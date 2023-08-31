Таро-прогноз на полнолуние 31 августа 2023: Рыбам - знак судьбы, Овнам - бегство

Астролог Анжела Перл рассказала, как полная Луна 31 августа повлияет на все 12 знаков зодиака.

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Полнолуние 31 августа и его влияние на 12 знаков зодиака - прогноз от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Полнолуние 31 августа будет особенным. Во-первых, оно будет уже вторым за месяц. Во-вторых, оно пройдет в знаке зодиака Рыбы и будет символизировать завершение, очищение и освобождение.

Астролог Анжела Перл на своем Youtube-канале рассказала, как полная Луна 31 августа 2023 повлияет на все 12 знаков зодиака.

Если вам интересен детальный астрологический прогноз на первый месяц осени читайте материалы:

Гороскоп Таро на полнолуние 31 августа 2023 - Овен

Карта 7 мечей

Карта бегства. Вы хотите уйти оттуда, где вам плохо. Если вам не нравятся отношения, то нужно их разорвать. Если вам не нравится работа, то стоит уволиться. Вы сделаете это тайком, не рассказывая об этом окружающим.

Полнолуние раскроет информацию о человеке, который что-то делает за вашей спиной.

Гороскоп Таро на полнолуние 31 августа 2023 - Телец

Карта Король мечей, 8 мечей

Мужчина (Весы, Близнецы, Водолей по гороскопу). Человек, который прояснит ситуацию и даст совет. Это может быть юрист, бухгалтер, чиновник, специалист в какой-то сфере.

8 мечей означает страх. Но он существует только в вашей голове. На самом деле вы способны на все. Не стоит слушать человека, который может что-то запрещать.

Гороскоп Таро на полнолуние 31 августа 2023 - Близнецы

Карта Королева чаш, Рыцарь пентаклей

Девушка или женщина (Рак, Скорпион или Рыбы по гороскопу) будет рядом с Близнецами. Она о вас позаботится и выслушает.

Рыцарь пентаклей говорит о том, что источник дохода будет стабильным. Ожидается продвижение в делах, прогресс в финансовых делах.

Гороскоп Таро на полнолуние 31 августа 2023 - Рак

Карта 4 пентаклей

Стабильный доход, финансовая ситуация хорошая. Может быть вложение, накопление. Это не карта трат. Вы пересмотрите свое отношение к доходам и расходам.

Гороскоп Таро на полнолуние 31 августа 2023 - Лев

Карта Королева жезлов, Туз Мечей

Это карта Льва, Овна или Стрельца. Вы воодушевлены, излучаете энергию и радость. Львы загорятся какой-то идей и будут заниматься ею с огромным удовольствием.

Вас ждут новые начинания, цели и мечты. Не забудьте их визуализировать, ведь мысли материальны, посоветовала таролог.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на полнолуние 31 августа 2023 - Дева

Карта 5 мечей

Девы будут обдумывать, как достичь цели. Карта может говорить о препятствиях. Полная Луна покажет, через что нужно пройти и как преодолеть препятствия.

Планы могут меняться. Окружение не окажет поддержку.

Гороскоп Таро на полнолуние 31 августа 2023 - Весы

Карта6 пентаклей

Денежные дела будут завершены. Это карта взаимообмена, договора, финансовых операций. Деньги будут приходить и уходить. Денежный поток не прекращается. Вы можете что-то отдать и взамен что-то получить. Новая энергия придет к Весам.

Гороскоп Таро на полнолуние 31 августа 2023 - Скорпион

Карта 8 жезлов

События будут развиваться быстро. Вы можете срочно куда-то поехать. Неожиданно и ненадолго приедут гости.

Также эта карта означает полёт, посылки письмо, смс. Реализация ваших планов произойдет очень стремительно, в течение двух недель.

Гороскоп Таро на полнолуние 31 августа 2023 - Стрелец

Карта Смерть, Верховная Жрица

Трансформация. Полнолуние поставит на чем-то точку. Вы поменяете что-то в своей жизни. Нужно отрезать, чтобы в жизни появилось новое. Может поменяться работа, окружение, стиль.

Стоит прислушиваться к интуиции. Вы уже ощущаете приближение перемен.

Гороскоп Таро на полнолуние 31 августа 2023 - Козерог

Карта Королева Мечей, Король жезлов

Королева - это девушка или женщина (Близнецы, Весы, Водолей). С ней будет встреча или переписка. К ней вы обратитесь за советом или помощью. Она неэмоциональна и точно знает, что делает.

Король Жезлов - активный мужчина, который даёт советы. Овен, Лев или Стрелец по горосокопу.

Эти люди будут важны для Козерогов в ближайшие две недели. С ними может быть коммуникация, завершение или начало отношений.

Гороскоп Таро на полнолуние 31 августа 2023 - Водолей

Карта Суд

Кармическая карта, которая заставит Водолеей задать вопрос: кем бы вы хотели быть, чего бы вы хотели в жизни?

Все ваши мечты и желания вернутся. Прошлое просыпается, вспомните, кто вы есть на самом деле и чего вы всегда хотели.

Полнолуние действует до 15 числа. Вы проснетесь и вспомните о себе, возникнет желание изменить свою жизнь.

Гороскоп Таро на полнолуние 31 августа 2023 - Рыбы

Карта Туз кубков, Повешенный

Рыб ждет новая возможность, подарок судьбы, предложение Вселенной. Начнется новый этап в жизни. Вы получите знак судьбы. Откроется тайна.

Повешенный - карта Рыб. Надо посмотреть с другого ракурса на свою жизнь. Если ситуация давно длится, то полная Луна может показать выход.

Полный расклад Таро Анжелы Перл на полнолуние 31 августа 2023 года смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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