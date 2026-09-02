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Шанс на новую жизнь - для трёх знаков зодиака наступает счастливый период

Марина Иваненко
2 сентября 2026, 19:54
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Астрологический прогноз на сентябрь называет три знака, которые смогут оставить сомнения позади. Прямое движение Марса поможет им решиться на желанные перемены.
Три знака Зодиака почувствуют мощный прилив уверенности
Три знака Зодиака почувствуют мощный прилив уверенности / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Кому сентябрь принесет решительность и новые возможности
  • Три знака наконец-то решатся изменить свою жизнь

Период неопределенности и сомнений остается позади. Наступает время решительных действий, когда энергия космоса будет благоприятствовать тем, кто готов взять на себя ответственность за собственное будущее и сделать шаг навстречу желанным изменениям. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание YourTango, с 3 сентября 2026 года завершится период застоя благодаря переходу Марса в прямое движение. Этот астрологический транзит может придать уверенности, смелости и помочь избавиться от привычки откладывать важные решения на потом. Для трёх представителей зодиакального круга этот период может стать началом нового, более благоприятного этапа.

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Близнецы

Близнецы могли долго колебаться и откладывать важные решения. Прямое движение Марса подтолкнет их к активным действиям и поможет сосредоточиться на самосовершенствовании и собственных целях.

Представители этого знака почувствуют большую мотивацию для работы над собой и реализации давних замыслов. То, что раньше казалось сложным или недостижимым, может стать ближе благодаря их настойчивости.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Дева

Девам может надоесть привычное течение событий. Они почувствуют потребность что-то изменить и наконец проявить инициативу.

Астрологический период будет способствовать более смелым решениям. Девы могут решиться на шаг, который давно откладывали, а новые действия откроют перед ними возможности для позитивных изменений.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Стрелец

Стрельцы смогут по-новому взглянуть на сложный опыт прошлого. Пережитые трудности постепенно превратятся в ценные уроки и жизненную мудрость.

Это поможет представителям знака увереннее двигаться вперед. Полученные уроки могут стать для них ориентиром при реализации амбициозных планов и способствовать личностному росту.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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