Рожденные под знаком денег: какие даты рождения приносят финансовый успех

Вкратце:
- Нумерологи назвали даты, которые приносят деньги и успех в бизнесе
- Определенные дни рождения буквально тянут к большому бизнесу
Нумерология утверждает: некоторые люди рождаются с "космической" энергией, которая помогает достигать успеха, в частности в бизнесе. Хотя реальные достижения зависят от труда и стратегии, определенные даты рождения считаются особенно благоприятными для денег и лидерства, пишет The Times of India.
Даты рождения с потенциалом к успеху:
- 1, 10, 19, 28 - под влиянием Солнца. Это прирожденные лидеры: амбициозные, решительные и способные вести других за собой. Они мыслят масштабно и не боятся начинать с нуля.
- 5, 14, 23 - управляемые Меркурием. Такие люди изобретательны, гибкие, легко приспосабливаются к изменениям и имеют сильные коммуникативные навыки - именно то, что нужно предпринимателям.
- 6, 15, 24 - под покровом Венеры Их отличают шарм, любовь к красоте и умение строить гармоничные отношения. Они часто достигают успеха в творческих или сервисных сферах.
- 9, 18, 27 - принадлежат к Марсу. Это смелые, энергичные и целеустремленные люди, которые не сдаются даже в самых сложных ситуациях.
- 30 - сочетание мудрости Юпитера и безграничности нуля. Рожденные в этот день имеют глубокое чувство цели и способность создавать большие проекты.
Нумерологи считают, что энергии этих чисел усиливают в человеке лидерство, креативность, интуицию в денежных вопросах и способность принимать смелые решения.
И хотя реальный успех всегда требует усилий, ''космическая вибрация'' даты рождения может быть тем самым бонусом, который подталкивает к вершинам.
Также нумерологи рассказали, как ноябрь изменит вашу жизнь - нумерологический прогноз по числу судьбы.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
