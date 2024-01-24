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Таро-прогноз на полнолуние 25 января 2024: кого ждут деньги, а кого - проблемы

Анна Ярославская
24 января 2024, 16:09
Таролог Анжела Перл рассказала, как полная Луна 25 января повлияет на все 12 знаков зодиака.
Анжела Перл, Таро-прогноз
Полнолуние 25 января и его влияние на 12 знаков зодиака - прогноз от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Полнолуние 25 января 2024 пройдет в знаке Льва. Его влияние можно будет почувствовать в течение двух недель - с 25 января по 9 февраля. В этот период может что-то закончиться, будет результат, урожай, кульминация того, что произошло в августе. Также откроются тайны.

Детальный Таро-прогноз для всех знаков таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале.

Гороскоп Таро Овен

Карта 3 пентаклей

Карта креатива, творческого процесса, блоггерства. Вы получите заказ от клиентов. Также ожидается прибыль,

Некоторые Овны будут осваивать новые навыки, получать знания.

Если вы будете в гармонии с собой, то события будут развиваться в нужном направлении.

Гороскоп Таро Телец

Карта 8 мечей

Карта ограничений, страха. Возможно, не получится куда-то поехать или что-то реализовать.

Стоит перестать бояться и начать действовать.

Будьте внимательны. Оценивайте ситуацию, присматривайтесь, посоветовала таролог.

Гороскоп Таро Близнецы

Карта 2 жезлов

Близнецов ждут переговоры, звонки, планирование, расширение возможностей, сотрудничество с кем-то.

Вы идёте в правильном направлении, но необходимо терпение. В этом случае перед вами откроется новый мир.

Гороскоп Таро Рак

Карта 2 кубков

Карта любви и брака. Вы получите предложение о сотрудничестве - две стороны хотят одного и того же, причем это касается как романтических отношений, так и бизнеса.

Все задуманное и желаемое Ракам удастся осуществить. Вы входите в новый мир, сказала Анжела Перл.

Гороскоп Таро Лев

Карта 7 кубков

Карта выбора и иллюзий. Львам захочется убежать от реальности. У вас нет желания решать вопросы и проблемы.

Также это карта творчества. Нужно на чем-то сфокусироваться и завершить.

Львы привлекут к себе внимание. Желания исполнятся. К вам придет умиротворение и чистота души.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро Дева

Карты 7 кубков и Туз кубков

Девы витают в облаках и не хотят погружаться в реальность и решать вопросы.

Вам нужно сосредоточиться на важном деле, сделать шаг, принять решение.

У Дев есть силы и ресурсы, чтобы достичь всего, чего вы хотите.

Гороскоп Таро Весы

Карта 9 мечей

Весы сомневаются, но принимать решение нужно. Вы получите важную информацию. Некоторых будет мучать бессонница из-за множества мыслей.

Таролог советует Весам действовать по справедливости, выступить в роли судьи. Главное - гармония и баланс. Некоторые дела могут повернуться не так, как вы ожидали.

Гороскоп Таро Скорпион

Карта Паж пентаклей

Скорпионов ждетнебольшая прибыль, подработка, алименты, деньги на детей. Возможно вы будете получать новые навыки, учиться новой специальности.

Маленькие траты принесут большую прибыль, сказала Анжела Перл.

Вам стоит наблюдать, учиться, собирать информацию. Будьте осторожны - возможно за вами кто-то следит.

Гороскоп Таро Стрелец

Карта Туз пентаклей

Карта больших денег. Перед вами отроются новые возможности. Вы получите прибыль, появятся финансовые обязательства. Возможна дорогая покупка или работа с хорошей зарплатой. Не упустите возможность, советует таролог.

Гороскоп Таро Козерог

Карта Король пентаклей

Козерогам нужно четко все планировать и вести учет денег.

Состоится конференция, рабочее собрание. Нужно озвучивать идеи.

Начнется строительство, бизнес, новый проект.

Полнолуние может высветить ошибки и проблемы.

Гороскоп Таро Водолей

Карта Верховная жрица

Откроются тайны. Вы попросите совет и получите его. Возможно это будет консультация врача, юриста, финансиста.

Водолеям стоит проявить активность и действовать - вести переговоры, торг.

Гороскоп Таро Рыбы

Карта 2 пентаклей

Вы получите решение о сотрудничестве. Возможно получение денег.

Также это карта баланса, финансового балансирования.

Стоит распределить время между работой и отдыхом, чтобы здоровье не пострадало.

Водолеи преодолеют преграды. Если вы захотите что-то сделать быстро, то у вас все получится.

Смотрите видео - Гороскоп Таро на полнолуние от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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