Сентябрь 2025 под знаком затмений: что ждет Водолеев в финансах, любви и карьере

Гороскоп на сентябрь свидетельствует о том, что Водолеи стоят на пороге перемен.

Гороскоп на сентябрь 2025 для Водолеев - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

Когда необходимо заняться решением финансовых вопросов

Каких перемен Водолеям ждать в личной жизни

Почему период с 7 по 21 сентября очень важен

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2025 для Водолеев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первый месяц осени произойдут два затмения — 7 и 21 числа. Период между ними называется "коридором затмений". Этот период характеризуется очень нестабильной энергией, когда крайне нежелательно принимать важные решения. Потом их будет очень сложно отменить или изменить. Обычно именно в эти дни происходят судьбоносные события.

Для Водолеев тема затмений связана с финансами, ценностями и самооценкой, ведь это ось второго и восьмого домов. А они отвечают за деньги, источники дохода, кредиты, инвестиции, чужие средства, а также за то, что для вас по-настоящему ценно.

2 сентября ретроградный Сатурн возвращается из третьего дома общения, обучения и навыков во второй дом финансов. Там он проведёт 5,5 месяцев — до 15 февраля. Это последние месяцы его пребывания в этом секторе в ближайшие 29 лет. В этот период нужно закрыть финансовые вопросы: работа, заработки, сделки, вложения, переоценка ценностей. Возможна перестройка структуры бизнеса или даже изменение самооценки.

3 сентября фокус будет на общих финансах: деньги партнёра, выплаты по суду, кредиты, страховки, налоги. Вас ждут переговоры, оформление документов, общение с банками или инвесторами.

6 сентября — Уран останавливается в пятом доме гороскопа, который отвечает за любовь, детей, творчество, радость, и разворачивается в ретроградное движение до 4 февраля 2026. Возможен возврат в прошлые отношения или переоценка нынешних. Кто-то будет готовиться к зачатию ребёнка или уже узнает о беременности. Также будет акцент на творческих проектах, конкурсах, выступлениях.

7 сентября — лунное затмение во втором доме. Это очень важный день. У вас может измениться источник дохода, работа или структура бизнеса. Иногда это просто смена ценника или выход на новую работу. Затмение также поднимает вопрос ценностей и самооценки: что для вас действительно важно — деньги, семья, здоровье?

20 сентября Венера принесет Водолеям человека, с которым возникнет ощущение, что вы знакомы всю жизнь.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

21 сентября — солнечное затмение в восьмом доме гороскопа. Стоит ждать перемен в финансовом секторе. Это кредиты, гранты, инвестиции, алименты или налоги. Возможен выход из совместного бизнеса или, наоборот, объединение ресурсов. Также это время кризисов и избавления от зависимостей. Наступает отличный момент, чтобы бросить вредную привычку.

С 23 сентября Солнце и Марс дадут вам энергию достижения целей: "вижу цель — не вижу препятствий".

Кроме того, Плутон в первом доме продолжает трансформацию вашей личности. Особенно сильно его влияние почувствуют Водолеи с асцендентом в 1–2 градусах или рождённые 22–23 января.

