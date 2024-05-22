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Таро-прогноз на полнолуние 23 мая 2024: Ракам - прибыль, Девам - подарок, Рыбам - перемены

Анна Ярославская
22 мая 2024, 11:11
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Таролог Анжела Перл рассказала, как полная Луна повлияет на все 12 знаков зодиака.
Гороскоп, Анжела Перл
Полнолуние 23 мая и его влияние на 12 знаков зодиака - прогноз от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

В четверг, 23 мая, состоится полнолуние в Стрельце. Этот знак зодиака символизирует расширение сознания, новые горизонты, путешествия, интерес к жизни и поиск ее смысла. Также это знак удачи и везения, поэтому полнолуние в знаке Стрельца высветит, что для вас счастье, какие у вас ценности и к чему вы стремитесь.

Детальный Таро-прогноз для всех знаков зодиака озвучила таролог Анжела Перл на своем Youtube-канале. По ее словам, действие полнолуния будет ощущаться в течение двух недель. Если вы пропустили Таро-прогнозы на июнь, читайте материалы:

Гороскоп Таро Овен

Карты Таро: 8 жезлов, 6 кубков

Все дела будут решаться очень быстро. Возможно состоится неожиданная поездка, путешествие.

Овны получат комплименты, цветы, подарки. Будет теплая, душевная встреча.

Гороскоп Таро Телец

Карты Таро: Император, Шут

Вы управляете не только своей жизнью, но и жизнью других людей. Вам стоит составить план действий. Вы будете знать, чего хотите. Либо в вашу жизнь придет знающий и уверенный в себе человек.

Также у Тельцов начнется новый этап жизни. Откроются новые возможности. Вы почувствуете облегчние. Не исключен переезд, эмиграция.

Гороскоп Таро Близнецы

Карты Таро: Шут, Рыцарь мечей

Близнецы испытают облегчение. Вас ждет полет, переезд, знакомство с иностранцем. Вы получите информацию от человека, который находится за границей.

"Что-то начнется с нуля, и вам от этого будет очень радостно", - сказала таролог.

Вы получите то, что вы хотели. Откроются новые возможности.

Что-то будет быстро очень быстро меняться и продвигаться. Будет прогресс в делах.

Гороскоп Таро Рак

Карты Таро: 10 пенталей, Рыцарь мечей

Раки получат хорошую прибыль. В семье - хорошее событие. Покупка недвижимости. Появится инвестор.

Раков ждет быстрое развитие событий, прогресс в делах, путешествие, поездка.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро Лев

Карты Таро: Звезда, 3 мечей

Львы будут в центре внимания. Вас ждет популярность, известность, медийность. Вы сделаете шаг навстречу своей цели. Ваше желание исполнится.

При этом стоит опасаться косых взглядов, завистников. Что-то может вас расстроить, но не стоит принимать это слишком близко к сердцу.

Гороскоп Таро Дева

Карты Таро: Жрица, 7 пентаклей

Слушайте свою интуицию. Ситуация прояснится. Если вы сомневаетесь, то шестое чувство подскажет правильное решение.

С финансами все будет хорошо. Будет финансовый рост. Вы получите прибыль, доход. Вы получите подарок или хорошее финансовое предложение.

Гороскоп Таро Весы

Карты Таро: 5 пенткалей, 8 жезлов

Финансовая ситуация стабильная. Вас ждет быстрое развитие дел. Вы управляете процессом. Придут документы, неожиданно приедут гости. Весы находятся в центре событий. Любой процесс, который вы начнете, очень быстро принесет нужные результаты.

Гороскоп Таро Скорпион

Карты Таро: Паж мечей, 4 мечей

Вы получите новые знания, информацию. Процесс находится на начальной стадии. Состоится важная встреча. Возможно Скорпионам нужно будет о ком-то заботиться.

Вам стоит отдохнуть, взять паузу, поехать в отпуск, советуют карты Таро.

Делайте только то, что вызывает у вас чувство комфорта.

Гороскоп Таро Стрелец

Карты Таро: Король мечей, Паж пенткалей

У вас может реализоваться то, что вы начали полгода назад.

Рядом со Стрельцами будет мужчина, который по гороскопу Близнецы, Весы или Водолей. Этот человек может быть по профессии юристом, врачом, преподавателем, финансистом.

Ситуация прояснится, вы получите ответы на свои вопросы.

Стрельцы начнут двигаться в новом направлении в финансовой сфере. Возможно вам чего-то не хватает, что продолжить этот путь. Вы получите небольшую прибыль.

Гороскоп Таро Козерог

Карты Таро: Жрица, 9 кубков

Козерогам понадобится совет юриста, врача или другого профессионала. Вам укажут на ошибки.

Стоит слушать интуицию. Только внутренний голос подскажет правильное решение. Если вы чувствуете, что что-то не так, значит так и есть.

Вы придете к результату, который эмоционально вас наполнит. Козероги будут чувствовать себя счастливыми и спокойными. Желание исполнится.

Гороскоп Таро Водолей

Карты Таро: 10 кубков, 6 мечей

Водолеи прекрасно проведут время в кругу семьи, друзей, единомышленников. Вы получите результаты, достигнете цели и захотите поделиться своей радостью с окружающими.

Вы как будто переходите с одного берега на другой, то есть движетесь к новой жизни, которая будет лучше прежней. Черная полоса наконец закончится.

Гороскоп Таро Рыбы

Карты Таро: 9 мечей, Смерть

Вам нужно принять решение, что не дает Рыбам спокойно спать. Что бы сейчас не происходило в жизни, ситуация изменится к лучшему, сказала Анжела Перл.

Рыб ждут перемены и трансформация. Какая-то дверь закрывается, но новая обязательно откроется. Вам нужно отрезать то, что вам не нужно, избавиться от балласта, чтобы перейти на новый уровень.

Смотрите видео - Таро-прогноз Анжелы Перл на полнолуние 23 мая 2024:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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