Ретроградный Меркурий в августе 2023: нелегко будет 4 знакам зодиака

Ретроградное движение Меркурия, повлияет на различные сферы нашей жизни, особенно на общение, отношения и технологии. Мы испытаем наш третий ретроградный Меркурий в 2023 году, между 23 августа и 23 сентября.
Этот период ретроградного движения в Деве несет в себе довольно уникальный спектр энергий и проблем, достойных дальнейшего изучения и интерпретации.
Ретроградность Меркурия в августе особенно сильно повлияет на жизнь четырех знаков зодиака. Мы расскажем, что ждать от ретроградного Меркурия.
Как ретроградный Меркурий влияет на Близнецов
Близнецы, как воздушный знак, известны своими коммуникативными способностями и быстротой мышления. Однако во время ретроградного Меркурия в Деве Близнецы могут столкнуться с трудностями в общении.
У них могут возникать разногласия, проблемы с четкостью формулировок и даже технические неполадки. Поэтому для Близнецов очень важно следить за своими словами и перепроверять любую информацию, прежде чем передавать ее, чтобы избежать возможных неправильных толкований.
Как ретроградный Меркурий влияет на Дев
Поскольку Меркурий находится в их собственном знаке, Девы сильнее остальных почувствуют на себе его влияние. Это может привести к чрезмерному и самокритическому мышлению.
Этот период может потребовать от Дев пересмотреть свои цели, отношения и общее направление жизни. Для них жизненно важно заботиться о себе, быть добрыми к себе и искать поддержки у своих близких на протяжении всей этой фазы.
Как ретроградный Меркурий влияет на Стрельцов
Стрелец, огненный знак, печально известный своей беззаботной и авантюрной натурой, может ощущать влияние ретроградного Меркурия в Деве на свое чувство направления и планирование путешествий.
Стрельцы могут столкнуться с задержками или сбоями в поездках, столкнуться с проблемами с документами или визами и изо всех сил пытаться организовать свои дела.
Как ретроградный Меркурий влияет на Рыб
Рыбы склонны к проницательности и восприимчивы к эмоциям. Пока Меркурий ретрограден в Деве, они, вероятно, будут испытывать повышенные эмоции и большую чувствительность. Это может привести к дисгармонии в их отношениях и явной сочувственной потребности в общении.
Для Рыб жизненно важно приступить к практике заботы о себе, установить здоровые ограничения и эффективно сообщать о своих потребностях, чтобы сохранить гармонию в этот, возможно, бурный период.
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