Укр
Судьбоносный путь откроется трем знакам зодиака 4 октября: список счастливчиков

Мария Николишин
4 октября 2025, 05:30
Китайских знаков зодиака ждет День получения.
Кому в субботу улыбнется любовная удача / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

По мнению астрологов, уже в субботу, 4 октября, три китайских знака зодиака почувствуют безумный прилив удачи и любви, а также откроют для себя новый жизненный путь.

В YourTango рассказывают, что эта суббота - День получения, который несет огненный дух Огненной Лошади. В китайской астрологии такие дни приносят настоящее благословение во все сферы жизни. Это идеальные выходные, чтобы пойти туда, куда тянется сердце. Данная суббота ощущается как открывающаяся дверь, а верный путь сам вас находит, передает Главред.

Каким китайским знакам зодиака повезет 4 октября

Лошадь

Этот день притянет в вашу жизнь невероятную романтику. Энергия субботы призывает вас выходить в мир, исследовать новые пространства и соглашаться на приглашения. Непринужденная прогулка может привести к разговору, который может изменить жизнь. Позвольте себе немного пофлиртовать, ответить на сообщения или просто быть замеченными.

Тигр

Суббота смягчит ваш внутренний огонь, поэтому любовь не будет ощущаться как охота, а будет взаимной. Если вы одиноки, вы можете привлечь кого-то, кто восхищается вашей силой, но также уважает вашу уязвимость. Если вы в паре, это идеальный день для искренних разговоров, которые углубляют близость без напряжения.

Коза

4 октября вы можете чувствовать себя более магнетично, чем когда-либо прежде. Комплименты будут восприниматься по-другому, а приглашения будут ощущаться искренними, а не поверхностными. Если вы одиноки, встреча, связанная с творчеством, эстетикой или общим вкусом, может зажечь что-то длительное. Если вы уже влюблены, суббота способствует жестам благодарности в виде подарка, плана или просто правильных слов, сказанных в нужное время.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Китайский гороскоп гороскоп тигр гороскоп лошадь гороскоп коза
