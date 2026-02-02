Удача приходит в тот момент, когда вы готовы её принять.

Самый удачный день месяца для каждого знака зодиака в феврале 2026

Февраль 2026 года станет насыщенным астрологическими событиями — полнолунием, новолунием, затмениями и важными планетарными разворотами.

Для каждого знака зодиака есть особый день, когда удача будет на его стороне, а события сложатся максимально благоприятно.

Овен

Самый удачный день: воскресенье, 1 февраля

Полнолуние во Льве активизирует сферу радости, творчества и любви. Этот день поможет Овнам осознать, что счастье — не только в будущих достижениях, но и в умении наслаждаться настоящим. Отличное время для самовыражения, романтики и внутреннего удовлетворения.

Телец

Самый удачный день: вторник, 17 февраля

Новолуние и лунное затмение в Водолее запускают масштабные перемены в карьере и общественном статусе. Эмоции этого дня станут ориентиром на ближайшие два года. Интуиция подскажет, в каком направлении двигаться, чтобы прийти к изобилию и признанию.

Знаки зодиака

Близнецы

Самый удачный день: вторник, 17 февраля

Застой, который тянулся годами, начинает уходить. Энергия Водолея активирует сферу удачи и новых начинаний. В этот день могут появиться идеи или события, способные вывести мечты Близнецов на совершенно новый уровень.

Рак

Самый удачный день: четверг, 26 февраля

Ретроградный Меркурий в Рыбах принесёт Раку долгожданный второй шанс. Усилия прошлого наконец начинают окупаться. Это день, когда вера, терпение и внутренняя мудрость приводят к благоприятному повороту судьбы.

Лев

Самый удачный день: вторник, 3 февраля

Разворот Урана в прямое движение завершает период нестабильности в карьере. Львы входят в фазу перестройки и заслуженного роста. Возможны предложения, которые помогут укрепить профессиональный авторитет и вернуть уверенность в себе.

Дева

Самый удачный день: вторник, 3 февраля

Уран в прямом движении активирует зону удачи и жизненных перспектив. Девам важно не оглядываться назад и принять новую реальность. Этот день приносит ощущение свободы, стабильности и веры в выбранный путь.

Весы

Самый удачный день: вторник, 17 февраля

Новолуние и затмение в Водолее меняют сферу творчества, любви и семьи. Весам стоит прислушаться к сердцу и позволить эмоциям вести их. Именно искренние желания укажут верное направление на ближайшие годы.

Скорпион

Самый удачный день: воскресенье, 1 февраля

Полнолуние во Льве подводит итоги в сфере карьеры и профессиональных целей. Это момент признания, ясности и осознания своего предназначения. Скорпионам важно смело заявить о себе и занять заслуженное место.

Стрелец

Самый удачный день: воскресенье, 1 февраля

Полнолуние активирует дом удачи и расширения горизонтов. Этот день приносит мощные интуитивные озарения, которые заложат основу будущих успехов, особенно перед важными событиями второй половины года.

Козерог

Самый удачный день: вторник, 3 февраля

Завершается длительный период нестабильности в отношениях. Уран помогает укрепить семейную и романтическую сферу, принося ощущение надёжности и эмоционального комфорта. Благоприятный день для серьёзных решений.

Водолей

Самый удачный день: вторник, 17 февраля

Новолуние и лунное затмение в вашем знаке открывают двухлетний цикл глубокой трансформации. Это день, когда Водолеи могут переписать сценарий своей жизни, выбрав подлинность, свободу и личную силу.

Рыбы

Самый удачный день: вторник, 3 февраля

Разворот Урана приносит награду за годы обучения, поисков и самовыражения. Возможны новые контракты, карьерный рост и финансовые перспективы. Этот день символизирует точку реализации и заслуженного облегчения.

