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Такого не было последние 100 лет: самый мощный день 29 марта, который принесет успех всем

Мария Тупик
28 марта 2025, 15:12
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Что нельзя делать в Солнечное затмение 29 марта.
Солнечное затмение - прогноз на 29 марта
Солнечное затмение - прогноз на 29 марта / Коллаж Главред, фото pixabay, Анна Ефремова

29 марта 2025 года самый мощный день года. Как говорит таролог Анна Ефремова, последний раз такой мощный энергетический день был 100 лет назад.

"Такого не было последние 100 лет! Солнечное затмение! Парад планет! Переход Сатурна в Рыбы - это вопрос кармической трансформации, которая начнутся в жизни каждого и мира в целом", - говорит таролог Анна Ефремова, передает Главред.

Что нельзя делать в Солнечное затмение 29 марта

"Как и говорила, особо чувствительные три дня до и три дня после. Природные катаклизмы, войны, не верные решения, имеющие необратимые долгосрочные последствия, какой-то массовый психоз и конфликтность, все это обостриться на невероятном уровне", - говорит Ефремова.

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Что нужно делать в Солнечное затмение, чтобы привлечь удачу

Максимально благоприятный день для того, чтобы от чего-то избавится в вашей жизни.

"Болезненные привязанности, не нужные отношения , вредные привычки и т.д это максимально благоприятный день", - отмечает таролог.

Также в Солнечное затмение нельзя:

  • Начинать ничего нового
  • Нельзя после 12:00 по киевскому времени 29 марта попадать в лучи солнца. Можно получить негатив
  • Стоит отказаться в этот день от тяжелой пищи
  • Нельзя в этот день употреблять алкоголь

"После этого Солнечного затмения следующие 2,5 года будут глобальные изменения для всех в жизни. Занимайтесь благотворительностью - помогайте детям и пожилым людям, кормите животных. Сатурн оценит ваши старания", - добавила таролог Ефремова.

Кто такая Анна Ефремова

Анна Ефремова - таролог, астролог и практикующий экстрасенс. Имеет свой собственный youtube-канал, где дает прогнозы о предстоящих событиях в Украине и мире.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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