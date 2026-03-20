Украину ждет неожиданный поворот в войне: названы сроки завершения

На фоне войны США и Израиля против Ирана и постоянных изменений в международной политике все больше внимания привлекают прогнозы будущего Украины и ее столицы. В интервью Главреду астролог Ангелина Вакулина рассказала, что ждет Киев в ближайшие месяцы, какие города Украины уязвимы к новым обстрелам, что задумал враг на поле боя и какой новый вызов ждет города Украины.
Зима в Киеве и в целом в Украине прошла очень тяжело. Чего ждать от весны?
Март и весна в целом для Киева будет периодом активной дипломатии и стратегических разговоров о будущем. В столице ожидается много международных гостей. Их визиты будут не просто формальными, от Украины будут ждать конкретных результатов, решений и дальнейших действий.
Главный фокус на стратегии, поиске решений и обсуждении будущих шагов. В структурах власти поднимется много вопросов, могут обсуждаться и приниматься новые правила и законы. Также возможны изменения в культурных, общественных и даже религиозных традициях, какие-то темы могут активно подниматься в обществе.
В целом дипломатических контактов будет немало. Привезут новые идеи, инициативы и свои ценности, которые частично будут пытаться интегрировать в украинскую культуру.
Чего ожидать от России этой весной?
Нас ждут очень непредсказуемые дни. Причем непредсказуемость может проявляться резко. Условно, это может быть отбой и тут же "прилет".
Также нас ждут неприятные события, стресс, болезненные новости. Для столицы и для людей это создаст новую волну страха и напряжения.
Важно внимательно реагировать на происходящее.
Украину ждут громкие ночи
Какие города Украины под угрозой?
Киев - будьте внимательны и берегите себя. Нас ждут очень громкие ночи, очень. Готовят нам что-то новое.
Также под угрозой:
- Одесса
- Чернигов
- Черкассы
- Белая Церковь
- Вышгород
- Бровары
- Львов
- Кривой Рог
- Николаев
- Сумы
РФ терроризирует Одессу обстрелами. Чего ожидать весной?
Пока вижу повышенную опасность. Одесса сильно пострадает, с разрушениями. Будьте бдительны во время тревог.
Перелом в 2027 году
Когда ждать затишья и возможного окончания войны?
Весна/начало лета 2026 - активизируются более дипломатические аспекты (начинаются разговоры о формате завершения войны).
Это не мгновенный мир, но ощущение бесконечного давления на нашу страну начинает спадать.
Осень 2026 - один из самых интересных периодов. Ждем неожиданный поворот в войне, резкое изменение стратегии одной из сторон (события, которые никто не ожидал).
2027 год для Украины рубежный. Переход от фазы войны к перестройке страны, начало больших реформ, восстановление экономики, переоформление международных союзов. Нас ждет другая историческая фаза.
О персоне: Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и относительно войны с Россией.
