В этом им нет равных: топ знаков зодиака, что чаще всего изменяют - исследование

Вероятно, что быть предателем буквально написано на звездах, поскольку эксперт по вопросам отношений выделила топ знаков зодиака, которые чаще всего изменяют.

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Какие знаки зодиака чаще всего изменяют своим партнерам - ТОП-3 / Коллаж Главред, фото: pixabay

Согласно новому исследованию, существуют определенные знаки зодиака, которые более склонны изменять своим партнерам, чем другие. Так что если вы боитесь, что встречаетесь с неверным человеком, проверьте его знак зодиака.

Верите вы в это или нет, но считается, что знаки зодиака могут предсказывать определенные черты характера человека на основе того, в какое время года вы родились и в каком астрологическом знаке находилось солнце в тот день. Они также могут предсказать совместимость в отношениях с другими знаками - и теперь многие могут предсказать и изменников, сообщает Mirror.

Эксперт по вопросам отношений Джессика Леони с сайта внебрачных знакомств IllicitEncounters.com проанализировала данные и поделилась некоторыми мыслями о том, кто с наибольшей вероятностью может иметь блуждающий взгляд и изменять своему партнеру. В исследовании было проанализировано 15 000 людей, которые присоединились к IllicitEncounters - и кажется, что между изменщиками и знаками зодиака может существовать корреляция.

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Хотя это не может быть достоверным фактом, кажется, что вы можете предсказать предателя на основе его звездного знака. Джессика сказала: "Астрология, с ее мистикой и привлекательностью, давно захватила наше воображение, предлагая понимание нашей личности, поведения и даже наших отношений".

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Итак, результаты были такими:

Овен - 21%

Козерог - 14%

Близнецы - 11%

Лев - 8%

Скорпион - 8%

Водолей - 7%

Весы - 7%

Стрелец - 6%

Рыбы - 6%

Рак - 5%

Дева - 4%

Телец - 3%.

"Импульсивные Овны - смельчаки зодиака. С их безграничной энергией и склонностью к азарту, они всегда гонятся за следующими острыми ощущениями, что делает их более склонными к тому, чтобы попасть прямо в объятия соблазна. Верные и надежные, Тельцы являются образцом преданности. Они не позволят маленькому зуду сбить их с пути преданности. Поэтому, если вы нашли себе партнера-Тельца, держитесь за него крепко - они верны, как никогда!" - добавила Джессика.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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