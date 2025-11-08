Рожденные под знаком денег: какие даты рождения приносят финансовый успех

Нумерологи считают, что эти числа усиливают лидерство, решительность и способность притягивать финансовые возможности.

https://horoscope.glavred.info/rozhdennye-pod-znakom-deneg-kakie-daty-rozhdeniya-prinosyat-finansovyy-uspeh-10713584.html Ссылка скопирована

Какие люди всегда выигрывают в бизнесе / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Нумерологи назвали даты, которые приносят деньги и успех в бизнесе

Определенные дни рождения буквально тянут к большому бизнесу

Нумерология утверждает: некоторые люди рождаются с "космической" энергией, которая помогает достигать успеха, в частности в бизнесе. Хотя реальные достижения зависят от труда и стратегии, определенные даты рождения считаются особенно благоприятными для денег и лидерства, пишет The Times of India.

Даты рождения с потенциалом к успеху:

видео дня

1, 10, 19, 28 - под влиянием Солнца. Это прирожденные лидеры: амбициозные, решительные и способные вести других за собой. Они мыслят масштабно и не боятся начинать с нуля.

- под влиянием Солнца. Это прирожденные лидеры: амбициозные, решительные и способные вести других за собой. Они мыслят масштабно и не боятся начинать с нуля. 5, 14, 23 - управляемые Меркурием. Такие люди изобретательны, гибкие, легко приспосабливаются к изменениям и имеют сильные коммуникативные навыки - именно то, что нужно предпринимателям.

- управляемые Меркурием. Такие люди изобретательны, гибкие, легко приспосабливаются к изменениям и имеют сильные коммуникативные навыки - именно то, что нужно предпринимателям. 6, 15, 24 - под покровом Венеры Их отличают шарм, любовь к красоте и умение строить гармоничные отношения. Они часто достигают успеха в творческих или сервисных сферах.

- под покровом Венеры Их отличают шарм, любовь к красоте и умение строить гармоничные отношения. Они часто достигают успеха в творческих или сервисных сферах. 9, 18, 27 - принадлежат к Марсу. Это смелые, энергичные и целеустремленные люди, которые не сдаются даже в самых сложных ситуациях.

- принадлежат к Марсу. Это смелые, энергичные и целеустремленные люди, которые не сдаются даже в самых сложных ситуациях. 30 - сочетание мудрости Юпитера и безграничности нуля. Рожденные в этот день имеют глубокое чувство цели и способность создавать большие проекты.

Какое значения чисел в нумерологии / Главред - инфографика

Нумерологи считают, что энергии этих чисел усиливают в человеке лидерство, креативность, интуицию в денежных вопросах и способность принимать смелые решения.

И хотя реальный успех всегда требует усилий, ''космическая вибрация'' даты рождения может быть тем самым бонусом, который подталкивает к вершинам.

Также нумерологи рассказали, как ноябрь изменит вашу жизнь - нумерологический прогноз по числу судьбы.

Больше астрологических новостей:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред