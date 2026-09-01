Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Таро-прогноз на сентябрь 2026: какой знак зодиака ждет крутой поворот судьбы

Анна Ярославская
1 сентября 2026, 20:01
google news Подпишитесь
на нас в Google
В первый месяц осени карты сулят Рыбам путешествия и новые горизонты. Анжела Перл раскрыла детали.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп Таро для Рыб на сентябрь 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Рыб ждёт месяц динамики, странствий и стремительных перемен
  • Как использовать мощный период для запуска проектов
  • В каких сферах жизни можно ждать поддержки Вселенной

Известный таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2026 года для знака зодиака Рыбы. В первый месяц осени представителей этого знака ждут путешествия, неожиданные повороты событий, приток творческой энергии и старт важнейших жизненных этапов.

Таро-прогноз для Рыб на сентябрь 2026

Пятёрка Жезлов - Таро значение

видео дня

Карта конкуренции, соревнований и смены планов. Появится желание доказать, что вы лучше всех. Главный совет карты: полагайтесь исключительно на себя, свои силы и ресурсы, не ожидая, что кто-то решит ваши вопросы за вас, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Шестёрка Мечей - Таро значение

Карта дороги, переезда, путешествия, перелёта или круиза. Также может означать переход на новую работу или завершение отживших отношений. Замечательный символ: чёрная полоса окончательно остаётся позади, и вы направляетесь к лучшим временам и белой полосе.

Тройка Мечей - Таро значение

Проявление сострадания и помощи. Возможно, вы окажете кому-то финансовую поддержку, поможете словом или примете участие в чьей-то судьбе (например, подберете уличного щенка). Карта показывает, что вы находитесь под надёжной защитой высших сил.

Мечи символизируют мысли и слова - вы можете выступить в роли психолога для подруги. В бытовом плане карта иногда указывает на дождливую погоду во время отдыха.

Паж Кубков - Таро значение

Символизирует вести о детях, внуках, беременности или о зачислении на обучение.

Восьмёрка Жезлов - Таро значение

Карта огромной скорости и перелётов. Рыб ждет стремительное развитие событий: к вам могут неожиданно приехать гости, вы отправитесь в спонтанную командировку или за день решите кучу накопившихся дел. Любая задуманная ситуация разрешится гораздо быстрее, чем вы рассчитываете.

Умеренность - Таро значение

Карта гармонии, внутреннего покоя и своевременности. Вы чётко расставите приоритеты, избавитесь от лишнего напряжения и сохраните душевный баланс. Всё произойдет именно тогда, когда и должно произойти.

Король Жезлов - Таро значение

Общение с энергичным, харизматичным мужчиной огненной стихии (Овен, Лев, Стрелец) - вашим руководителем, мужем, коллегой или фитнес-тренером. Мужчина умеет вести за собой и контролировать процессы.

Туз Жезлов - Таро значение

Символ лидерства, уверенности и победы. Перед вами открывается новая дверь - появится яркая идея, проект или жгучее желание проявить инициативу.

Двойка Жезлов - Таро значение

Карта выбора, расширения и партнерства. Указывает на две поездки, две важные встречи, покупку второй квартиры/машины или появление второго источника дохода. Вы будете в постоянном контакте с партнером или клиентом.

Рыцарь Мечей - Таро значение

Ещё одна карта скорости и неожиданностей. Спонтанный выезд, внезапная идея, быстрый звонок или принятие мгновенного решения.

Маг - Таро значение

Это старший аркан под номером один. Вы - настоящий хозяин и волшебник своей жизни. Ваша сила мысли и намерения способна воплотить всё задуманное. Сентябрь - идеальное время для запуск проектов, так как в октябре начинается период ретроградных планет.

Отшельник - Таро значение

Потребность в перезагрузке, мудрости и уединении. Время отключить телефон, почитать, помедитировать у бассейна или съездить на дачу. Карта также указывает на участие в вебинарах, прохождение обследования в клинике или получение ценного совета от мудрого наставника.

Шут (Дурак) - Таро значение

Это начало абсолютно с чистого листа. Вас ждет необычное знакомство, поездка за границу, знакомство с иностранцем или шаг в неизвестное, который сильно расширит ваши горизонты.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Башня - Таро значение

Резкая смена планов или долгожданное освобождение от давних ограничений. Обстоятельства, удерживавшие вас, рухнут, открывая путь к свободе.

Тройка Пентаклей - Таро значение

Творческий процесс, командная работа и заработок. Оплата услуг дизайнеров, ремонтников, фотографов или, наоборот, получение хорошего дохода за ваше мастерство и клиентуру. Также указывает на ценное обучение, которое впоследствии можно будет монетизировать.

Паж Кубков (повторно) - Таро значение

"Завершает расклад выпавшая сама собой карта детской искренней радости, открытости и любви. Будьте как дети - искренне удивляйтесь миру, проявляйте эмоции и наполняйтесь любовью", - резюмировала Анжела Перл.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Рыб на сентябрь 2026 от Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп Рыбы гороскоп на сентябрь гороскоп Рыбы Рыбы знак Зодиака таро карты таро гороскоп на картах таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп по картам таро гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Постпред РФ при ООН выдвинул Украине ультиматум и пригрозил продолжить войну

Постпред РФ при ООН выдвинул Украине ультиматум и пригрозил продолжить войну

21:34Война
Киев готовится к отключениям света зимой: 200 тысяч жителей могут переселить

Киев готовится к отключениям света зимой: 200 тысяч жителей могут переселить

21:12Украина
Украина закрывает воздушное пространство над РФ — Зеленский выдвинул ультиматум Кремлю

Украина закрывает воздушное пространство над РФ — Зеленский выдвинул ультиматум Кремлю

20:57Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Мы готовы сесть за стол переговоров": в Кремле выдвинули новое условие для мира

"Мы готовы сесть за стол переговоров": в Кремле выдвинули новое условие для мира

Помидоры половинками на зиму покорят из первой банки: рецепт пикантной закрутки

Помидоры половинками на зиму покорят из первой банки: рецепт пикантной закрутки

В ловушке на фронте оказались 2500 окупантов: где Силы обороны оттеснили врага

В ловушке на фронте оказались 2500 окупантов: где Силы обороны оттеснили врага

"Отошел в вечность": умер звезда фильма "В бой идут одни старики"

"Отошел в вечность": умер звезда фильма "В бой идут одни старики"

"Пока не закончится война": Бессент на саммите G20 выдвинул РФ резкий ультиматум

"Пока не закончится война": Бессент на саммите G20 выдвинул РФ резкий ультиматум

Последние новости

21:34

Постпред РФ при ООН выдвинул Украине ультиматум и пригрозил продолжить войну

21:12

Киев готовится к отключениям света зимой: 200 тысяч жителей могут переселить

20:57

Украина закрывает воздушное пространство над РФ — Зеленский выдвинул ультиматум Кремлю

20:31

С чем носить футболку осенью: дизайнер назвал 3 умопомрачительных сочетания

20:29

Зачем кладут лавровый лист под подушку перед сном: разгадка вечернего ритуала

Киев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике УкраиныКиев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике Украины
20:11

Дроны атаковали аэропорт Лейпцига: в Берлине назвали виновного и приняли меры

20:04

Чего нельзя делать с бархатцами осенью: миллионы дачников допускают ошибкуВидео

20:01

Таро-прогноз на сентябрь 2026: какой знак зодиака ждет крутой поворот судьбыВидео

19:35

Украину атаковали более 100 дронов: в Киеве – взрывы, вспыхнул пожар

Реклама
19:30

Удар по Киеву 1 сентября не был случайным: у Зеленского рассказали, как остановить РФФото

19:20

Почему 2 сентября нельзя жаловаться на судьбу: какой церковный праздник

19:17

Влияние даты рождения: как определить человека, который изменит судьбу

19:10

Кремль готовит решающий рывок на Донбассе: Андрусив предупредил о тяжелой осенимнение

18:54

Осенняя подкормка может погубить сад: 5 ошибок, которых следует избегатьВидео

18:50

Мир может погибнуть к концу 2026 году: одно предсказание уже сбылось

18:49

Крапива появляется в саду не случайно: о чем она сигнализирует

18:48

Чья заветная мечта 100% сбудется: гороскоп Таро на сентябрь 2026Видео

18:15

ВСУ не называют точное число запущенной по Украине баллистики: Игнат назвал причину

18:14

Остров появился и бесследно исчез посреди озера: чем он опасен для людей

18:02

Газон зарастает сорняками не просто так: названы 7 причин и способ борьбы с пальчаткойВидео

Реклама
17:53

В ловушке на фронте оказались 2500 окупантов: где Силы обороны оттеснили врага

17:47

После первого мальчика: Остапчуки раскрыли пол второго ребенка

17:39

"В исподней рубашке": новые костюмы хора Веревки разожгли скандал в ThreadsВидео

17:27

Гороскоп Таро на завтра 2 сентября: Тельцу - предчувствие, Весам - сигнал

17:24

Украинцам рекомендуют запастись едой и водой: сколько продуктов нужно иметь

17:23

Что посадить в сентябре, чтобы собрать урожай ещё до морозов: список растений

17:22

В Ленинградской области РФ – масштабный пожар: ГУР поразило комплекс "Новатек-Усть-Луга"

17:17

Никаких разговоров с женой: миллионер раскрыл необычные правила брака

17:12

Си Цзиньпин сделал неожиданное заявление о войне в Украине: какой шаг готовит Китай

17:07

"Адские санкции" против России застряли в Конгрессе США - Politico

16:49

Нет слов: дочь Кузьмы Скрябина показала прилет в ее дом

16:48

Пятна от травы исчезнут на глазах: одно средство спасет одежду от загрязнений

16:45

Жена Козловского сообщила о важном решении по поводу сына: "Уже такой взрослый"

16:45

Кусты ежевики будут усыпаны ягодами: какие побеги нужно обрезать осенью

16:43

Сторонник теории плоской Земли случайно доказал, что она круглая за $20 тысяч

16:40

Секрет легендарной "чупакабры" наконец раскрыт: кто на самом деле пришел из лесовВидео

16:21

Спустя 30 лет: присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Тупака Шакура

16:09

Раду хотят перенести, новый формат уже готов: как и где депутаты будут голосоватьВидео

16:06

Группа компаний Agrolife досье

16:05

Упавшие яблоки не обязательно выбрасывать: как использовать их с пользой

Реклама
16:01

Несмотря на тревоги и прилеты: звезды показали своих красивых школьников

15:51

В ряде областей Украины пройдут псевдовыборы: в СЗР объяснили замысел Кремля

15:48

Стильная осень 2026 в обычных джинсах: 5 модных сочетаний от стилистаВидео

15:46

Доллар, евро и злотый резко обвалились: курс валют на 2 сентября

15:40

Больше вреда, чем пользы: женщина просит забыть об одном средстве для уборки

14:47

Никакие не "георгины" и не "астры": как на украинском правильно называть осенние цветы

14:43

Знают единицы: почему нельзя сушить одежду и полотенца на дверях

14:32

Супруги снесли стену на кухне и обнаружили под домом пугающий лабиринтВидео

14:00

Победитель шоу "Зважені та щасливі" вышел на связь после гибели семьи: он в больнице

13:54

"Мы готовы сесть за стол переговоров": в Кремле выдвинули новое условие для мира

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоКомнатные растенияВсе о салеУборкаСтирка
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять