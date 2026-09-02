Шанс на новую жизнь — для трёх знаков зодиака наступает счастливый период

О чём вы узнаете:
- Кому сентябрь принесет решительность и новые возможности
- Три знака наконец-то решатся изменить свою жизнь
Период неопределенности и сомнений остается позади. Наступает время решительных действий, когда энергия космоса будет благоприятствовать тем, кто готов взять на себя ответственность за собственное будущее и сделать шаг навстречу желанным изменениям. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание YourTango, с 3 сентября 2026 года завершится период застоя благодаря переходу Марса в прямое движение. Этот астрологический транзит может придать уверенности, смелости и помочь избавиться от привычки откладывать важные решения на потом. Для трёх представителей зодиакального круга этот период может стать началом нового, более благоприятного этапа.
Близнецы
Близнецы могли долго колебаться и откладывать важные решения. Прямое движение Марса подтолкнет их к активным действиям и поможет сосредоточиться на самосовершенствовании и собственных целях.
Представители этого знака почувствуют большую мотивацию для работы над собой и реализации давних замыслов. То, что раньше казалось сложным или недостижимым, может стать ближе благодаря их настойчивости.
Об источнике: YourTango
YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.
Дева
Девам может надоесть привычное течение событий. Они почувствуют потребность что-то изменить и наконец проявить инициативу.
Астрологический период будет способствовать более смелым решениям. Девы могут решиться на шаг, который давно откладывали, а новые действия откроют перед ними возможности для позитивных изменений.
Стрелец
Стрельцы смогут по-новому взглянуть на сложный опыт прошлого. Пережитые трудности постепенно превратятся в ценные уроки и жизненную мудрость.
Это поможет представителям знака увереннее двигаться вперед. Полученные уроки могут стать для них ориентиром при реализации амбициозных планов и способствовать личностному росту.
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