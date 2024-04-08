Прогноз Таро на солнечное затмение 8 апреля 2024: Рыбам - риск, Овнам - изобилие

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на апрельское солнечное затмение - оно состоится в день новолуния 8 апреля 2024 в знаке зодиака Овен.
Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, влияние обычного новолуния можно ощутить в течение двух недель, а новолуние в затмение будет действовать в течение полугода.
10 мечей - карта Таро для всех знаков зодиака. Она говорит о завершении. Возможно вам будет больно убрать что-то или кого-то из жизни. А возможно вам будет страшно что-то начать или поменять.
"Может быть вам не нужно активно действовать, вы на внутреннем уровне разрешите себе быть такими, как вы хотите", - сказала Перл.
Если вам интересен астрологический прогноз на сегодня, читайте материал: Гороскоп на сегодня 8 апреля: Овнам - скучный день, Козерогам - приятный разговор.
Также читайте гороскоп на завтра: Гороскоп на завтра 9 апреля: Близнецам - стрессовый день, Рыбам - судьбоносная встреча.
Солнечное затмение 8 апреля 2024 - Таро-прогноз для Овнов
Башня, Королева пентаклей Таро - значение
У вас разрушатся представления о жизни. Прекратятся отношения, как романтические, так и деловые или рабочие. Овны поймут, что это не то, что вам нужно.
Королева даст Овнам спокойствие, стабильность и изобилие. Неожиданный переворот принесет вам что-то лучшее, свидетельствует Таро- прогноз.
Солнечное затмение 8 апреля 2024 - Таро-прогноз для Тельцов
Луна Таро, Туз мечей - значение
То, что было непонятно, прояснится. Все станет на свои места. Для проблема, из-за которой вы переживали, найдется решение. Вы получите ответы на свои вопросы.
Солнечное затмение 8 апреля 2024 - Таро-прогноз для Близнецов
Влюбленные, 5 жезлов Таро - значение
Близнецов ждут свидания, любовь, романтика, брак.
Возможно вас ждет соперничество с кем-то. Близнецы преодолеют все преграды. Вам нужно действовать и двигаться к цели. Это касается как романтических отношений, так и любых других.
Солнечное затмение 8 апреля 2024 - Таро-прогноз для Раков
6 мечей, паж пентаклей Таро - значение
Раки отправятся в путешествие, поездку. В делах - продвижение вперед. Черная полоса завершится, вас ждет лучшее будущее.
Раки будут пробовать что-то новое. Вы будете делать то, в чем у вас нет опыта. Нужно получать новые знания. Возможно это будет на ходу.
Солнечное затмение 8 апреля 2024 - Таро-прогноз для Львов
6 жезлов, Дурак Таро - значение
Львы выйдут победителем из любой ситуации. Вы получите приз, награду. Сможете повести за собой людей.
Что-то Львы начнут с нуля. Это будет новое и неизведанное; возможно появится необычный человек в вашей жизни.
Солнечное затмение 8 апреля 2024 - Таро-прогноз для Дев
Паж кубков, Мир Таро - значение
Ждите хороших новостей от детей или о детях. Исполнится ваше желание.
У Дев изменится статус. Один цикл завершится, вы выйдете на новый уровень.
Солнечное затмение 8 апреля 2024 - Таро-прогноз для Весов
3 кубков, 10 кубков Таро - значение
Весы будут работать в команде. Возможна встреча друзей, совместный праздник. Вам будет, что отметить и чем похвастаться.
Семья вас поддержит. Желание исполнится. Весы будут эмоционально наполнены.
Солнечное затмение 8 апреля 2024 - Таро-прогноз для Скорпионов
Паж жезлов, 7 пентаклей Таро - значение
У Скорпионов появится интерес к жизни и новые желания. Вы загоритесь какой-то идеей и пойдете учиться.
Вы что-то заслужили и теперь будете собирать урожай. Ждите финансовую прибыль.
"Вы уже давно вкладываете свое время и энергию в какое-то дело, и теперь вы получите результат. Вас похвалят. Это может быть повышение в должности, покупка недвижимости. Инвестиции вырастут в цене. Это карта финансового роста, теперь у вас появятся новые цели и желание достичь новых вершин", - рассказала Анжела Перл.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Солнечное затмение 8 апреля 2024 - Таро-прогноз для Стрельцов
8 жезлов, Отшельник Таро - значение
Жизнь кипит. Будет много коммуникаций, поездок.
Стрельцы могут погрузиться в самопознание.
"Внешне вы будуте делать много движений, а внутренне вы обретете спокойствие", - прогнозирует таролог.
Вы можете встретить мудреца, который станет вашим учителем.
Солнечное затмение 8 апреля 2024 - Таро-прогноз для Козерогов
4 пентаклей, 4 мечей Таро - значение
Вы сидите на своем месте, держитесь за свое стабильное положение. Возможно будет какая-то пауза, ожидание. Возможно вы решите работать дистанционно.
Вам нужен отдых, перерыв, советует гороскоп Таро.
Солнечное затмение 8 апреля 2024 - Таро-прогноз для Водолеев
9 кубков, 8 мечей Таро - значение
Водолеи разрешат себе жить в удовольствие. Мышление поменяется.
Вас пригласят на ужин, вы поедете в путешествие.
Вам нужно отвлечься от того, чем вы заняты. Посмотрите по сторонам, вы увидите, что есть возможности для другой, более счастливой жизни.
Солнечное затмение 8 апреля 2024 - Таро-прогноз для Рыб
Дурак, Справедливость Таро - значение
Перед Рыбами откроются новые возможности. Кто-то войдет в вашу жизнь. Вы получите новость о ребенке.
Рыбы могут рискнуть и попробовать то, на что не решались раньше. Однако любые ваши действия должны быть в рамках закона.
Смотрите видео - Солнечное затмение 8 апреля 2024 для всех знаков зодиака - Таро-прогноз Анжелы Перл:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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