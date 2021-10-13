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Успеть до конца месяца: астролог рассказала, кому нельзя упустить удачу в октябре-2021

13 октября 2021, 05:30
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Главным условием успеха является реализация подвернувшихся возможностей, говорит астролог.

Знаки Зодиака_астрология
/ rabstol.net

В октябре 2021 года сразу несколько знаков Зодиака ждет успех. Как рассказала астролог Татьяна Орлова, до ноября у трех зодиакальных знаков есть шанс получить громкие победы и свершения.

Главным условием успеха является реализация подвернувшихся возможностей, пишет FTimes.

Овны

Первые счастливчики — Овны. Для того чтобы уйти от плохого настроения, вам нужно суметь разглядеть прекрасные моменты своей жизни, а их действительно предостаточно. Скорее всего, большинство своих проблем вы надумали себе сами. Следует посмотреть на действительность с другой стороны, и реальность станет куда более легкой и приятной. Ставьте перед собой смелые цели. Вселенная поможет вам в их достижении.

Раки

Ракам понадобятся настойчивость и терпение. Вполне возможно, вы должны будете стучаться помногу раз в одну и ту же дверь, но в конце концов она перед вами откроется. Со временем обстоятельства станут на вашу сторону, и вы найдете верное решение своих проблем. Не стоит унывать, лучше как можно больше бывать в окружении друзей и единомышленников. Они поддержат вас и улучшат настроение.

Девы

Наконец, третьи любимчики октября 2021 года — Девы. Вам необходимо быть смелее и отважнее, проявите настойчивость и активность. Ведь само собой ничего не решится. Выйдите из своей зоны комфорта, потрудитесь на славу, и вы сами будете приятно поражены результатами своих стараний. После свершений и достижения целей в вашу жизнь войдут свобода и уверенность. Одиноким представителям знака судьба подарит роковую встречу. Это может быть как партнер на всю жизнь, так и человек, который просто будет вас вдохновлять на очередные проекты и победы.

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Ранее сообщалось, что в 2022 году сложится интересная ситуация по расположению планет, что сулит немало неожиданностей для разных знаков Зодиака.

Сразу несколько из них окажутся под надежной защитой звезд и будут движущей силой энергии преобразований. При этом нескольким из знаков Зодиака светит большая удача.

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