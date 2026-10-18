Вселенная приготовила сюрприз: какие знаки зодиака уже на пороге важных перемен

Китайские знаки зодиака узнают, как превратить свои слабые стороны в сильные.

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Кому судьба готовит неожиданный поворот / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Кто получит новые возможности и отважится на важное решение

Кому придется пересмотреть свои привычки и личные границы

18 октября жизнь четырех китайских знаков зодиака пойдет совсем по-другому пути. В китайском гороскопе воскресенье - это День равновесия, которым управляет энергия Деревянного Быка.

Астрологи YourTango говорят, что в этот день знаки зодиака узнают, как превратить свои слабые стороны в сильные. В то же время начало чего-то нового вовсе не означает, что все остальное должно измениться, пишет Главред.

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Чья жизнь скоро изменится

Крыса

Когда возможность стоит на пороге, вы не ждете, пока она постучит. Вы просто открываете дверь настежь и впускаете ее внутрь. 18 октября это проявится в виде человека, готового взять на себя то, чего вы терпеть не можете. Правда в том, что у вас есть много других дел, на которых вы хотите сосредоточиться. Поэтому пора выбрать новое направление.

Змея

Вы совсем не собираетесь оставаться там, где застряли. 18 октября отмечено в календаре как день, когда все наконец изменится. Благодаря решимости вы в конечном итоге окажетесь в выигрыше. Вы получите последний фрагмент информации, необходимый для принятия чрезвычайно важного решения.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Петух

18 октября на вашем столе окажется что-то из прошлого, и вы поймете, почему стремление к идеалу - не всегда лучший вариант. Вы можете прийти к выводу, что ваша склонность придираться к мелочам не всегда оправдана. Иногда вариант "достаточно хорошо" со временем оказывается даже лучше.

Кролик

Обычно вы - человек неприхотливый, но 18 октября у вас все-таки появится конкретное желание. Может оказаться, что человек рядом с вами все это время считал, что вы позволяете вытирать о себя ноги. Сформулировать все свои новые требования до мельчайших деталей будет непросто, но вы справитесь.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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