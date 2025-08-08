В жизни четырех знаков зодиака начнется новый уровень 8 августа: кто в списке

В эту пятницу начнется время ухода и очищения.

Кому нужно отказаться от старого / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Уже в пятницу, 8 августа, некоторым китайским знакам зодиака придется отказаться от чего-то старого, чтобы впустить в жизнь новые возможности.

Так, YourTango пишет, что эта пятница - день ухода, который, согласно китайской астрологии, направлен на очищение от того, что уже отжило свое предназначение. В то же время, взамен, что-то лучшее может прийти на это место. Что интересно, отказ от ненужного сейчас может создать мгновенное пространство для побед, передает Главред.

Каким китайским знакам зодиака нужно отказаться от старого 8 августа

Петух

В эту пятницу вам не нужно делать ничего лишнего. Вам помогут избавиться от отвлекающих факторов, которые истощают концентрацию. Вас может ждать отмена обязательства, которое отягощало, или изменится устаревшая обязанность.

Змея

В этот день вы сможете избавиться от чего-то, что тихо вас сдерживает. Это могут быть повторяющиеся расходы, устаревшее ожидание от кого-то или даже внутреннее обязательство, которое больше не хотите выполнять перед собой. Как только вы отпустите это, ваша энергия освободится, и вместе с ней ваш достаток возрастет. Не удивляйтесь, если кто-то обратится к вам с предложением или вакансией, которая гораздо лучше подходит, чем та, которую вы только что удалили.

Кролик

8 августа в вашей жизни завершится цикл, который незаметно истощал ресурсы. Это может быть слишком дорогая финансовая договоренность, социальное обязательство, которое больше не кажется взаимным, или проект, который потерял свою искру. Вы почувствуете немедленное облегчение и приход чего-то более гармоничного. Вас также могут ждать изменения, которые поднимут вашу жизнь на новый уровень.

Собака

В пятницу вы почувствуете ясность, которая вам была нужна, чтобы наконец отпустить сложную ситуацию без сомнений. Будь то отказ от роли, которая хорошо выглядела на бумаге, или отказ от плана, который застрял. Вы освобождаете место для лучшего. Ваши решительные шаги будут вознаграждены и окупятся.

Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

