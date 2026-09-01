Таро-прогноз на сентябрь 2026: какой знак зодиака ждет крутой поворот судьбы

Читайте в материале:
- Рыб ждёт месяц динамики, странствий и стремительных перемен
- Как использовать мощный период для запуска проектов
- В каких сферах жизни можно ждать поддержки Вселенной
Известный таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2026 года для знака зодиака Рыбы. В первый месяц осени представителей этого знака ждут путешествия, неожиданные повороты событий, приток творческой энергии и старт важнейших жизненных этапов.
Таро-прогноз для Рыб на сентябрь 2026
Пятёрка Жезлов - Таро значение
Карта конкуренции, соревнований и смены планов. Появится желание доказать, что вы лучше всех. Главный совет карты: полагайтесь исключительно на себя, свои силы и ресурсы, не ожидая, что кто-то решит ваши вопросы за вас, рассказала специалист на своем Youtube-канале.
Шестёрка Мечей - Таро значение
Карта дороги, переезда, путешествия, перелёта или круиза. Также может означать переход на новую работу или завершение отживших отношений. Замечательный символ: чёрная полоса окончательно остаётся позади, и вы направляетесь к лучшим временам и белой полосе.
Тройка Мечей - Таро значение
Проявление сострадания и помощи. Возможно, вы окажете кому-то финансовую поддержку, поможете словом или примете участие в чьей-то судьбе (например, подберете уличного щенка). Карта показывает, что вы находитесь под надёжной защитой высших сил.
Мечи символизируют мысли и слова - вы можете выступить в роли психолога для подруги. В бытовом плане карта иногда указывает на дождливую погоду во время отдыха.
Паж Кубков - Таро значение
Символизирует вести о детях, внуках, беременности или о зачислении на обучение.
Восьмёрка Жезлов - Таро значение
Карта огромной скорости и перелётов. Рыб ждет стремительное развитие событий: к вам могут неожиданно приехать гости, вы отправитесь в спонтанную командировку или за день решите кучу накопившихся дел. Любая задуманная ситуация разрешится гораздо быстрее, чем вы рассчитываете.
Умеренность - Таро значение
Карта гармонии, внутреннего покоя и своевременности. Вы чётко расставите приоритеты, избавитесь от лишнего напряжения и сохраните душевный баланс. Всё произойдет именно тогда, когда и должно произойти.
Король Жезлов - Таро значение
Общение с энергичным, харизматичным мужчиной огненной стихии (Овен, Лев, Стрелец) - вашим руководителем, мужем, коллегой или фитнес-тренером. Мужчина умеет вести за собой и контролировать процессы.
Туз Жезлов - Таро значение
Символ лидерства, уверенности и победы. Перед вами открывается новая дверь - появится яркая идея, проект или жгучее желание проявить инициативу.
Двойка Жезлов - Таро значение
Карта выбора, расширения и партнерства. Указывает на две поездки, две важные встречи, покупку второй квартиры/машины или появление второго источника дохода. Вы будете в постоянном контакте с партнером или клиентом.
Рыцарь Мечей - Таро значение
Ещё одна карта скорости и неожиданностей. Спонтанный выезд, внезапная идея, быстрый звонок или принятие мгновенного решения.
Маг - Таро значение
Это старший аркан под номером один. Вы - настоящий хозяин и волшебник своей жизни. Ваша сила мысли и намерения способна воплотить всё задуманное. Сентябрь - идеальное время для запуск проектов, так как в октябре начинается период ретроградных планет.
Отшельник - Таро значение
Потребность в перезагрузке, мудрости и уединении. Время отключить телефон, почитать, помедитировать у бассейна или съездить на дачу. Карта также указывает на участие в вебинарах, прохождение обследования в клинике или получение ценного совета от мудрого наставника.
Шут (Дурак) - Таро значение
Это начало абсолютно с чистого листа. Вас ждет необычное знакомство, поездка за границу, знакомство с иностранцем или шаг в неизвестное, который сильно расширит ваши горизонты.
Башня - Таро значение
Резкая смена планов или долгожданное освобождение от давних ограничений. Обстоятельства, удерживавшие вас, рухнут, открывая путь к свободе.
Тройка Пентаклей - Таро значение
Творческий процесс, командная работа и заработок. Оплата услуг дизайнеров, ремонтников, фотографов или, наоборот, получение хорошего дохода за ваше мастерство и клиентуру. Также указывает на ценное обучение, которое впоследствии можно будет монетизировать.
Паж Кубков (повторно) - Таро значение
"Завершает расклад выпавшая сама собой карта детской искренней радости, открытости и любви. Будьте как дети - искренне удивляйтесь миру, проявляйте эмоции и наполняйтесь любовью", - резюмировала Анжела Перл.
Смотрите видео - Таро-прогноз для Рыб на сентябрь 2026 от Анжелы Перл:
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