Шестерых знаков зодиака ждут открытия и успех 4 августа: кто в списке

Понедельник, по китайскому гороскопу - день открытых дверей.

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Кому повезет в понедельник / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто получит "зеленый свет" 4 августа

Какой знак зодиака почувствует легкость

Уже в понедельник, 4 августа, шестерых китайских знаков зодиака ждут большие открытия, успех и достаток.

YourTango сообщает, что понедельник, по китайскому гороскопу - это день открытых дверей. В это время пути расчищаются, а вещи начинают двигаться в правильном направлении, передает Главред.

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Какие китайские знаки зодиака ждет успех в понедельник

Змея

В этот день вы можете почувствуете себя одновременно наблюдателем и главным героем. То, к чему вы тихо готовились, наконец начинает двигаться вперед. Возможно, это проект, который получит "зеленый свет", сделка, которая получается именно так, как вы хотели, или более глубокий внутренний сдвиг, когда вы больше не чувствуете себя обязанными что-то доказывать.

Свинья

4 августа облегчит вашу финансовую или психическую нагрузку. Вы можете получить прямой платеж, услугу, которая сэкономит вам время, или момент облегчения, который создаст пространство для чего-то нового.

Дракон

В понедельник вы получите первый настоящий признак того, что ваш следующий раздел уже начался. Сообщение, подсказка или определенный момент синхронности подтверждают, что что-то, что вас волнует, движется. Даже небольшое "да" сегодня улучшит для вас оставшуюся часть 2025 года. Будьте внимательны к тому, на что вы соглашаетесь, а от чего отказываетесь.

Обезьяна

В этот день вы почувствуете настоящую легкость. Возможно, разговор перенесется на лучший момент, или кто-то обращается именно тогда, когда вы думали о нем. Ваша роль - быть бдительными и чуткими. Изменение в последнюю минуту может на самом деле привести к значительному преимуществу.

Бык

Понедельник даст вам реальный знак от Вселенной, что вы не застряли, а наоборот, что-то раскрывается. Достаток может прийти в форме прогресса, чего-то вроде финансового одобрения, подтверждения временных рамок или большого "да" от кого-то, кто имеет реальную силу улучшить вашу жизнь.

Петух

4 августа туман в вашем мозгу рассеется. То, что вы скажете или отправите повлияет на ситуацию именно так, как вы надеялись. Для вас двери открываются тогда, когда намерения чисты, а уверенность нерушимая.

Китайские знаки зодиака / Инфографика: Главред

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