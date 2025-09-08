Сезон затмений несет удачу - какие три знака зодиака станут счастливчиками сентября

Астролог назвал три знака зодиака, которые станут счастливчиками сентября.

https://horoscope.glavred.info/sezon-zatmeniy-neset-udachu-kakie-tri-znaka-zodiaka-stanut-schastlivchikami-sentyabrya-10696301.html Ссылка скопирована

Кому повезет в сентябре 2025 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какое влияние на людей оказывает сезон затмений

Какие три знака зодиака будут иметь самый счастливый сентябрь 2025 года

Какие дни сентября 2025 года будут ключевыми

Сезон затмений в полной силе, а его влияние ощущает каждый по-своему. Сентябрь 2025 года станет особенно благоприятным для трех знаков зодиака. Они почувствуют максимальный рост, наполнение смыслом и надежду в этот насыщенный астрологическими изменениями период, утверждает эксперта-астролог Parade Маккайла МакРей.

Главред узнал, для каких знаков зодиака сентябрь станет особенно счастливым.

видео дня

Овен

В сентябре Овен получит заряд положительной энергии. 1 сентября Сатурн, планета, связанная с кармой, дисциплиной и авторитетом, завершит ретроградное движение через знак Овна. Этот астрологический сдвиг позволит до февраля 2026 года завершить незавершенные дела, закрыть циклы и распрощаться с ограничениями, которые ранее сдерживали вашу силу и уверенность.

Несмотря на потенциальные неожиданные изменения, которые приносит сезон затмений, Овны почувствуют облегчение и усиление своих возможностей благодаря благоприятным космическим аспектам. Особенно важным станет 22 сентября, когда Марс, планетарный управитель Овна, войдет в трансформационный знак Скорпиона. В этот период Овны почувствуют мотивацию и энергию для значимых изменений и реализации новых возможностей.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

Для Весов сентябрь обещает облегчение и гармонию, ведь их сезон начнется 22 сентября. Это время побуждает к более глубокому самосознанию, укреплению отношений и развитию внутренней уверенности. С усилением любви к себе, гармонии и спокойствия, излучаемого из их ауры, магнетизм Весов сияет особенно ярко. Их природное обаяние помогает преодолевать старые препятствия, становиться заметнее и смелее просить о помощи. Накануне дня рождения Весы получают шанс переосмыслить себя, установить новые цели и принять позитивные изменения.

Скорпион

Сезон затмений приносит непредсказуемые и судьбоносные события, и Скорпионы получат возможность значительного роста. Этот водный знак процветает именно во время перемен, проявляя свои самые сильные стороны в сложных ситуациях. 22 сентября Марс, планета-воин, войдет в ваш знак, где будет чувствовать себя "как дома" и активирует трансформационное влияние. В этот период Скорпионы смогут быстро находить решения, устанавливать четкие границы, восстанавливать внутренние силы и брать инициативу для улучшения своей жизни. Это усилит их уверенность, устойчивость и способность подниматься на новый уровень.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Parade Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося как воскресная газетная вкладка в США. Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи. Parade Magazine был основан в 1941 году. В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране. Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред