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Таро-прогноз на полнолуние 22 июня 2024: Овнам - выбор, Весам - разочарование

Анна Ярославская
18 июня 2024, 09:54
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Таролог Анжела Перл рассказала, как полная Луна 22 июня повлияет на все 12 знаков зодиака.
Гороскоп, Анжела Перл
Полнолуние 22 июня и его влияние на 12 знаков зодиака - прогноз от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

В субботу, 22 июня, в день солнцестояния состоится полнолуние в первом градусе Козерога. Это сектор активности, поэтому полнолуние будет мощным. Особенно сильно влияние полной Луны почувствуют Овен, Рак, Весы и Козерог. События могут происходить как положительные, так и не очень. В целом, полнолуние прояснит ситуацию или завершит ее. Детальный Таро-прогноз для всех знаков зодиака озвучила таролог Анжела Перл.

Гороскоп Таро Овен

Карта 7 кубков

Карта выбора. Похоже, вам нужно что-то поменять в своей жизни. Думайте не головой, а сердцем. Включайте интуицию и принимайте решение, исходя из того, что вам больше по душе и что может сделать вас счастливыми.

Гороскоп Таро Телец

Карта Королева пентаклей

Эта карта символизирует Тельцов, Дев или Козерогов. Она приносит прибыль, богатство, доход. Возможно вы получите новую работу или новый источник дохода.

Возможно вам придется заплатить больше, чем вы ожидали. Остерегайтесь мошенничества, посоветовала таролог.

Гороскоп Таро Близнецы

Карта 3 жезлов

Близнецы примут решение в это полнолуние и начнут действовать, двигаться к своей цели. Возможно вы сделаете то, на что не решались раньше.

Близнецом ждет смена работы или переезд.

Гороскоп Таро Рак

Карта 6 пентаклей

Вы получите деньги. Финансовая ситуация достигнет кульминации. Вы получите прибыль, алименты, наследство.

Ракам нужно будет отстаивать свои границы и интересы. Вам нужно обезопасить себя на будущее.

Гороскоп Таро Лев

Карта Рыцарь кубков

Львов ждет романтическое предложение, свидание.

Вы получите результаты проделанной работы. Родится новый проект.

Гороскоп Таро Дева

Карта 3 пентаклей

Дев ждет награда. Вы станете популярны.

Это карта творчества в группе людей. Возможно вы начнете обучение.

Вы поймете, чем хотите заниматься, и будете отстаивать свои интересы.

Гороскоп Таро Весы

Карта 5 кубков

Что-то пойдет не по плану. Вас ждет разочарование. Полнолуние покажет, что нужно что-то менять. Не стоит зацикливаться на неудачах. Перемены будут к лучшему. Не стоит торопиться, всему свое время.

Гороскоп Таро Скорпион

Карта Паж пентаклей

Скорпионы будут пересчитывать свой бюджет. Нужно будет оформлять финансовые документы или закрыть старые долги.

Ситуация тянется из прошлого, кто-то поможет вам ее завершить.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро Стрелец

Карта Король пентаклей

Мужчина (Телец, Козерог, Дева) будет рядом с вами и окажет финансовую поддержку. Стрельцы будут заниматься денежными вопросами. Вы проявите активность, связанную с работой и финансами.

Вы увидите истинное лицо окружающих вас людей.

Гороскоп Таро Козерог

Карта Влюбленные

Карта говорит о знакомстве, любви, свиданиях, гармонии.

Также вы будете заключать сделки. Условия вас порадуют, вы будете рады подписать этот договор.

Гороскоп Таро Водолей

Карта 7 жезлов

Карта безопасности. Возможно вы делаете ремонт в доме, переезжаете, потому что вам не устраивают соседи.

Водолеев ждет рост. Вы как будто получили свой урок и идете дальше. Таолог советует не идти на поводу у других людей.

Гороскоп Таро Рыбы

Карта 2 мечей

Кто-то вас не поддержит или не выполнит обещание. Есть риск конфликта.

Рыбы засомневаются в своем решении. Вы увидите истинное лицо человека.

Смотрите видео - Таро-прогноз Анжелы Перл на полнолуние 22 июня 2024:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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