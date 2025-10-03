Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 4 октября: Скорпионам - необычные события, Козерогам - ссора

Руслана Заклинская
3 октября 2025, 05:16
72
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 4 октября всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 4 октября: Скорпионам - необычные события, Козерогам - ссора
Гороскоп на 4 октября 2025 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 октября
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 4 октября поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться завтра.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Друзья поддержат и сделают вас счастливыми. Для долгосрочной прибыли рекомендуются инвестиции в акции и паевые фонды. Семейная жизнь будет мирной и волшебной. Контролируйте свою страсть, это может поставить под угрозу ваши любовные отношения. Когда вы осознаете, что у вас нет достаточно свободного времени для членов вашей семьи или друзей, вы расстраиваетесь. Даже в этот день вы будете чувствовать себя так же. В этот день ссора между вами и вашим мужем/женой может прекратиться только из-за хорошего воспоминания. Поэтому не забудьте вспомнить старые прекрасные времена во время горячего спора. Из-за навала работы в офисе в этот день у вас могут возникнуть проблемы со зрением.

Гороскоп на завтра - Телец

Попробуйте выйти из офиса пораньше, чтобы немного отдохнуть. Не стоит в этот день вкладывать деньги, не посоветовавшись с кем-то. Ваш экстравагантный образ жизни может вызвать напряжение дома. Эмоциональные расстройства могут вас беспокоить. В этот день вам понравится прогуливаться под ясным небом и дышать чистым воздухом в свободное время. Вы сохраните душевное спокойствие, что будет полезным для вас в течение дня. Ваше здоровье может пострадать из-за стресса, вызванного вашим супругом/супругой. Вам может позвонить кто-то, с кем вы давно хотели поговорить. Это может вернуть много воспоминаний и снова заставить вас почувствовать себя перенесенным в то время.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Вы, вероятно, будете проводить время за спортом, чтобы поддерживать свою физическую выносливость. Ожидается, что некоторые представители этого знака получат финансовую выгоду в этот день благодаря своим детям. В этот день вы будете гордиться своим ребенком. Разговаривать со знакомыми - это нормально, но делиться своими глубокими секретами, не зная их намерений, - это просто пустая трата времени и доверия. Ваш супруг/супруга оценит вас в этот день, похвалит вас за все хорошее и снова влюбится в вас. В этот день употребление пищи извне может ухудшить состояние вашего желудка и повлиять на пищеварение. Поэтому избегайте употребления пищи извне в этот день.

Гороскоп на завтра - Рак

Ваше обаятельное поведение привлечет внимание. Бизнесменам, которые выходят из дома на работу, в этот день следует хранить свои деньги в безопасном месте, поскольку существует вероятность кражи. Время помочь детям выполнить домашнее задание. Влюбленные будут чрезмерно внимательными к семейным чувствам. Некоторые из вас отправятся в дальнее путешествие, которое будет беспокойным, но очень полезным. Ваш супруг/супруга в этот день приложит усилия, чтобы сделать вас счастливыми. В этот день вам понравится смотреть на открытое, ясное небо. Вот так вы будете наслаждаться своим свободным временем.

Гороскоп на завтра - Лев

Развивайте щедрое отношение к жизни. Нет смысла жаловаться и расстраиваться из-за условий жизни. Деньги могут понадобиться в любой момент, поэтому планируйте свои финансы и начните экономить сейчас как можно больше. Неожиданные обязанности нарушат ваш план на день - вы обнаружите, что делаете много для других и меньше для себя. Физическое существование сейчас не имеет значения, поскольку вы постоянно влюблены друг в друга. Студентам рекомендуется не тратить время на общение с друзьями и развлечения - это пик их карьеры, когда они должны учиться и двигаться вперед в жизни. Будьте осторожны и не доверяйте тому, что говорят или предлагают другие. Некоторые представители этого знака зодиака могут подумать о том, чтобы пойти в спортзал в этот день.

Гороскоп на завтра - Дева

В этот день рабочее давление может вызвать стресс и напряжение. Не тратьте много денег на развлечения или косметический ремонт. Пусть семейное напряжение не отвлекает ваше внимание. Плохие времена дают нам ценные уроки. В свободное время в этот день вы можете поиграть в любую игру, однако следует быть бдительными из-за вероятности несчастного случая. Помните о пользе объятий для здоровья. В этот день вы получите достаточно внимания от своего супруга/супруги. Садоводство подарит ощущение расслабления и положительно повлияет на окружающую среду.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

В этот день вы должны контролировать свои чувства. Денежный выигрыш не оправдает ваших ожиданий. Дети могут осложнить ваш день, поэтому используйте терпение и внимание, чтобы сохранить их вовлеченность и избежать лишнего стресса. Помните, что любовь порождает любовь - это будет удивительный день в вашей любовной жизни. Вероятно, если вы пойдете за покупками, приобретете красивые вещи. Могут возникнуть напряженные отношения с вашим супругом/супругой и серьезные разногласия, которые будут длиться дольше, чем следует. Член семьи может поделиться связанной проблемой, поэтому внимательно выслушайте его/ее и дайте точные советы и предложения.

Гороскоп на завтра - Скорпион

В этот день ваша болезнь может стать причиной несчастья, поэтому важно преодолеть ее как можно быстрее, чтобы восстановить гармонию в семье. Финансовые трудности решатся при поддержке друзей. Друг может обратиться к вам за советом относительно личных проблем. Есть вероятность влюбиться с первого взгляда. В этот день вы получите много интересных приглашений и, возможно, произойдет приятный сюрприз. Этот день особенный в вашей супружеской жизни - ожидаются действительно необычные события. Вы умеете уважать других в толпе, что помогает создавать положительный имидж перед окружающими.

Гороскоп на завтра - Стрелец

В этот день спорт на свежем воздухе привлечет вас, а медитация и йога принесут пользу и удовольствие. Инвестирование в землю или недвижимость может быть рискованным, поэтому избегайте таких решений. Пришло время изменить доминирующее отношение в семье - тесное сотрудничество поможет разделить взлеты и падения, принося близким радость. Это будет удивительный день в вашей любовной жизни. После завершения домашних дел домохозяйки могут в свободное время смотреть фильм или пользоваться телефоном. В этот день можно устроить небольшую вечеринку или домашнюю встречу.

Гороскоп на завтра - Козерог

В этот день ваш огромный интеллектуальный потенциал поможет справиться с трудностями. Только сохраняя позитивное мышление, вы сможете преодолеть проблемы. Любой совет отца может оказаться полезным на работе. Семейная ситуация может быть напряженной - существует вероятность ссоры или спора, поэтому контролируйте себя. Будьте бдительны, поскольку есть высокий риск потерять дружбу. Семья поделится с вами многими проблемами, но вы сможете заниматься своими делами в свободное время. Ваш партнер сегодня может уделять меньше внимания членам вашей семьи по сравнению со своей семьей.

Гороскоп на завтра - Водолей

В этот день ваше ревнивое поведение может расстраивать вас и вызывать депрессию. Мотивируйте себя избавиться от этого. Финансовые потери возможны, если полагаться на слова других. Неожиданные хорошие новости от дальних родственников принесут счастливые моменты для всей семьи. День обещает романтические приключения - спланируйте что-то особенное на вечер и сделайте его максимально романтичным. Вы можете провести время со старшим членом семьи, чтобы понять тонкости жизни. Венера и Марс в этот день символически сливаются, создавая гармонию между мужчиной и женщиной. Любимый человек может приготовить для вас блюдо-сюрприз дома, которое снимет усталость и истощение.

Гороскоп на завтра - Рыбы

В этот день некоторые физические изменения, которые вы сделаете, определенно улучшат ваш внешний вид. Инвестиции, связанные с вашим жильем, принесут прибыль. Неожиданные хорошие новости в течение дня подарят счастье и подъем для всей семьи. Вмешательство третьего лица может создать напряжение между вами и вашим любимым человеком. Чтобы наслаждаться жизнью, стоит найти время для встреч с друзьями, ведь никто не поможет, если вы остаетесь изолированными. Ваш партнер может уделять меньше внимания членам вашей семьи, чем своим родным в сложные моменты. Сегодня друг может помочь вам избежать большой беды.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ могла возобновить тайные поставки оружия из КНДР

РФ могла возобновить тайные поставки оружия из КНДР

07:10Мир
Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

02:38Война
Оборона Украины в новом формате: Сырский раскрыл четкий план противодействия "Шахедам"

Оборона Украины в новом формате: Сырский раскрыл четкий план противодействия "Шахедам"

01:44Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

"Я заплакала": Мозговая показала, в какую страну увезла дочь от Аксельрода

"Я заплакала": Мозговая показала, в какую страну увезла дочь от Аксельрода

Китайский гороскоп на завтра 3 октября: Кроликам - стресс, Козлам - ложь

Китайский гороскоп на завтра 3 октября: Кроликам - стресс, Козлам - ложь

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

"Придется отступить": в ВСУ сделали важное заявление о боях за Покровск

"Придется отступить": в ВСУ сделали важное заявление о боях за Покровск

Последние новости

07:10

РФ могла возобновить тайные поставки оружия из КНДР

05:47

Известный ведущий похвастался подарками от экс-супруга Лорак: "Он мне присылает"

05:16

Гороскоп на завтра 4 октября: Скорпионам - необычные события, Козерогам - ссора

04:30

День вознаграждений: шесть знаков зодиака будут купаться в достатке 3 октября

04:09

Не просто игра: почему коты гоняются за лазером и какая в этом опасностьВидео

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
03:30

Почему клубнику лучше сажать осенью: названы идеальные сроки посадкиВидео

02:38

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

02:30

"До сих пор": Джордж Клуни дал редкий комментарий о "секретных" детях от Амаль

02:00

Нужен тест ДНК: Анастасия Стоцкая показала дочь - копию путиниста Киркорова

Реклама
01:44

Оборона Украины в новом формате: Сырский раскрыл четкий план противодействия "Шахедам"

01:25

Беременная Марина Бех-Романчук довела мужа до слез: что случилосьВидео

01:23

До 15 октября ТОП-3 знака накроет волна счастья: кому звезды сулят перемены

00:58

"Был на той стороне": у Даниэля Салема произошли серьезные перемены в службе

00:36

Неудачный старт в Лиге конференций: Шовковский намекнул на неожиданные причины

02 октября, четверг
23:39

Надя Дорофеева сообщила о болезни: "Сейчас изнуренная"

23:37

"Не хочу нагнетать, но...": Андрющенко призвал жителей большого города выехать

23:14

"Купянск на грани": эксперт дал неутешительный развитию ситуации

23:09

Табун "Шахедов" атакует Украину: работает ПВО, тревога распространяется по стране

22:45

РФ готовит новую массированную атаку - рой БпЛА уже над Украиной, наготове Ту-95МС

22:11

Принц Уильям разоткровенничался о диагнозах Кейт и короля Чарльза

Реклама
21:54

Москва готовится "украсть" ЗАЭС - ее может остановить только один сценарий

21:53

Цена на хлеб ползет вверх: эксперт раскрыл, насколько может взлететь стоимость

21:38

Большинство людей совершают ошибку: где ни в коем случае нельзя ставить духи

21:32

Цирроз: умер популярный российский актер

21:18

"Будет на ее совести": Роман Сасанчин высказался о разводе с женой

21:12

Почти не ломаются: эксперты назвали ТОП-3 лучшие подержанные авто до $13 000

21:10

Одна вещь развязывает руки мошенникам: водителей предупредили о большой ошибке

21:09

"Что нам мешает": Путин пригрозил ударами по украинским АЭС

20:50

Это делают почти все: распространенная привычка водителей "убивает" коробку передач

20:41

117 лет и ни одной тяжелой болезни: секрет долголетия самой старой женщины в мире

20:36

Мокрый снег, дожди и штормовой ветер: названа область, где будет очень холодно

20:34

Мария Яремчук сделала срочное публичное заявление - как она сейчас выглядит

20:17

"Позорище нашей страны": что вычудила Настя Каменских на борту самолета

20:12

Рыбак понятия не имел, кто "клюнет" на спиннинг: какой сюрприз выловил "счастливчик"

19:51

Они могут "украсть" все – пчеловод раскрыл осенние ошибки ухода за пчелами

19:47

Почему женщины живут дольше мужчин - ученые поставили точку в вопросе

19:44

Путин назвал причину вторжения в Украину и набросился с обвинениями на ЗападВидео

19:25

Знают единицы: что обязательно сделать с одеждой после покупки в секонд-хенде

19:10

Путин готовится украсть ЗАЭС: способен ли Кремль устроить новую "Фукусиму"мнение

18:51

Берег его все месяцы: военный признался, что помогло ему пережить пленФото

Реклама
18:49

Что на самом деле делает кот, когда хозяина нет дома: раскрыт опасный нюанс

18:46

"Это единственная причина": в ВМС признались, почему Крымский мост до сих пор стоит

18:32

"Будет что-то большее": Зеленский заинтриговал заявлением о новом оружии для ударов по РФ

18:31

Путин готов пожертвовать регионами РФ - раскрыт сценарий блэкаутов в России

18:25

"Я был в плену 1267 дней": военные впервые поговорили с родными, не сдерживая слезФотоВидео

18:01

США послали сигнал России о войне - какие новые проблемы ждут ПутинаВидео

17:33

Курс доллара и евро резко поднялся: сколько будет стоить валюта 3 октября

17:14

Поздравления с Днем учителя 2025 - красивые картинки и теплые пожелания

17:04

"Я не знала жив ли он": мать со слезами узнала об освобождении сына из пленаВидео

16:48

"Набросились на меня" известная певица попала в переделку из-за Ирины Билык

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять