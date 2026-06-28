У кого жизнь изменится на полтора года вперед: полный гороскоп на июль 2026

Анжела Перл предупредила о жестком периоде в начале месяца. К чему готовиться Скорпионам?

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Гороскоп на июль 2026 для Скорпионов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

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Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2026 для Скорпионов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Меркурий будет ретроградным почти весь месяц — до 23 июля, и проведёт это время в девятом доме гороскопа Скорпионов.

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"Но мы помним главные правила Меркурия: в этот период нельзя покупать дома, машины и квартиры. Продавать недвижимость можно, искать и присматривать варианты — тоже, но саму сделку лучше не заключать. Также нежелательно делать плановые операции и покупать дорогую технику. Если всё же покупаете технику, обязательно сохраняйте чеки, чтобы её можно было вернуть или обменять", — объяснила специалист.

Девятый дом — это заграница, путешествия и всё, что связано с визами, загранпаспортами и другими документами. Здесь возможны задержки, у вас могут запрашивать дополнительные бумаги. Время приезда или рейсы могут переноситься. Но главное — настраивайтесь на то, что всё будет замечательно и ваш самолет вылетит вовремя. Девятый дом — это ещё и обучение. Период очень хорош для того, чтобы пересдать экзамен или восстановиться в учебном заведении.

Суды и любые юридические дела тоже проходят по девятому дому. Сейчас хорошо подавать апелляции и искать утерянные документы, но сами заседания судов могут переноситься.

3–4 июля Марс соединяется с Ураном, и обе эти планеты очень непредсказуемые. Уран вообще отвечает за непредвиденные ситуации, особенно в восьмом доме, где и произойдёт это соединение. Для вас это сектор финансов, а также кризисных и неожиданных моментов. Поэтому планы могут резко измениться: например, понадобится срочно отвезти маму в больницу или позвонит подруга с просьбой: "Приезжай срочно, у меня кое-что случилось".

Поскольку Уран — это неожиданность, а Марс — быстрое действие, ситуация потребует мгновенной реакции. Но восьмой дом — это ещё и инвестиции. Возможно, вы совершите какую-то очень быструю финансовую сделку: куда-то стремительно вложили деньги, быстро их вывели и заработали. Если вы умеете оправданно рисковать и точно знаете, как действовать, то в эти дни сможете получить хорошую прибыль.

При этом нужно быть очень осторожными с травмами и пожароопасными ситуациями — это соединение планет часто их провоцирует.

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10 июля Венера — планета красоты, денег, гармонии и любви — входит в ваш 11-й дом. Вас могут пригласить на какой-то ивент, день рождения, свадьбу, концерт, в театр или на дружеский девичник. Особенно вероятны встречи с людьми, с которыми вы очень давно не виделись.

Возможен неожиданный звонок от старого знакомого, и это выльется в очень приятную встречу. Вы можете получить подарок от друзей или родственников. Также знакомые могут свести и познакомить вас с кем-то, с кем в будущем завяжутся романтические отношения. Кстати, 10-го числа могут прийти деньги за работу, которую вы выполнили когда-то в прошлом, ведь 11-й дом — это ещё и сектор получения результатов.

11 июля Венера соединяется с кармическим узлом прошлого. Возможна встреча с человеком, при общении с которым возникнет ощущение, будто вы знакомы всю жизнь. Вы можете вернуться к людям, которых знали раньше, или в места, где уже бывали. А может случиться и так: вы окажетесь где-то впервые, но появится чёткое ощущение дежавю.

14 июля — новолуние в девятом доме — там же, где находится ретроградный Меркурий. Новая Луна может принести решение пойти учиться, новую информацию или новости. Возможно, вы запланируете поездку за границу, но из-за ретро-Меркурия это, скорее всего, будет та страна, где вы уже бывали.

Вы можете снова с кем-то познакомиться, пойти на повторный курс обучения или заключить новый контракт на публикацию материалов. Возможно, вы снова начнёте писать статьи, ведь девятый дом связан с преподаванием и издательским делом. Новолуние может принести и свежую идею. Всё, что касается других культур и национальностей, сейчас станет актуальным.

С 19 по 23 июля Юпитер и Нептун выстраиваются в прекрасный аспект. Юпитер находится в вашем 10-м доме (секторе карьеры), а Нептун — в 6-м доме (секторе работы). Это принесёт что-то очень хорошее, связанное с вашей занятостью, статусом или клиентами. Вы можете получить премию, повышение или отличную командировку. Возможно, вам выплатят хорошие отпускные и вы поедете отдыхать. Если у вас свой бизнес, то в эти дни вы можете найти прекрасных сотрудников, например, отличного ассистента или помощницу. В целом для бизнеса это время хороших заработков. Ваш статус может заметно вырасти — как в плане карьеры, так и благодаря новому партнёрству или выгодному предложению.

Поскольку шестой дом связан со здоровьем, режимом и привычками, Юпитер поможет вам и здесь. Вы почувствуете гордость за себя и свои успехи. Например, если вы давно хотели бросить курить — сейчас это получится. Или вы сможете победить давнюю болезнь, произойдёт долгожданное исцеление.

23 июля — замечательный день. Солнце входит в ваш 10-й дом, добавляя вам энергии, и у вас могут появиться новые глобальные цели. Это день достижений: возможны публичные выступления или получение диплома.

Кроме того, 23 июля Меркурий завершает ретроградное движение и разворачивается в прямое движение в вашем девятом доме. Если до этого у вас что-то откладывалось или не получалось с визой и загранпаспортом, после 23 июля всё наладится, с документами станет намного легче.

Встречи, которые переносились, наконец-то состоятся. Появятся результаты: вы узнаете, поступили ли в университет, или получите окончательное решение суда. Любые ответы придут к вам после 23 июля.

А вот 26 июля Сатурн, который сейчас находится в вашем шестом доме работы, рутины и решения повседневных проблем, останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 10 декабря.

Сатурн обычно приносит с собой серьёзные обязательства. Поэтому будьте осторожны: Сатурн может принести лавину клиентов, гору проектов или необходимость работать за троих (например, если кто-то уволился или ушёл в отпуск). Постарайтесь себя не перегружать.

С другой стороны, пришло время закрыть тянущиеся, незавершённые вопросы — сделайте это до 10 декабря. Также Сатурн заставит уделить внимание здоровью. Поскольку эта планета любит регулярность и систему, сейчас очень здорово заняться спортом или сесть на особый режим питания — например, начать пить сельдерейный сок каждое утро или делать что-то полезное на постоянной основе.

Период с 26 июля по 10 декабря отлично подходит для того, чтобы закрепить новую полезную привычку или окончательно избавиться от плохой. Используйте эту энергию Сатурна, посоветовала астролог.

В гороскопе Скорпиона Сатурн также управляет третьим домом общения и коммуникаций. Из-за его ретроградности на это время может встать на паузу обсуждение какого-то проекта или важного вопроса с боссом или коллегами.

Может случиться так, что человек, с которым вы сотрудничаете, уволится или уйдёт в длительный отпуск. Ваша привычная рутина временно изменится.

Шестой дом — это ещё и домашние животные. Возможно, в этот период вы будете выбирать себе собаку или котёнка, ждать породистого щенка или просто начнёте уделять питомцам гораздо больше времени.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

28 июля произойдёт очень важное событие — кармические узлы меняют знаки на ближайшие полтора года (18 месяцев). Они входят в ваши четвёртый и десятый дома. Четвёртый дом — это наш фундамент, основа, эмоциональное состояние, недвижимость, дом, семья и родители. Фокус внимания на ближайшие полтора года сместится именно сюда: переезжать или нет, продавать жильё или покупать. В семье могут появиться новые члены, или состав семьи как-то изменится. Все вопросы недвижимости и дома станут для вас ключевыми.

А прямо напротив находится 10-й дом — сектор ваших целей, карьеры, работы и того, к чему вы стремитесь. Ближайшие 18 месяцев вы будете балансировать между домом и карьерой. Там, где находятся узлы, всегда происходят затмения, которые и приносят ключевые перемены.

29 июля нас ждёт полнолуние в четвёртом доме (семья, дом, недвижимость, мама). Это будет первый "звоночек" нового цикла. Полнолуние наглядно покажет, с чего именно начнётся ваш фокус внимания в этих сферах.

Полнолуние может принести новости о переезде, покупке квартиры, событиях у родителей или расширении/уменьшении состава семьи. Возможно, к вам приедут гости, начнётся ремонт или вы получите документы на право собственности или гражданство. Всё это закрутится в районе 28–29 июля. И это будет не одно изолированное событие, а целая цепочка ситуаций, которая растянется на ближайшие полтора года.

30 июля Солнце соединяется с Юпитером — это исключительно счастливый день. Юпитер — планета большого счастья, изобилия и прибыли, а Солнце даёт этому мощную энергию. Ждите великолепных новостей по работе: это может быть защита диплома, успешная сдача сложного экзамена или крупная удача в бизнесе.

"Для кого-то это соединение принесёт предложение руки и сердца, официальный брак, новость о беременности, рождение ребёнка или выход на пенсию. Любым из этих способов ваш статус поменяется в лучшую сторону — именно так, как вы хотели. Например, вы можете возглавить новый отдел на работе", - резюмировала Анжела Перл.

Детальный гороскоп для Скорпионов на июль 2026 смотрите на видео:

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