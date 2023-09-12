Астрологи составили гороскоп на сентябрь и рассказали, какие представители зодиакального круга могут расстаться до конца месяца.

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Три пары знаков зодиака могут расстаться до концы сентября / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Эксперты по звездам, когда составляли гороскоп на сентябрь 2023 выделили три пары знаков зодиака, которые могут расстаться до конца месяца. Мы расскажем, какие знаки зходиака выйдут из отношений уже в первом месяце осени.

Неожиданность

Рыбы всегда были уверены, что если отноешния в их жизни и закончатся, то не это не будет их инициативой. Гороскоп на сентябр указывает на то, что в жизни этого знака может случиться неожиданность, они могут разлюбить первыми.

Желание расстаться

Козероги в конце месяца могут ощутить желание отказаться от романтических отношений. Вы просто не чувствуете себя так, как при первой встрече с этим человеком, и это начинает действовать вам на нервы. Однако прежде стоит посмотреть на это с другой стороны: это не они действуют вам на нервы, а то, что вы их больше не любите, и именно это заставляет вас чувствовать себя напряженным. На самом деле они не сделали ничего, чтобы заслужить перемены в вас, и это то, что вам предстоит обдумать.

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Признание

У скорпионой под конец месяца может случиться день, когда вы признаетесь себе, что больше не любите своего романтического партнера. Возможно, это не так уж и плохо, поскольку многие люди разлюбили своих партнеров, но продолжают поддерживать с ними здоровые, рабочие отношения на долгие годы.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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