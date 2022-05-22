"Шаг к завершению войны": астролог назвала самый опасный период агрессии РФ

Астролог предупредила о сложном периоде войны / Фото УНИАН

По словам астролога Анны Ефремовой, каждый день приближает окончание войны России против Украины.

В своем Telegram она напомнила прогноз о том, что с 22 мая на небе включается неблагоприятная комбинация, которая обещает Украине потерю территорий "по вынужденным обстоятельствам".

"Сегодня 22 мая, и я решила напомнить вам в какой период мы входим. Турбулентность на уровне максимум…. Берегите себя! Все не может длиться вечно. Каждый новый день - это ещё один шаг к завершению войны", - пишет астролог.

Она также уверена в том, что появляющиеся прогнозы о скором завершении войны не являются правдивыми.

"Не слушайте тех "пророков", которые говорят загадками и обещают, что все вот-вот закончится, и что нужно быть на местах", - добавила Ефремова.

Напомним, ранее таролог Елена Бюн заявила о том, что в мае четко вырисовывается отступление российских войск, а ВСУ пойдут в долгожданное интенсивное контрнаступление.

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