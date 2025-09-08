Сезон затмений несет удачу - какие три знака зодиака станут счастливчиками сентября

Вы узнаете:
- Какое влияние на людей оказывает сезон затмений
- Какие три знака зодиака будут иметь самый счастливый сентябрь 2025 года
- Какие дни сентября 2025 года будут ключевыми
Сезон затмений в полной силе, а его влияние ощущает каждый по-своему. Сентябрь 2025 года станет особенно благоприятным для трех знаков зодиака. Они почувствуют максимальный рост, наполнение смыслом и надежду в этот насыщенный астрологическими изменениями период, утверждает эксперта-астролог Parade Маккайла МакРей.
Главред узнал, для каких знаков зодиака сентябрь станет особенно счастливым.
Овен
В сентябре Овен получит заряд положительной энергии. 1 сентября Сатурн, планета, связанная с кармой, дисциплиной и авторитетом, завершит ретроградное движение через знак Овна. Этот астрологический сдвиг позволит до февраля 2026 года завершить незавершенные дела, закрыть циклы и распрощаться с ограничениями, которые ранее сдерживали вашу силу и уверенность.
Несмотря на потенциальные неожиданные изменения, которые приносит сезон затмений, Овны почувствуют облегчение и усиление своих возможностей благодаря благоприятным космическим аспектам. Особенно важным станет 22 сентября, когда Марс, планетарный управитель Овна, войдет в трансформационный знак Скорпиона. В этот период Овны почувствуют мотивацию и энергию для значимых изменений и реализации новых возможностей.
Весы
Для Весов сентябрь обещает облегчение и гармонию, ведь их сезон начнется 22 сентября. Это время побуждает к более глубокому самосознанию, укреплению отношений и развитию внутренней уверенности. С усилением любви к себе, гармонии и спокойствия, излучаемого из их ауры, магнетизм Весов сияет особенно ярко. Их природное обаяние помогает преодолевать старые препятствия, становиться заметнее и смелее просить о помощи. Накануне дня рождения Весы получают шанс переосмыслить себя, установить новые цели и принять позитивные изменения.
Скорпион
Сезон затмений приносит непредсказуемые и судьбоносные события, и Скорпионы получат возможность значительного роста. Этот водный знак процветает именно во время перемен, проявляя свои самые сильные стороны в сложных ситуациях. 22 сентября Марс, планета-воин, войдет в ваш знак, где будет чувствовать себя "как дома" и активирует трансформационное влияние. В этот период Скорпионы смогут быстро находить решения, устанавливать четкие границы, восстанавливать внутренние силы и брать инициативу для улучшения своей жизни. Это усилит их уверенность, устойчивость и способность подниматься на новый уровень.
