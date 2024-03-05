Удача, успех, деньги и достижения: 4 знакам зодиака несказанно повезет в марте

Эксперт по звездам Влад Росс рассказал, какие четыре знака зодиака обретут счастье в первый месяц весны.

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3 знакам Зодиака несказанно повезет в марте / коллаж: Главред, фото: скриншот instagram firs_ph, pexels

В марте среди всех 12 представителей зодиакального круга будет три самых счастливых. Астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2024 и назвал три знака, которых одарит судьба. Об этом он рассказал Главреду.

Гороскоп на март - месяц под знаком "плюс"

У Овна в марте 2024 года все будет хорошо. Овну удастся достичь успеха и достижений в том случае, если он пройдет против своих сомнений. Стоит проявлять максимальную активность в работе. Также важно избегать ссор с партнерами. Однако несмотря на всё это, в марте могут случиться напряженные ситуации в отношениях с людьми. К тому же, в жизнь могут наведаться кармические партнеры.

Благоприятные дни марта 2024 года для Овна: 2, 3, 21, 22, 25, 26, 27.

Неблагоприятные дни марта-2024 для Овна: 1, 7, 8, 14, 15, 28.

Также начало марта 2024 года принесет одиноким Овнамм новое увлечение. Объектом симпатии станет человек, который скорее всего окажется старше. К тому же, не исключен служебный роман.

Вторая половина месяца привлечет овна помочь любимому человеку. Будет важно проявить живое участие в жизни своей второй половины.

Гороскоп на март - отличный месяц

У Близнецов в марте 2024 года все будет отлично. В этом месяце необходимо получать максимальное количество информации. Помимо прочего, март - благоприятное время для учебы, хорошо начинать изучение иностранных языков, повышать квалификацию и уровень образованности. У этого знака зодиака появится шанс не только добиться нового места под солнцем, но и решить наболевший денежный вопрос.

Вполне возможны новые знакомства и поклонники, а также предложения о деловом партнерстве.

Благоприятные дни марта 2024 года для Близнецов: 2, 7, 9, 13, 17, 18, 25, 29, 30, 31.

Неблагоприятные дни марта для Близнецов: 3, 5, 10, 11, 19, 20, 24, 27.

В финансовом плане март для Близнецов будет ровным. В личной жизни этому знаку захочется пережить в любви и отношениях нечто волнующее. В первой половине месяца возможны курортные романы. Близнецы вполне могут позволить себе небольшое приключение, но нужно помнить, что заигрываться не стоит.

Гороскоп на март - успех в финансах

Львам благодаря хорошей интуиции удастся избежать ненужных соблазнов и при этом достичь успеха и в финансовых делах, и в любви. Март будет максимально удачным для Льва, если он не сдаст тот хороший темп, который уже взял. Также, в случае необходимости поддержки Льву следует искать её дома, скорее всего оказать её смогут родственники.

Благоприятные дни марта 2024 года для Льва: 3, 7, 8, 17, 18, 22, 30, 31.

Неблагоприятные дни марта для Льва: 5, 6, 12, 19, 20, 26, 27.

В финансовой сфере в марте у Льва дела будут идти неоднозначно. Возможен конфликт с работодателем, но отчаиваться не стоит, все наладится, ведь будут новые возможности с новыми деловыми партнерами, благодаря которым представители знака смогут сказочно разбогатеть.

Также Льву не стоит открывать душу человеку сразу, даже если он ему понравился. Лучше присмотреться и узнать, как человек ведет себя в разных ситуациях, и лишь после этого можно будет делать какие-либо выводы.

А вот те Львы, которые состоят в браке, могут почувствовать некоторую отчужденность в отношениях, но это будет легко исправить, добавив романтику в отношения.

Гороскоп на март - изменения в жизни

Рыбам март подарит шанс изменить многое в их жизни. Месяц пройдет крайне удачно. У Рыб будет масса возможностей изменить все, особенно во второй половине месяца. Особенно, что касается работы и карьеры.

Благоприятные дни марта 2024 года для Рыб: 5, 6, 10, 11, 15, 20, 25.

Неблагоприятные дни марта для Рыб: 7, 8, 17, 26, 27.

Финансовый гороскоп обещает Рыбам потрясающие перспективы. Они смело могут сорить деньгами в этом месяце – их ждет удачное и выгодное вложение средств.

А вот в личной жизни необходимо быть целеустремленными в личной жизни. Такое поведение несомненно понравится второй половине.

Смотрите видео с астрологом Владом Россом:

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