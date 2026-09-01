Таро-прогноз на сентябрь 2026: какой знак зодиака ждет крутой поворот судьбы

В первый месяц осени карты сулят Рыбам путешествия и новые горизонты. Анжела Перл раскрыла детали.

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Гороскоп Таро для Рыб на сентябрь 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

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Рыб ждёт месяц динамики, странствий и стремительных перемен

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Известный таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2026 года для знака зодиака Рыбы. В первый месяц осени представителей этого знака ждут путешествия, неожиданные повороты событий, приток творческой энергии и старт важнейших жизненных этапов.

Таро-прогноз для Рыб на сентябрь 2026

Пятёрка Жезлов - Таро значение

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Карта конкуренции, соревнований и смены планов. Появится желание доказать, что вы лучше всех. Главный совет карты: полагайтесь исключительно на себя, свои силы и ресурсы, не ожидая, что кто-то решит ваши вопросы за вас, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Шестёрка Мечей - Таро значение

Карта дороги, переезда, путешествия, перелёта или круиза. Также может означать переход на новую работу или завершение отживших отношений. Замечательный символ: чёрная полоса окончательно остаётся позади, и вы направляетесь к лучшим временам и белой полосе.

Тройка Мечей - Таро значение

Проявление сострадания и помощи. Возможно, вы окажете кому-то финансовую поддержку, поможете словом или примете участие в чьей-то судьбе (например, подберете уличного щенка). Карта показывает, что вы находитесь под надёжной защитой высших сил.

Мечи символизируют мысли и слова - вы можете выступить в роли психолога для подруги. В бытовом плане карта иногда указывает на дождливую погоду во время отдыха.

Паж Кубков - Таро значение

Символизирует вести о детях, внуках, беременности или о зачислении на обучение.

Восьмёрка Жезлов - Таро значение

Карта огромной скорости и перелётов. Рыб ждет стремительное развитие событий: к вам могут неожиданно приехать гости, вы отправитесь в спонтанную командировку или за день решите кучу накопившихся дел. Любая задуманная ситуация разрешится гораздо быстрее, чем вы рассчитываете.

Умеренность - Таро значение

Карта гармонии, внутреннего покоя и своевременности. Вы чётко расставите приоритеты, избавитесь от лишнего напряжения и сохраните душевный баланс. Всё произойдет именно тогда, когда и должно произойти.

Король Жезлов - Таро значение

Общение с энергичным, харизматичным мужчиной огненной стихии (Овен, Лев, Стрелец) - вашим руководителем, мужем, коллегой или фитнес-тренером. Мужчина умеет вести за собой и контролировать процессы.

Туз Жезлов - Таро значение

Символ лидерства, уверенности и победы. Перед вами открывается новая дверь - появится яркая идея, проект или жгучее желание проявить инициативу.

Двойка Жезлов - Таро значение

Карта выбора, расширения и партнерства. Указывает на две поездки, две важные встречи, покупку второй квартиры/машины или появление второго источника дохода. Вы будете в постоянном контакте с партнером или клиентом.

Рыцарь Мечей - Таро значение

Ещё одна карта скорости и неожиданностей. Спонтанный выезд, внезапная идея, быстрый звонок или принятие мгновенного решения.

Маг - Таро значение

Это старший аркан под номером один. Вы - настоящий хозяин и волшебник своей жизни. Ваша сила мысли и намерения способна воплотить всё задуманное. Сентябрь - идеальное время для запуск проектов, так как в октябре начинается период ретроградных планет.

Отшельник - Таро значение

Потребность в перезагрузке, мудрости и уединении. Время отключить телефон, почитать, помедитировать у бассейна или съездить на дачу. Карта также указывает на участие в вебинарах, прохождение обследования в клинике или получение ценного совета от мудрого наставника.

Шут (Дурак) - Таро значение

Это начало абсолютно с чистого листа. Вас ждет необычное знакомство, поездка за границу, знакомство с иностранцем или шаг в неизвестное, который сильно расширит ваши горизонты.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Башня - Таро значение

Резкая смена планов или долгожданное освобождение от давних ограничений. Обстоятельства, удерживавшие вас, рухнут, открывая путь к свободе.

Тройка Пентаклей - Таро значение

Творческий процесс, командная работа и заработок. Оплата услуг дизайнеров, ремонтников, фотографов или, наоборот, получение хорошего дохода за ваше мастерство и клиентуру. Также указывает на ценное обучение, которое впоследствии можно будет монетизировать.

Паж Кубков (повторно) - Таро значение

"Завершает расклад выпавшая сама собой карта детской искренней радости, открытости и любви. Будьте как дети - искренне удивляйтесь миру, проявляйте эмоции и наполняйтесь любовью", - резюмировала Анжела Перл.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Рыб на сентябрь 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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