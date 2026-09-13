Три знака зодиака окажутся в плену любви: впереди романтический период

Представители трех знаков смогут перестать жить прошлым и обратить внимание на возможности.

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Три знака зодиака окажутся в плену любви / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

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С 13 сентября 2026 года у трех знаков зодиака может начаться новый этап в личной жизни. Переход Лилит к прямому движению поможет им избавиться от сомнений и переживаний, которые долго мешали открыться новым чувствам. Об этом пишет Главред со ссылкой на YourTango.

То, что раньше удерживало от отношений или заставляло подавлять собственные желания, постепенно потеряет влияние. Представители трех знаков смогут перестать жить прошлым и наконец обратить внимание на возможности, которые открываются перед ними.

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Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-медиа, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, включая астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном росте. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно выходят материалы об астрологии и знаках зодиака.

Телец

Тельцы могут встретить любовь именно в тот момент, когда уже перестали ее ждать. Прошлые разочарования и длительные сомнения могли заставить вас поверить, что счастливые отношения - не ваша история. Однако этот период подходит к концу.

С переходом Лилит к прямому движению вы сможете иначе взглянуть на личную жизнь и перестанете воспринимать отношения как источник новых проблем. Постепенно придет понимание: страхи не должны решать за вас, особенно если внутри по-прежнему есть желание близости.

Открывшись новым чувствам, вы получите шанс сделать важный шаг навстречу собственному счастью.

Весы

Весы хорошо знают, что умеют привлекать внимание окружающих. Но сейчас вам придется ответить на более важный вопрос: считаете ли вы сами себя достойными любви?

Привычка относиться к себе слишком строго могла мешать построению гармоничных отношений. При этом собственное восприятие далеко не всегда отражает то, как вас видят другие.

Переход Лилит к прямому движению поможет Весам по-новому оценить свою привлекательность и перестать постоянно искать в себе недостатки. Вы начнете лучше понимать, что любовь к себе не должна зависеть от чужого одобрения.

Более теплое отношение к себе изменит и вашу личную жизнь. Романтика постепенно выйдет на первый план, а вместе с ней появится больше возможностей для настоящего счастья.

Скорпион

Скорпионам пора перестать прятаться от любви. Возможно, раньше вы не замечали, насколько сильно сами отталкивали романтические возможности и держали окружающих на расстоянии.

Теперь такая стратегия начнет приносить больше усталости, чем ощущения безопасности. Одиночество заставит задуматься о том, действительно ли желание избегать близости помогает вам получать то, чего хочется.

Прямое движение Лилит подтолкнет Скорпионов разобраться в собственных чувствах и дать отношениям шанс. Постепенно начнут отпускать переживания, связанные с прошлым, а вместе с ними вернется желание тепла, близости и эмоциональной связи.

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