Тираны и деспоты: астролог назвал три самых агрессивных знака Зодиака

Астролог назвал тиранов среди знаков Зодиака / Vgorode

С несколькими знаками Зодиака стоит держать ухо востро, потому что рано или поздно они проявят свою жестокую натуру, и с ними придется несладко. Троих из них можно назвать настоящими тиранами и деспотами.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, самыми тираничными, как правило, являются представители тех знаков, где особенно ярко выражена планета смерти и разрушения – Плутон.

Топ-3 наиболее тираничных знака Зодиака по версии Влада Росса выглядит следующим образом:

1 место – Овен. Скрытая агрессия Плутона отчетливо проявляется в Овне. Представители этого знака часто оказываются тиранами-агрессорами. Они очень ревнивы, способны "распускать руки", совершать насилие над другими людьми, грубить и клеветать. Однако, встретив сильного соперника на своем пути, Овен, как правило умолкает, и вся его спесь исчезает.

Читайте такжеЧем страшен в гневе каждый знак Зодиака2 место – Скорпион. Скорпион – большой деспот, ведь для Плутона этот знак – родная обитель. Скорпион – ужасный тиран, который любит манипулировать другими людьми, внушать им чувство вины. Он способен "обезвоживать" человека, высасывая из него всю энергию и эмоции. Однако Скорпион поддается внушению, потому с ним нужно сражаться его же оружием: он любит давить на других, говорить, что они плохие, такие-сякие, вот точно так же нужно говорить и Скорпиону – что он такой-сякой и, вообще, "подкошенный".

3 место – Козерог. Козерог – это еще один большой тиран, которого следует остерегаться. Особенно много среди Козерогов тиранов-начальников, которые постоянно давят, ограничивают, ставят жесткие рамки, засыпают множеством требований. Чтобы противостоять Козерогу, нужно так же твердо выставить свои рамки и ограничить его.

Кроме того, по мнению Влада Росса, существует и два мелких тирана.

Первый из них – мелкий тиран-критик Дева. Астролог отметил, что Дева слишком контролирует расходы, каждую копейку и мелочь. Она изнуряет других вечными нравоучениями, а также сравнивает одних людей с другими, упрекая затем разницей не в их пользу. К тому же, Дева – жуткий скандалист.

Второй "мини-тиран" – Рак, убежден Влад Росс. По словам астролога, тирания Рака проявляется в том, что он всегда старается навязать чувство вины окружающим и контролировать их. Это тип тирана-надзирателя, от которого будут сыпаться бесконечные претензии: "ты почему не дома?", "как ты могла уйти с подругами?" и т.д. Дабы защититься от нападок Рака, астролог рекомендует засыпать его аналогичными претензиями, тогда его рвение потрепать вам нервы убавится.

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