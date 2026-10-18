Для каждого из четырех знаков новая глава будет выглядеть по-разному.

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Жизнь 4 знаков зодиака кардинально изменится в течение следующих двух месяцев / Колаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

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Четырем знакам прогнозируют важные перемены в жизни

Овнов и Раков ждут серьезные события в личной жизни

Весам и Козерогам обещают новые возможности и успех

Ближайшие два месяца могут стать переломными для представителей четырех знаков зодиака. Согласно прогнозу астролога Демур, Овнов, Весов, Козерогов и Раков ожидает период серьезных перемен, способных затронуть любовь, карьеру, финансовое положение и отношения с окружающими.

Некоторые изменения начнут происходить практически сразу, тогда как другим потребуется время.

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Однако общий прогноз остается оптимистичным: препятствия, которые долго не позволяли этим знакам получить желаемое, постепенно начнут исчезать, пишет YourTango. Особое значение астролог придает новолунию в Весах и движению Венеры, которые запускают новый жизненный цикл.

Овен

Для Овнов следующие два месяца могут оказаться особенно важными в личной жизни.

"В течение следующих двух месяцев в вашей личной жизни произойдет одно из самых значительных событий за последние годы", - прогнозирует Демур.

Одной из главных тем периода станут серьезные отношения. Некоторые Овны могут столкнуться с активными ухаживаниями, а представители знака, вокруг которых уже давно находится тайный поклонник, способны наконец услышать неожиданное признание.

Однако одновременно с новыми романтическими возможностями напомнит о себе прошлое. Ретроградное движение Венеры до середины ноября способно вернуть в жизнь Овнов людей, с которыми их когда-то связывали отношения.

Бывший партнер может неожиданно выйти на связь или попытаться возобновить общение. Это вовсе не означает, что Овнам необходимо возвращаться к прошлым отношениям. Однако нерешенные вопросы могут потребовать откровенного разговора.

Новолуние в Весах, согласно прогнозу, уже запустило для Овнов период прорывов в отношениях. У представителей знака появляется возможность укрепить существующий союз или понять, какие отношения действительно имеют будущее.

Об источнике: Your Tango YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13. Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

Кроме того, может раскрыться правда о человеке, который давно нравится Овну. Полученная информация способна серьезно повлиять на дальнейшие решения.

Поэтому следующие два месяца обещают стать временем важных открытий. Для одних они приведут к новой любви, для других - к окончательному закрытию старой главы.

Весы

Весам не стоит ждать мгновенного переворота. Их жизнь будет меняться постепенно, но результат может оказаться значительно масштабнее, чем кажется вначале.

Новолуние в Весах уже обозначило начало нового периода, а еще одним важным моментом станет 25 октября, когда Венера войдет в знак Весов, завершая свое ретроградное движение.

По словам Демур, представители знака особенно сильно почувствуют эту энергию.

Если последний год оказался не таким, как хотелось, теперь могут появиться решения для проблем, которые долго казались неразрешимыми.

"Препятствия, которые мешали вам обрести любовь, карьерный успех, богатство и ту жизнь, о которой вы всегда мечтали, теперь можно устранить", - прогнозирует астролог.

Особенно значительные улучшения ожидаются именно в тех сферах, где Весам в последнее время было труднее всего.

Если отношения приносили разочарование, ситуация может измениться. Если работа давно перестала устраивать, появится возможность найти новое направление. Финансовые ограничения также способны постепенно ослабнуть.

Поэтому Весам не стоит опускать руки, даже если сейчас кажется, что заметных улучшений еще нет. Согласно прогнозу, процесс уже запущен.

Ближайшие два месяца способны показать представителям знака, что некоторые неудачи прошлого были лишь временным этапом.

Козерог

Козерогам грядущие изменения обещают особенно серьезный прорыв в карьере и финансовой сфере.

Новолуние в Весах, согласно астрологической трактовке, открыло для представителей знака совершенно новую профессиональную главу.

"Оно направило вас на путь к богатству, которое изменит вашу жизнь", - утверждает Демур.

В течение следующих двух месяцев Козероги могут начать выбираться из затянувшегося профессионального цикла, который не позволял им реализовать свои амбиции.

Некоторые представители знака могли долго работать за зарплату, которую считали несправедливой. Другие сталкивались с отсутствием карьерного роста или постоянно видели, как перспективные возможности проходят мимо.

Теперь ситуация может начать меняться.

Козерогам важно не снижать темп и продолжать прикладывать усилия. Новый период не означает, что финансовый успех появится сам по себе. Скорее обстоятельства начнут создавать возможности, которыми представители знака смогут воспользоваться.

Это может быть повышение, новая должность, предложение о сотрудничестве или совершенно другое профессиональное направление.

Если Козероги проявят настойчивость, ближайшие два месяца способны приблизить их к тем карьерным и финансовым целям, которые раньше казались слишком далекими.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рак

Для Раков новый жизненный этап начнется не с приобретения чего-то нового, а с окончательного прощания с прошлым.

Новолуние принесло представителям знака завершение болезненного периода, связанного прежде всего с личными отношениями.

По словам астролога, Раки начинают избавляться от эмоционального груза, который могли носить с собой месяцами или даже годами.

Разочарования, предательство, неудачные отношения и чувство отвержения постепенно должны остаться в прошлом.

Однако процесс освобождения может оказаться непростым.

В течение следующих двух месяцев старые воспоминания способны периодически возвращаться. Некоторые Раки снова будут думать о бывших партнерах или ситуациях, которые когда-то причинили им боль.

Но это станет частью процесса окончательного завершения старой главы.

"Тебе больше не придется переживать те же циклы разочарований, предательств и отвержений со стороны людей, которым ты доверял", - прогнозирует Демур.

На смену старым отношениям могут прийти люди, рядом с которыми Раки почувствуют себя значительно спокойнее и увереннее.

Особенно важным станет умение снова открываться окружающим. После болезненного опыта представители знака могут автоматически ожидать повторения прошлого, однако новый период потребует отказаться от этой установки.

Согласно прогнозу, в жизнь Раков постепенно входит любовь, в которой будет больше внимания, заботы и эмоциональной безопасности.

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