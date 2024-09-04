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Только молодятся: 4 знака зодиака, которые выглядят на 25 в свои 40 лет

Сергей Кущ
4 сентября 2024, 11:53
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Некоторые представители зодиакального круга сделают все возможное, чтобы сохранить пламя молодости как можно дольше.
4 знака зодиака, которые выглядят на 25 в свои 40 лет
4 знака зодиака, которые выглядят на 25 в свои 40 лет / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Четыре знака Зодиака имеют все шансы выглядеть моложе своих лет благодаря чертам характера, которыми их одарили звезды при рождении. И Весы, и Тельцы здесь потому, что ими управляет Венера, планета любви и красоты, и они содрогаются при мысли о том, чтобы не угодить своей планетарной богине.

Дева

Высший зодиакальный перфекционист, следящий за чистотой и бюджетом, естественно, занимает первое место. Внимание Дев к деталям распространяется не только на карьеру и дружбу, но и на их неутомимое стремление выставить себя в лучшем виде (и тело) на всеобщее обозрение.

знаки зодиака инфографика
знаки зодиака инфографика / Инфографика: Главред

Они сделают все возможное, чтобы сохранить пламя молодости как можно дольше, будь то использование новейших кремов для кожи, обогащенных коллагеном, для поддержания здорового сияния или нанесение на щеки подушечек с ретинолом, чтобы улыбка не превратилась в хмурый взгляд.

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Они будут есть органическую капусту, пить сырое молоко и отказываться от обработанных, насыщенных химикатами продуктов. Они будут бегать трусцой, заниматься йогой и делать зарядку каждый день, чтобы всегда оставаться самой привлекательной версией себя.

Лев

Самый общительный из всех знаков известен тем, что любит внимание и гордится своей внешностью. Именно поэтому, несмотря на то, что ими управляет Солнце, Лео редко можно встретить без тюбика солнцезащитного крема. Но их истинный секрет сохранения привлекательности в среднем возрасте и в последующие темные годы заключается в том, что они излучают уверенность в себе так же, как Солнце излучает свет и тепло.

Позитивная вибрация, которую они генерируют, может обмануть вас, заставив думать, что они выглядят моложе своих лет. Харизматичная улыбка может скрыть тысячу морщин.

Телец

Несмотря на периодические вспышки упрямства, Тельцы ценятся за спокойное отношение к жизни, которое позволяет им оставаться молодыми душой и не дает гормону стресса кортизолу разрушать их внешность.

Их венерианские черты придают им элегантность и уравновешенность. Они ценят все элементы, определяющие классическую красоту. Они ценят все самое лучшее в жизни, а значит, стремятся выглядеть как можно лучше до самых сумерек.

Весы

Как и Тельцы, Весы находятся в плену у Венеры, поэтому им крайне важно всегда выглядеть настолько привлекательно, насколько это вообще возможно. Весы олицетворяют собой Весы, что наделяет их стремлением к балансу и гармонии.

Как скажет вам любой эстетик, самые красивые лица - симметричные, и Весы сделают все возможное, чтобы не только их лицо выглядело хорошо, но и одежда и прическа дополняли их пропорциональное тело. Когда дело доходит до того, чтобы выглядеть наилучшим образом, Весы никогда не заходят слишком далеко, но они обладают удивительным умением делать все как можно лучше.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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