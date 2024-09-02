2 очень сложных периода в сентябре: названы даты, когда нужно быть осторожными

Астролог Влад Росс рассказал, с какими проблемами можно столкнуться в первые дни сентября и во второй половине месяца.

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Названы опасные периоды сентября / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Главред

Сентябрь-2024 – это время, когда в личной жизни могут возникнуть серьезные проблемы. Об этом Главреду рассказал известный украинский астролог Влад Росс.

Первая половина месяца будет достаточно легкой. Это хорошее время для того, чтобы заняться своей личной жизнь.

"Планета отношений Венера будет идти по своему знаку зодиака – Весы, а это значит, что это прекрасное время для супружества. Люди будут с большей охотой знакомиться, общаться, вступать в отношения. В сентябре будет легко найти романтических партнёров, ведь Венера в Весах – это всегда романтика", - говорит Влад Росс.

В это романтическое время может закрутиться даже мимолетный роман. Он оставит приятные эмоции без обид и претензий. В то же время астролог советует быть осторожными в период с 2 по 7 сентября. В это время Венера соединится с Черной Луной. Многие люди могут оказаться перед испытанием соблазном и искушением.

"Вас могут провоцировать на лишние действия, могут вскрыться старые незажившие раны, сердце может быть разбито. Также альфонс или содержанка могут кинуть на огромные деньги", - говорит астролог.

Еще один опасный период ожидается в 20-х числах месяца, когда Венера перейдет в знак Скорпиона. Ситуация будет достаточно напряженной. После 23 сентября начнется время страстей и сложных эмоциональных переживаний.

Астролог советует не оставлять выяснение отношений на это время, так как эмоции будут перекрывать здравый смысл, из-за чего будет сложно понять друг друга. Это может привести даже к разрушению отношений после 23-го сентября.

"Если вы имеете склонность "западать" на другого человека в отношениях, в частности, поддаваться зависимости, это время для вас будет особенно опасным. Тем, кто могут сохранять контроль над собой и адекватно оценивать ситуацию, а также умеют определять, где манипуляция, где искренность, нечего бояться", - добавил он.

В период, когда Венера будет в Скорпионе, есть великий риск поддаться влиянию других людей.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите гороскоп от Влада Росса на сентябрь-2024:

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