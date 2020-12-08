Солнечное затмение 14 декабря 2020: когда будет пик, и кому ждать знаковые события

Пик декабрьского солнечного затмения будет вечером, сообщил эксперт / Reuters

В понедельник, 14 декабря, произойдет полное затмение Солнца 2020, его пик будет в 18:30 по Киеву, и новолуние (стартует в 18:16). В Украине и в соседних странах затмение не будет видно.

Вблизи затмения очень важные события светят Стрельцам, которые родились 10-20 декабря, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

Собеседник отметил, что представители этого знака Зодиака могут быть вовлечены в знаковые общественные процессы или события, в их жизни может появиться новый авторитет.

Полное солнечное затмение 2020 – что посоветовал делать астролог:

Стоит визуализировать свои самые заветные желания – сесть в позу лотоса и представить то, что хотелось бы привлечь в свою жизнь.

Что грозит вблизи солнечного затмения – совет эксперта:

Возможен обвал и восстановление гривны;

Могут дорожать и дешеветь ценные бумаги и биткоин.

"…11-17 декабря, не стоит принимать важных решений, потому что в дальнейшем будет практически невозможно изменить все то, что будет сделано в эти дни", – сказал Росс.