ТОП-4 даты рождения, притягивающие удачу: нумерологи раскрыли формулу везения

Они действуют решительно, целеустремленно и настойчиво, именно поэтому удача часто оказывается на их стороне.

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Кого из нас сопровождает особая энергия чисел / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Люди, которым якобы всегда везет, на самом деле создают свои возможности, а не просто ждут их

Особую удачу и способность к достижениям имеют те, кто родился 4, 8, 17 и 22 числа любого месяца

Есть люди, которым, кажется, просто везет во всем. Они получают желаемое, достигают цели, оказываются в нужном месте в нужное время. Но действительно ли это просто фарт? Как объясняют нумерологи в материале Parade, все гораздо интереснее: те, кто родился 4, 8, 17 или 22 числа, имеют уникальную энергию, которая помогает им притягивать возможности, но не без усилий.

На самом деле, такие люди не ждут, пока везение само постучится в дверь, а создают возможности сами, отмечает Главред.

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Рожденные 4-го

Это настоящие стратеги. Они с детства привыкли полагаться только на себя. Практичные, ответственные, чрезвычайно трудолюбивые. Их сила в способности не сдаваться и двигаться вперед, даже когда другие уже опустили руки. Их успех не случайность, а результат четких действий и внутреннего роста.

Рожденные 8-го

Эти люди ассоциируются с материальным благополучием. Удача часто приходит к ним в зрелом возрасте, тогда, когда другие уже устали ждать. Они обладают внутренней щедростью, и поэтому их победы часто приносят пользу не только им. Но за кулисами их успеха годы усилий, которые просто не бросаются в глаза.

Рожденные 17-го

Закрученный путь таких людей - это следование внутреннему призванию. Они успешны тогда, когда занимаются делом, которое резонирует с душой. Их действия наполнены смыслом, и они искренне стремятся помогать другим. Поэтому и получают вознаграждение не только материальное, но и моральное: признание, уважение, гармонию.

Рожденные 22-го

Это мастера больших дел. У них сильная интуиция, логика и способность мыслить на несколько шагов вперед. Они производят впечатление везунчиков, но на самом деле все держится на самодисциплине, командной работе и четком планировании. А успех - это не магия, а ежедневный труд.

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