретроградное движение Меркурия, повлияет на различные сферы нашей жизни, особенно на общение, отношения и технологии. Мы испытаем наш третий ретроградный Меркурий в 2023 году, между 23 августа и 23 сентября.

Этот период ретроградного движения в Деве несет в себе довольно уникальный спектр энергий и проблем, достойных дальнейшего изучения и интерпретации.

Ретроградность Меркурия в августе особенно сильно повлияет на жизнь четырех знаков зодиака. Мы расскажем, что ждать от ретроградного Меркурия.

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Как ретроградный Меркурий влияет на Близнецов

Близнецы, как воздушный знак, известны своими коммуникативными способностями и быстротой мышления. Однако во время ретроградного Меркурия в Деве Близнецы могут столкнуться с трудностями в общении.

У них могут возникать разногласия, проблемы с четкостью формулировок и даже технические неполадки. Поэтому для Близнецов очень важно следить за своими словами и перепроверять любую информацию, прежде чем передавать ее, чтобы избежать возможных неправильных толкований.

Как ретроградный Меркурий влияет на Дев

Поскольку Меркурий находится в их собственном знаке, Девы сильнее остальных почувствуют на себе его влияние. Это может привести к чрезмерному и самокритическому мышлению.

Этот период может потребовать от Дев пересмотреть свои цели, отношения и общее направление жизни. Для них жизненно важно заботиться о себе, быть добрыми к себе и искать поддержки у своих близких на протяжении всей этой фазы.

Как ретроградный Меркурий влияет на Стрельцов

Стрелец, огненный знак, печально известный своей беззаботной и авантюрной натурой, может ощущать влияние ретроградного Меркурия в Деве на свое чувство направления и планирование путешествий.

Стрельцы могут столкнуться с задержками или сбоями в поездках, столкнуться с проблемами с документами или визами и изо всех сил пытаться организовать свои дела.

Как ретроградный Меркурий влияет на Рыб

Рыбы склонны к проницательности и восприимчивы к эмоциям. Пока Меркурий ретрограден в Деве, они, вероятно, будут испытывать повышенные эмоции и большую чувствительность. Это может привести к дисгармонии в их отношениях и явной сочувственной потребности в общении.

Для Рыб жизненно важно приступить к практике заботы о себе, установить здоровые ограничения и эффективно сообщать о своих потребностях, чтобы сохранить гармонию в этот, возможно, бурный период.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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