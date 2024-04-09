Солнечное затмение в апреле 2024: 4 знака зодиака почувствуют его сильнее всех

Больше всего почувствуют энергию солнечного затмения четыре знака зодиака — Овен, Рак, Весы и Козерог.

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Солнечное затмение 8 апреля 2024 - что оно принесет Овнам, Ракам, Весам и Козерогам / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

В понедельник, 8 апреля, около 20:00 произошло солнечное затмение. Его видели преимущественно жители Северной Америки, а также Великобритании и Ирландии. Хотя это затмение не смогли наблюдать украинцы, это не значит, что оно не окажет на них влияние. Особенно сильно его почувствуют четыре знака зодиака, а именно - Овен, Рак, Весы и Козерог. Астролог и основатель Inner Worlds Astrology раскрыл детали, передает Mirror.

Если вам интересен гороскоп по картам Таро на апрельское солнечное затмение от известного астролога Анжелы Перл, читайте материал: Прогноз Таро на солнечное затмение 8 апреля 2024: Рыбам - риск, Овнам - изобилие.

Солнечное затмение 8 апреля 2024 для Овнов

Овны в этот период обретут "любовь к себе и сострадание" и будут хорошо ладить с людьми, которые страдают от тех же "проблем", что и они. Они расскажут о страхах и неуверенности, которых раньше не чувствовали, и это придаст им "силу".

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Солнечное затмение 8 апреля 2024 для Раков

По словам Грима, Раки в этот период могут найти новую работу, возможно, в секторах терапии, здравоохранения или духовности.

У некоторых Раков могут возникнуть проблемы с авторитетом в глазах детей. Не исключены и проблемы со здоровьем.

Солнечное затмение 8 апреля 2024 для Весов

Во время солнечного затмения Весов ждет "полная перезагрузка" значимых отношений. Будет возможность помириться с бывшими или исцелиться от болезненных эмоций и двигаться дальше. Некоторые представители этого знака зодиака станут жертвой предательства.

Солнечное затмение 8 апреля 2024 для Козерогов

Козероги могут вступить в роли учителя для того, кто нуждается в помощи или совете. Есть шанс помириться после ссоры или расставания.

Некоторые Козероги могут захотеть изменить свою текущую домашнюю рутину.

Ранее астролог Анжела Перл составила астрологический прогноз для всех знаков зодиака на солнечное затмение 8 апреля 2024.

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