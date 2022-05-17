Самый опасный период войны: астролог предупредила о рисках ядерного удара

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Предстоящее соединение Марса с Нептуном, а затем и с Юпитером сулит новое обострение на фронте, рассказала астролог Ольга Медвецкая.

В своем Instagram она предупредила об опасных периодах для Украины в мае-июне 2022 года.

Астролог говорит, что не исключено применение врагом в Украине оружия массового поражения.

"Соединение Марса с Нептуном 15-22 мая может принести применение секретного оружия массового поражения (биологического, химического), аварийных ситуаций, связанных с использованием химии, усиления религиозного экстремизма, природные катаклизмы, связанные с водной стихией чистую воду глобальные интриги, мировые заговоры и интриги", — рассказала Медвецкая.

Напомним, ранее таролог Елена Бюн заявила о том, что в мае четко вырисовывается отступление российских войск, а ВСУ пойдут в долгожданное интенсивное контрнаступление.

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