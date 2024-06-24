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"Спокойно можно ехать": астролог Росс назвал дни в июле, благоприятные для поездок

Дмитрий Видоменко
24 июня 2024, 15:54
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Как утверждает известный астролог Влад Росс, благоприятных дат для поездок и прочих путешествий во втором месяце лета будет достаточно много.
Путешествия, Росс
Влад Росс рассказал, когда в июле следует путеществовать / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В июле 2024 года можно спокойно отправляться и на отдых, и в деловые поездки. Об этом Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Как утверждает специалист, благоприятные даты для поездок во втором месяце лета:

  • к водоему, на море – 16, 17, 18 июля;
  • в дома отдыха и санатории – 17, 18 июля;
  • в горы – 19 июля;
  • близкие путешествия, поездки на дачу – 4, 26, 27, 30, 31 июля;
  • на семинары и тренинги – 4, 12, 13, 17, 18, 26, 30, 31 июля;
  • поездки с целью посещения концертов и прочих мероприятий – 7, 8, 12, 13, 17, 18 июля.

А вот неблагоприятные дни для поездок, говорит Росс: 2, 3, 5, 9, 10, 14-16, 20-25 июля.

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Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Как сообщал Главред, ранее Влад Росс назвал четыре знака зодиака, у которых начнется настоящая "белая полоса". Им повезет буквально в каждой сфере.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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