Собака с "поросячьим пятачком" удивила людей: что показал ДНК-тест

Пса по кличке Финни дважды возвращали в приют, но теперь животное с необычной внешностью смогло обрести новый постоянный дом.

https://horoscope.glavred.info/sobaka-s-porosyachim-pyatachkom-udivila-lyudey-chto-pokazal-dnk-test-10766015.html Ссылка скопирована

Ширли Дельгадо забрала пса по кличке Финни из приюта / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@shirleyydelgado

Вы узнаете:

Почему собаку дважды возвращали в приют

Что удивило людей во внешности животного

Что показал ДНК-тест собаки с "поросячьим" носом

Помесь золотистого ретривера по кличке Финни стала звездой соцсетей благодаря необычной внешности, огромным глазам и "поросячьему пятачку", который пользователи уже назвали самым милым в интернете.

Финни попал в приют как бездомный и за два месяца дважды возвращался обратно из новых семей из-за проблем с реактивным поведением. Его нынешняя хозяйка Ширли Дельгадо рассказала в одном из видео в TikTok, что ежедневно работает с собакой, чтобы помочь ему адаптироваться к прогулкам, людям и новым ситуациям.

видео дня

Необычная внешность

Тест ДНК показал, что Финни лишь на 3% является золотистым ретривером, хотя именно от этой породы он унаследовал пушистую шерсть и необычный носик. Еще 44% его генов принадлежат породе Чау-чау. Именно поэтому у собаки характерный сине-черный язык, который раньше вызывал вопросы у подписчиков. Всего нашли след от 10 разных пород.

По словам хозяйки, пес постепенно становится спокойнее и увереннее рядом с людьми. Сейчас Финни живет в любящем доме, где ему помогают справляться со страхами и адаптироваться к новой жизни.

Реакция соцсетей

Под видео с Финни появилось множество комментариев от людей, которых покорила его необычная внешность и история спасения.

Пользователей соцсети покорила необычная внешность собаки / Фото: tiktok.com/@shirleyydelgado

Пользователи признавались, что не могут перестать смотреть на его "поросячий" нос и добрые глаза.

"У него самое милое личико на свете", - написал один из комментаторов. Другие добавляли: "Милый мальчик, он такой очаровательный", "Какая прелесть" и "У него такое милое личико, так и хочется его потрогать".

Многие пользователи также обратили внимание на тему спасения животных из приютов. Один из самых популярных комментариев гласил: "Я никогда не пойму, как люди до сих пор предпочитают покупать животных, когда могут спасти кого-то".

Ранее Главред писал о том, что собака, прожившая годы в клетке, впервые почувствовала любовь. Новое хозяева бульдога рассказали, что раньше Беверли использовали для разведения. После проблем со здоровьем прежние владельцы решили отказаться от собаки.

Также сообщалось о том, что женщина впустила дикую лису в дом. Животное не только не испугалось, но и быстро освоилось в помещении, удивив девушку своим смелым поведением.

Вам может быть интересно:

TikTok TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом. Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент. TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред