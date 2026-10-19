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Удача сама постучится в дверь: четырем знакам зодиака скоро сказочно повезет

Мария Николишин
19 октября 2026, 04:00
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Удача сама найдет путь к некоторым китайским знакам зодиака.
Удача сама постучится в дверь: четырем знакам зодиака скоро сказочно повезет
Кому улыбнется большая удача / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому повезет в делах, дружбе и финансовых вопросах
  • Какие приятные сюрпризы приготовил понедельник

19 октября четырем китайским знакам зодиака наконец улыбнется большая удача. В китайском гороскопе понедельник - это День стабильности, которым управляет энергия Огненного Тигра.

Астрологи YourTango отмечают, что в этот день знаков зодиака ждут радость и светлые перспективы. Это именно то время, когда все хорошее в жизни становится вполне реальным, пишет Главред.

видео дня

Кому скоро невероятно повезет

Тигр

19 октября - идеальный день для вас. Это лучший момент, чтобы подтвердить то, что вы уже давно чувствуете в глубине души. Вы очень хотели осуществить одну вещь, и понедельник - именно тот день, когда все складывается как нельзя лучше. Вам стоит воспользоваться этой возможностью, и тогда ваша идея вызовет всеобщее восхищение.

Лошадь

Для вас понедельник - это день дружбы, и именно благодаря ей к вам придет щедрая порция удачи. Благодаря кругу общения перед вами откроется очень перспективная возможность. Возможно, кто-то очень хочет с вами сотрудничать - нужен лишь повод. Это сотрудничество обещает быть очень полезным для вашего будущего.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Собака

Вы относитесь к тем людям, которые всегда делают больше, чем от них ожидают. 19 октября кто-то решит, что вы работаете слишком много, и захочет взять часть ваших обязанностей на себя, чтобы вы могли немного отдохнуть. Даже если это может повлиять на ваш заработок, не отклоняйте это предложение.

Свинья

19 октября вы получите подарок от друга. Речь идет о вещи, которая вам очень нравится. Вы никого ни о чем не просили, но понедельник - ваш счастливый день. Вас окружат особым вниманием и заботой.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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