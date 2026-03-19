Гороскоп Таро на завтра 20 марта: Раку - признаваться, Льву - не останавливаться

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Таро-гороскоп на пятницу для Овна: Двойка Мечей, перевернутая

Овен, карта Таро "Двойка Мечей" говорит о нерешительности. Вы боретесь с решением, которое, как вы знаете, необходимо принять, но вы откладываете его на некоторое время, надеясь, что оно само собой пройдет или придет само собой.

Избегание решения больше не работает. Чем дольше вы ждете, тем сложнее становится выбор, и вы можете пожалеть, что не действовали раньше.

20 марта пора перестать притворяться, что вы не видите, что вам нужно сделать. Вместо этого прислушайтесь к своему сердцу и доверьтесь своей интуиции, которая укажет вам путь.

Телец

Таро-гороскоп на пятницу для Тельца: Шестерка Мечей, перевернутая

Ваша ежедневная карта Таро, Шестерка Мечей в перевернутом положении, означает чувство застоя и неспособность увидеть выход. 20 марта вы можете почувствовать глубокое чувство ограничения в том, что вам нужно делать и когда. Прошлое может стать препятствием. Ваше будущее может казаться неопределенным. Вместо того чтобы оставаться в этом некомфортном состоянии, разберитесь в своих чувствах.

Всё становится яснее, и тогда причина становится совершенно неважной. Вы начинаете видеть закономерность и понимаете, что выбор означает выбор мира. Ваш поступок служит высшей цели, и вам гораздо легче его совершить.

Близнецы

Таро-гороскоп на пятницу для Близнецов: Тройка Пентаклей, перевернутая

Тройка Пентаклей, перевернутая, посылает Близнецам сообщение: не каждый будет командным игроком. Теперь вам предстоит решить, с кем вы хотите строить отношения, и стоит быть избирательным. 20 марта обратите внимание на то, с кем у вас самые простые отношения.

Обратите внимание на общение, прогресс и на тех, кто поддерживает вашу роль и, кажется, доволен своей. Правильные отношения приносят ясность, и вместо того, чтобы пытаться исправить ситуацию, которая не работает, примите её.

Рак

Таро-гороскоп на пятницу для Рака: Десятка Пентаклей, перевернутая

Ничего страшного, если что-то не получается. Перевернутая Десятка Пентаклей говорит о проблемах в семье и финансах, а также о множестве трудностей. Очень разумно признать, когда ситуация складывается не так, как вы хотели.

20 марта лучше всего быть честным и признать, что вы пытались. Вы можете попытаться обсудить это, но иногда сопротивление показывает, что люди хотят делать свое дело, и это дает вам пространство для того, чтобы сделать то же самое.

Лев

Таро-гороскоп на пятницу для Льва: Туз Пентаклей

20 марта Туз Пентаклей говорит о том, чтобы посеять небольшую идею в ситуации, идеально подходящей для её развития. Лев, вы стремитесь к успеху и хотите жить так, как вам хочется.

Вы не можете угодить всем, но можете начать и посмотреть, как всё получится. Вы хотите сделать что-то долгосрочное, что поможет вам добиться долгосрочного результата. Затем поверьте в себя и не останавливайтесь, пока ваша мечта не сбудется.

Дева

Таро-гороскоп на пятницу для Девы: Перевёрнутое Колесо Фортуны

Не все хотят перемен, Дева. Перевёрнутое Колесо Фортуны говорит о сопротивлении росту, и это может означать, что друг или член семьи избегает перемен и тратит время впустую. Вам не нужно ждать, пока они сами во всём разберутся.

Если вы чувствуете, что вас сейчас что-то призывает сделать, следуйте своему сердцу. Ваше стремление к мечте может стать прекрасным мотиватором для тех, кто застрял на месте или борется с неопределенностью.

Весы

Таро-гороскоп на пятницу для Весов: Девятка Кубков, перевернутая

Ваши чувства — ваш проводник. 20 марта перевернутая Девятка Кубков указывает на чувство несчастья. Вы можете испытывать неуравновешенные эмоции, которые могут заставить вас задаваться вопросом, почему вы делаете то, что делаете. Старайтесь не сравнивать себя с другими и не копировать чужой успех. Есть причины следовать за кем-то, но есть и причины отклоняться от него.

Сегодня вы можете оказаться в ситуации, когда ваш путь примет другой оборот. Полезно проверить, к чему вас ведет ваше стремление, чтобы увидеть, насколько ваш путь уникален и идеально подходит для того, чем вы должны заниматься.

Скорпион

Таро-гороскоп на пятницу для Скорпиона: Король Пентаклей, перевернутая

Некоторые измеряют успех тем, что человек имеет, Скорпион, но в долгосрочной перспективе это приводит к проблемам. Перевёрнутый Король Пентаклей — это предупреждение против жадности, вызванной сравнением, и важно верить, что ваша сила исходит изнутри.

Постоянно будьте тем, кем вы должны быть, и уделяйте особое внимание тому, как вы используете свою силу, на кого вы влияете и как вы управляете делами в своей жизни, но особенно своими эмоциями.

Стрелец

Таро-гороскоп на пятницу для Стрельца: Перевёрнутый Отшельник

Сегодня может возникнуть желание отстраниться от мира, но перевёрнутый Отшельник призывает вас поступить наоборот. Выходите на улицу и делайте то, что напоминает вам, почему пребывание на свежем воздухе — лучшее, что можно сделать, когда вы чувствуете себя замкнутым.

Есть время для уединения, чтобы подумать, но 20 марта лучше всего выйти и пообщаться. Полезно проводить время с людьми. Вы узнаете о людях и открываете для себя возможности, которые упустили бы, если бы остались дома.

Козерог

Таро-гороскоп на пятницу для Козерога: Королева Кубков

Королева Кубков говорит о вашей интуиции и о том, насколько хорошо вы её используете. 20 марта ваш эмоциональный интеллект — это талант, который вы используете, чтобы показать, насколько вы сильны на самом деле. Вас просят проявлять сострадание в руководстве. Доверяйте своей интуиции, особенно когда она исходит из того места, где вы наиболее уверены в себе. Ваши убеждения помогают вам принимать решения.

Сегодня вам не нужно прилагать чрезмерных усилий, чтобы во всём разобраться. Вместо этого, осознанность поможет вам почувствовать, что происходит, чтобы вы знали, как и когда реагировать.

Водолей

Таро-гороскоп на пятницу для Водолея: Тройка Мечей

20 марта карта Таро "Тройка Мечей" говорит о предательстве, особенно когда вы чувствуете, что доверились кому-то, а он предал ваше доверие, не проявив сострадания к вашим чувствам.

Сегодняшнее послание — прорабатывайте свои чувства с намерением и полной осознанностью, даже если это вызовет чувства, о которых вы и не подозревали.

Сейчас важно учиться, даже в моменты прошлых или нынешних разочарований.

Рыбы

Таро-гороскоп на пятницу для Рыб: Семерка Кубков, перевернутая

Кубки в Таро символизируют эмоциональную энергию, а число семь означает силу воли. 20 марта какая-то область вашей жизни начнет проясняться и станет легче для понимания. Ваша растерянность по поводу проблемы рассеется.

Вы будете видеть вещи в своей жизни такими, какие они есть, а не такими, какими вы хотели бы их видеть. Вам будет гораздо легче быть честным с собой и работать, исходя из подлинных чувств.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

