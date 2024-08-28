"Будут депрессивные мысли": астролог назвал очень сложные периоды сентября

Первый сложный период сентября будет уже 2-3 сентября.

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Гороскоп от Влада Росса на сентябрь-2024 / Коллаж: Главред, фото: pexels, Главред

В сентябре этого года будет несколько очень опасных периодах. О сложностях месяца Главреду рассказал известный украинский астролог Влад Росс.

Он утверждает, что первый сложный период месяца буде уже 2-3 сентября во время новолуния.

"В это время будет ощущаться упадок сил, будут искушения и измены, возможен конфликт желаний. Компенсацией тут будет уборка, расчистка пространства – и материального, и информационного. Благоприятно выбросить старую мебель и ненужные вещи", - говорит он.

Второй довольно-таки опасный период начнется 16 сентября и продлится до 20 сентября. В это время будет сложное полнолуние в сочетании с лунным затмением.

В этот период нельзя пытаться идти против обстоятельств.

"Будут одолевать депрессивные мысли и пессимизм. Однако, несмотря на сложное эмоциональное состояние, будет шанс выплыть, так как у точки затмения будет и несколько позитивных аспектов", - добавил Росс.

Астролог объясняет, что это затмение несет в себе ряд серьезных трансформаций, но при этом вы не сможете повлиять на некоторые процессы.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите гороскоп от Влада Росса на сентябрь-2024:

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