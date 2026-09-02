Шанс на новую жизнь — для трёх знаков зодиака наступает счастливый период

Астрологический прогноз на сентябрь называет три знака, которые смогут оставить сомнения позади. Прямое движение Марса поможет им решиться на желанные перемены.

https://horoscope.glavred.info/shans-na-nove-zhittya-dlya-troh-znakiv-zodiaku-gotuyetsya-shchasliviy-period-10793567.html Ссылка скопирована

Три знака Зодиака почувствуют мощный прилив уверенности / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Кому сентябрь принесет решительность и новые возможности

Три знака наконец-то решатся изменить свою жизнь

Период неопределенности и сомнений остается позади. Наступает время решительных действий, когда энергия космоса будет благоприятствовать тем, кто готов взять на себя ответственность за собственное будущее и сделать шаг навстречу желанным изменениям. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание YourTango, с 3 сентября 2026 года завершится период застоя благодаря переходу Марса в прямое движение. Этот астрологический транзит может придать уверенности, смелости и помочь избавиться от привычки откладывать важные решения на потом. Для трёх представителей зодиакального круга этот период может стать началом нового, более благоприятного этапа.

видео дня

Близнецы

Близнецы могли долго колебаться и откладывать важные решения. Прямое движение Марса подтолкнет их к активным действиям и поможет сосредоточиться на самосовершенствовании и собственных целях.

Представители этого знака почувствуют большую мотивацию для работы над собой и реализации давних замыслов. То, что раньше казалось сложным или недостижимым, может стать ближе благодаря их настойчивости.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Дева

Девам может надоесть привычное течение событий. Они почувствуют потребность что-то изменить и наконец проявить инициативу.

Астрологический период будет способствовать более смелым решениям. Девы могут решиться на шаг, который давно откладывали, а новые действия откроют перед ними возможности для позитивных изменений.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Стрелец

Стрельцы смогут по-новому взглянуть на сложный опыт прошлого. Пережитые трудности постепенно превратятся в ценные уроки и жизненную мудрость.

Это поможет представителям знака увереннее двигаться вперед. Полученные уроки могут стать для них ориентиром при реализации амбициозных планов и способствовать личностному росту.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред