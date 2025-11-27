Трем знакам зодиака безумно повезет: кто разбогатеет в 2026 году

Украинский мольфар назвал знаки зодиака, которым год Огненной Лошади принесет успех и финансовую стабильность.

Какие знаки зодиака станут самыми богатыми в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: иллюстрация ChatGPT, pixabay

Что принесет Огненная Лошадь в 2026 году

Какие знаки зодиака разбогатеют в 2026 году

2026 год станет настоящим периодом финансового взлета для нескольких знаков зодиака. Это год Красной огненной Лошади, который принесет удачу, успех и благополучие.

Известный украинский мольфарМаксим Гордеев назвал три знака зодиака, которые станут счастливчиками и разбогатеют в 2026 году. Настоящий финансовый скачок будет у тех, кто действует смело и верит в себя.

Гороскоп-2026 - самые богатые знаки зодиака

1 место

Эти люди найдут ключи к богатству через настойчивость и уверенность. Речь идет о представителях знака Козерог. У них будет стремительный карьерный взлет. Деньги будут поступать им через труд, признание и возвращение долгов.

2 место

Второе место занимают Близнецы. У них появятся новые неожиданные источники дохода. Также у них появятся новые проекты и выгодные связи.

"Нужно слушать свою интуицию. Нужные люди сами выйдут на связь, как только ты начнешь действовать", - говорит Гордеев.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

3 место

Если вы Весы, то в 2026 году ваше хобби принесет вам большую прибыль.

"Весы превращают хобби в прибыль. Приближается время, когда ваше вдохновение начнет приносить вам деньги", - говорит мольфар.

