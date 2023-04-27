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"РФ откажется от оккупированных территорий": астролог назвала точный месяц окончания кровавой бойни

Мария Тупик
27 апреля 2023, 15:47 обновлено 27 апреля, 15:55
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Астролог Ангелина Вакулина составила гороскоп для Украины и назвала месяц окончания бойни с оккупантами.
Гороскоп для Украины, Война в Украине
Гороскоп для Украины / фото pixabay, коллаж Главред

Война в Украине будет продолжаться, но украинские защитники могут совсем скоро отбить оккупированные территории. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина, РФ вскоре сама откажется от захваченных территорий.

"Главное событие, которое мы все ждем - победа Украины. Это неизменно, несмотря на любой ход войны. Украина победит 100%. Каким образом закончится война? Все будет очень неожиданно. Вероятнее всего - это будет смена власти в РФ, а заключение договора будет с другой властью", - говорит астролог, передает Главред.

РФ отдаст все территории Украины и Крым

"В России будет деление территории, гражданская война и часть территории может отойти Китаю. Будут выплачены компенсации Украины. Россия откажется от ранее оккупированных территорий Украины, в том числе и Крым", - добавила астролог.

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Астролог отмечает, что "все лето будут освобождаться наши территории".

"Будет очень успешно. Паразит будет изгнан. Карта географической Украины останется целостной. Этот год (2023 - ред.) про скорость. Это касается и наших личных событий, и мировых событий. В РФ можно будет осенью наблюдать перевороты, революции и все указывает на то, что идет смена власти", - добавила Вакулина.

Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

Что ждет Украину в 2024 году

"Гороскоп для Украины с 2024 года очень благоприятный. Он про провозглашение своих территорий, будет много празднования и вложений в нашу страну. Стоит дождаться окончания боевых действий. В Украину будут вкладывать, спонсировать, восстанавливать. Будут очень много стран помогать, некоторые страны сыграют решающую роль. Со следующего года наша страна входит в чудесные астрологические транзиты, которые я просмотрела и в астрологии, и в таро", - отметила астролог Главреду.

Бои за Бахмут - чего ожидать

"Бахмут - это одно из самых тяжелых направлений Востока. Агрессор создал иллюзию, у них нет сил удерживать оборону. Ситуация там очень сильно бьет по репутации нападающих. К сожалению будут потери, но город вернется в состав Украины", - прогнозирует астролог.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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