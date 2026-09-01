Начало сентября перевернет жизнь трех знаков зодиака к лучшему - кто они

Для трех знаков начало сентября может стать своеобразной перезагрузкой.

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Начало сентября перевернет жизнь трех знаков зодиака к лучшему / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп для Дев

Начало осени 2026 года может стать переломным периодом для трех знаков зодиака. Согласно астрологическому прогнозу, 1 сентября Меркурий и Марс соединятся, создав мощный импульс для решительных действий. Этот транзит, как утверждают астрологи, поможет некоторым представителям зодиакального круга оставить позади затянувшиеся проблемы и наконец начать двигаться в выбранном направлении. Об этом пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Для трех знаков начало сентября может стать своеобразной перезагрузкой. Вместо привычного ожидания подходящего момента появится желание самостоятельно влиять на происходящее. Прибавится энергии, уверенности и готовности отказаться от обстоятельств, которые давно перестали устраивать.

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Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-медиа, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, включая астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном росте. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно выходят материалы об астрологии и знаках зодиака.

Скорпион

Для Скорпионов соединение Меркурия и Марса может стать отправной точкой для серьезных перемен. Уже с 1 сентября представители знака способны гораздо яснее увидеть, какие именно проблемы мешают им двигаться вперед и что необходимо сделать для их решения.

Однако одного понимания ситуации будет недостаточно. Скорпионам придется перейти от размышлений к конкретным действиям и перестать надеяться, что сложные обстоятельства разрешатся без их участия.

У представителей знака может появиться ощущение, будто судьба предоставляет им возможность начать все с чистого листа. Некоторые решения, которые они примут в этот период, способны оказать гораздо более значительное влияние на будущее, чем кажется поначалу.

Водолей

Водолеи могут встретить сентябрь с заметным приливом энергии и мотивации. Влияние Марса подтолкнет их к мысли о том, что период неопределенности пора завершать. Вместо ожидания перемен представители знака захотят самостоятельно взять происходящее под контроль.

Меркурий, согласно астрологическому прогнозу, поможет Водолеям рациональнее взглянуть на собственные обстоятельства. Они смогут лучше оценить ситуацию и увидеть несколько вариантов выхода из проблем, которые раньше казались слишком сложными.

Осознание того, что многое зависит непосредственно от их решений, добавит Водолеям уверенности. Благодаря этому они могут наконец взяться за дело, которое долго откладывали, и сделать первые шаги к давно желаемым изменениям.

Дева

Для Дев начало сентября станет временем переосмысления прошлого опыта. Представители знака смогут по-новому взглянуть на события последних месяцев, объективно оценить собственные ошибки и достижения и перестать считать каждую неудачу исключительно негативным событием.

Даже неприятные ситуации, с которыми Девам пришлось столкнуться, могут предстать перед ними как полезный жизненный урок. Такое отношение позволит освободиться от прошлого и сосредоточиться на будущем.

Соединение Меркурия и Марса, как считают астрологи, придаст Девам смелости для реализации давно обдумываемых планов. Они наконец могут решиться сделать то, на что долго не хватало решимости.

После принятия важного решения события способны начать развиваться значительно быстрее.

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