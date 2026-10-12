Станут магнитом для денег: какие знаки зодиака вот-вот привлекут богатство

Некоторые китайские знаки зодиака будут просто притягивать процветание, как магниты.

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Кого ждет неделя изобилия / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому из знаков зодиака повезет с деньгами

Какие решения помогут привлечь финансовое благополучие

В течение недели, с 12 по 18 октября, три китайских знака зодиака будут ежедневно притягивать к себе богатство и изобилие. У них нет ни одного неблагоприятного дня.

Астрологи YourTango отмечают, что эта неделя будет буквально наполнена счастливыми днями. Даже день, считающийся неблагоприятным - День закрытия, - на самом деле вовсе не плох. Это просто время, предназначенное для отдыха, пишет Главред.

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Кому будет везти всю неделю

Свинья

На этой неделе богатство буквально течет к вам. В частности, 15 октября стоит сформулировать добрые намерения относительно того достатка, который вы планируете привлечь в свою жизнь. А уже 16 октября продемонстрируйте Вселенной серьезность ваших намерений.

Пятница - это день, когда любые ограничивающие убеждения покинут вас. Ваша аура на этой неделе будет особенно открытой и привлекательной, поэтому не стоит спешить отталкивать собеседников.

Кролик

Хотя финансовая удача на этой неделе на вашей стороне, это не тот случай, когда деньги появляются из ниоткуда. Вы притягиваете изобилие благодаря разумным, интуитивным решениям в отношении тех ресурсов, которые у вас уже есть.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Ближе к концу недели дела наконец пойдут вверх, но именно в субботу вы физически увидите положительные изменения на своем банковском счете и буквально почувствуете, как вас окутывает достаток.

Лошадь

Для вас начало недели будет чрезвычайно благоприятным благодаря двум удачным дням. В понедельник вы получите либо известие о грядущем успехе, либо сам успех. Все, что вы получите 12 октября, откроет перед вами множество новых возможностей на остаток недели.

Ваша активная натура поможет находить выгодные предложения раньше других. На этой неделе Вселенная, несомненно, будет поддерживать ваш энтузиазм. Такой решительный подход гарантирует, что благополучие и в дальнейшем будет приходить к вам.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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