Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Украину ждет неожиданный поворот в войне: названы сроки завершения

Мария Тупик
20 марта 2026, 10:22
Астролог Вакулина предупредила о рисках для Киева и других городов.
астролог Ангелина Вакулина рассказала об окончании войны в Украине
Астролог Ангелина Вакулина рассказала об окончании войны в Украине / Коллаж: Главред

На фоне войны США и Израиля против Ирана и постоянных изменений в международной политике все больше внимания привлекают прогнозы будущего Украины и ее столицы. В интервью Главреду астролог Ангелина Вакулина рассказала, что ждет Киев в ближайшие месяцы, какие города Украины уязвимы к новым обстрелам, что задумал враг на поле боя и какой новый вызов ждет города Украины.

Зима в Киеве и в целом в Украине прошла очень тяжело. Чего ждать от весны?

Март и весна в целом для Киева будет периодом активной дипломатии и стратегических разговоров о будущем. В столице ожидается много международных гостей. Их визиты будут не просто формальными, от Украины будут ждать конкретных результатов, решений и дальнейших действий.

видео дня

Главный фокус на стратегии, поиске решений и обсуждении будущих шагов. В структурах власти поднимется много вопросов, могут обсуждаться и приниматься новые правила и законы. Также возможны изменения в культурных, общественных и даже религиозных традициях, какие-то темы могут активно подниматься в обществе.

В целом дипломатических контактов будет немало. Привезут новые идеи, инициативы и свои ценности, которые частично будут пытаться интегрировать в украинскую культуру.

Чего ожидать от России этой весной?

Нас ждут очень непредсказуемые дни. Причем непредсказуемость может проявляться резко. Условно, это может быть отбой и тут же "прилет".

Также нас ждут неприятные события, стресс, болезненные новости. Для столицы и для людей это создаст новую волну страха и напряжения.

Важно внимательно реагировать на происходящее.

Украину ждут громкие ночи

Какие города Украины под угрозой?

Киев - будьте внимательны и берегите себя. Нас ждут очень громкие ночи, очень. Готовят нам что-то новое.

Также под угрозой:

  • Одесса
  • Чернигов
  • Черкассы
  • Белая Церковь
  • Вышгород
  • Бровары
  • Львов
  • Кривой Рог
  • Николаев
  • Сумы

РФ терроризирует Одессу обстрелами. Чего ожидать весной?

Пока вижу повышенную опасность. Одесса сильно пострадает, с разрушениями. Будьте бдительны во время тревог.

  РФ атаковала жилые дома в Одессе
    РФ атаковала жилые дома в Одессе Фото: ГосЧС
  • РФ атаковала жилые дома в Одессе
    РФ атаковала жилые дома в Одессе Фото: ГосЧС
  • РФ атаковала жилые дома в Одессе
    РФ атаковала жилые дома в Одессе Фото: ГосЧС
  • РФ атаковала жилые дома в Одессе
    РФ атаковала жилые дома в Одессе Фото: ГосЧС
  • РФ атаковала жилые дома в Одессе
    РФ атаковала жилые дома в Одессе Фото: ГосЧС
  • РФ атаковала жилые дома в Одессе
    РФ атаковала жилые дома в Одессе Фото: ГосЧС
  • РФ атаковала жилые дома в Одессе
    РФ атаковала жилые дома в Одессе Фото: ГосЧС
  • РФ атаковала жилые дома в Одессе
    РФ атаковала жилые дома в Одессе Фото: ГосЧС
  • РФ атаковала жилые дома в Одессе
    РФ атаковала жилые дома в Одессе Фото: ГосЧС

Перелом в 2027 году

Когда ждать затишья и возможного окончания войны?

Весна/начало лета 2026 - активизируются более дипломатические аспекты (начинаются разговоры о формате завершения войны).

Это не мгновенный мир, но ощущение бесконечного давления на нашу страну начинает спадать.

Осень 2026 - один из самых интересных периодов. Ждем неожиданный поворот в войне, резкое изменение стратегии одной из сторон (события, которые никто не ожидал).

2027 год для Украины рубежный. Переход от фазы войны к перестройке страны, начало больших реформ, восстановление экономики, переоформление международных союзов. Нас ждет другая историческая фаза.

О персоне: Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и относительно войны с Россией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину ждет неожиданный поворот в войне: названы сроки завершения

Украину ждет неожиданный поворот в войне: названы сроки завершения

10:22Гороскоп
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять